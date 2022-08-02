Туреччина очікує на прибуття першого корабля з українським зерном

СТАМБУЛ, 2 серпня (Reuters) – Перше судно, яке перевозить українське зерно на світові ринки після того, як вторгнення Росії заблокувало експорт понад п’ять місяців тому, безпечно прибуде до Стамбула у вівторок увечері, заявила Туреччина, на тлі побоювань України, щодо можливих проблем.

Відправлення судна в понеділок з українського порту Одеси до Лівану через Туреччину за угодою про безпечне проходження зміцнило надію на подальші такі відходи, які могли б допомогти пом’якшити глобальну продовольчу кризу, що наростає.

Туреччина очікує, що приблизно одне судно із зерном буде залишати українські порти щодня, поки діє угода про безпечний прохід, заявив у вівторок високопоставлений турецький чиновник, який побажав залишитися неназваним.

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Відправлення стало можливим в понеділок після того, як минулого місяця Туреччина та ООН досягли угоди про експорт зерна та добрив між Росією та Україною – рідкісний дипломатичний прорив у конфлікті, який перетворився на затяжну війну на виснаження після того, як російські війська перейшли кордон 24 лютого.

Президент України Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні ввечері в понеділок назвав відхід судна "першим позитивним сигналом", але попередив, що поки зарано робити висновки чи прогнозувати, як розвиватимуться події.

“У нас не може бути ілюзії, що Росія просто утримається від спроб зірвати український експорт», — сказав Зеленський.

Озджан Алтунбудак, представник Туреччини в координаційному центрі, створеному для нагляду за відновленням експорту українського зерна, заявив у вівторок, що судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне стане на якір у Стамбулі у вівторок увечері

За його словами, єдиною проблемою наразі була невелика затримка через погану погоду. Судно, яке перевозить 26 527 тонн кукурудзи, має прибути до Стамбула близько опівночі за місцевим часом.

Після цього його оглянуть російські, турецькі, українські представники та офіційні особи ООН відповідно до умов угоди про безпечний прохід, перед тим, як продовжити свій шлях до ліванського порту Тріполі - запланованого кінцевого пункту призначення.

Однак є й інші перешкоди, які потрібно подолати, перш ніж мільйони тонн українського зерна можна буде відправити, зокрема розмінування та створення бази для безпечного входу суден у зону конфлікту та забору вантажів.

Відома як житниця Європи, Україна сподівається експортувати 20 мільйонів тонн зерна, що зберігається на елеваторах, і 40 мільйонів тонн урожаю, який зараз збирається, спочатку з Одеси та сусідніх Південного та Чорноморська, щоб допомогти звільнити елеватори для нового врожаю.

Росія назвала відхід Razoni "дуже позитивною" новиною. Вона відкидає відповідальність за продовольчу кризу, заявляючи, що західні санкції сповільнили російський експорт.

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