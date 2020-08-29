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Світ

Туреччина оголосила про військові навчання поблизу Кіпру попри можливі санкції ЄС

Турецьке дослідницьке судно Oruç Reis

Туреччина готує військові навчання поблизу Кіпру у час, коли її відносини з Грецією загострились внаслідок суперечки щодо прав на дослідження у Середземному морі.

У п'ятницю, 28 серпня, Туреччина розмістила повідомлення у міжнародній морській автоматизованій системі оповіщення NAVTEX, що вона буде проводити “артилерійські навчання”, починаючи з суботи 11 вересня на північному заході від Кіпру.

Обидві країни - Туреччина та Греція - є членами НАТО. Вони не можуть домовитися про чіткий морський кордон між ними. Раніше цього року обидві країни провели військові навчання у Східного Середземномор'я, що лише сприяло ескалації напруги.

Головний дипломат Європейського Союзу заявив у п'ятницю, 28 серпня, що у відповідь на протистояння між Анкарою та Афінами ЄС готує санкції щодо Туреччини

Раніше цього року у спірні води Східного Середземномор'я (неподалік Кіпру) увійшло турецьке дослідницьке судно Oruç Reis у супроводі військових кораблів. Пізніше до берегів Кіпру Анкара відправила ще два дослідницьких корабля Yavuz та Barbaros Hayrettin Paşa.

Греція у відповідь заявила, що вважає таку активність у спірних водах незаконною і як член ЄС звернулась до Європейського блоку з проханням розглянути можливість запровадження санкцій щодо Туреччини.

Головний дипломат Європейського Союзу заявив у п'ятницю, 28 серпня, що у відповідь на протистояння між Анкарою та Афінами ЄС готує санкції щодо Туреччини і це питання планують обговорити під час саміту Євросоюзу наприкінці вересня.

Обмежувальні заходи можуть стосуватися конкретних осіб, кораблів або дозволу на використання європейських портів.

Туреччина, яка не є членом Євросоюзу, переконує у правомірності своїх дій, але не виключає діалогу. Водночас турки обіцяють реагувати на провокації чи напад на їхні кораблі.

Турецький віце-президент Фуат Октей розкритикував можливі санкції ЄС і заявив, що це є спроба обмежити науково-розвідувальні можливості Анкари.

“Це нещиро для ЄС закликати до діалогу з одного боку, і робити інші плани з другого боку. Щодо нашої діяльності, ми працюємо у своєму континентальному шельфі на сході Середземномор'я”, - заявив віце-президент Туреччини у Твіттері.

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп обговорив питання напруги у Середземномор'ї у телефонних розмовах із президентом Туреччини Таїпом Ердоганом та прем'єр-міністром Греції.

За повідомленням Білого дому, президент США закликав очільників обох країн-членів НАТО до діалогу.

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Переваги і недоліки домашнього навчання у США. Відео
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Переваги і недоліки домашнього навчання у США. Відео

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