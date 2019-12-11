Комітет Сенату США проголосував за санкції проти Туреччини через С-400 та вторгнення до Сирії

У середу Комітет із закордонних справ Сенату США ухвалив законопроект, який передбачає запровадження санкцій проти Туреччини за її військове вторгнення у північну Сирію. Про це повідомив у своєму Твіттері старший сенатор-демократ Комітету Боб Менендес.

Нові санкції, як вказує Менендес, повинні продемонструвати Анкарі, що «її поведінка щодо Сирії є неприйнятною», а придбання російських ЗРК С-400 «неприпустимим».

За запровадження нових санкцій проголосували 18 членів Комітету із закордонних справ, проти - 4. Тепер документ має бути розглянутий на спільному засіданні Сенату.

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