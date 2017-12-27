Туреччина здивувала Захід купівлею не інтегрованих до НАТО російських S-400

Росія планує поставити Туреччині чотири зенітні ракетні системи S-400 на 2,5 млрд доларів. Угода знаходиться на фінальній стадії, повідомляє Reuters з посиланням на коментар Сергія Чемезова, голову російського концерну "Ростех".

Установки S-400 можуть вражати цілі в повітрі, що знаходяться на відстані до 250 миль. За контрактом, Туреччина виплатить 45 відсотків вартості одразу і отримає кредит від Росії на решту 55 відсотків вартості, повідомляє Reuters з посиланням на інформацією російської сторони. Перші поставки очікуються в березні 2020 року.

На Заході угоду зустріли з занепокоєнням, адже Туреччина є членом НАТО і має другі за величиною військові сили серед країн Альянсу, а російські зенітні системи не можливо інтегрувати до військової інфраструктури НАТО.

Британське видання express.co.uk розмістило повідомлення про цю угоду під заголовком: "Готуються до Третьої світової?".

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