Туреччина закрила повітряний простір для російських літаків, що летять в Сирію

Туреччина закрила свій повітряний простір для російських цивільних та військових літаків, що літають до Сирії. Про це в суботу заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

“Ми закрили повітряний простір для військових літаків Росії — і навіть цивільних - які летять до Сирії. У них був час до квітня, ми просили у березні”, - цитують турецькі ЗМІ міністра Чавушоглу.

Чавушоглу додав, що передав це рішення своєму російському колезі Сергію Лаврову, який у свою чергу повідомив про це російського президента Володимира Путіна.

“Через один-два дні вони сказали: Путін віддав наказ, ми більше не будемо літати”, — цитують Чавушоглу турецькі журналісти.

За його словами, заборона буде діяти три місяці.

Росія поки не відповіла на рішення Туреччини.

Росія та Іран суттєво підтримували уряд Башара аль-Ассада під час громадянської війни у Сирії. Тоді як Туреччина в цьому конфлікті підтримувала сирійських повстанців.

У 2015 році, коли Туреччина збила російський літак поблизу турецько-сирійського кордону, відносини Анкари з Москвою почали псуватись.

Втім,пізніше Путін та Ердоган нормалізували відносини між країнами, що розглядають один одного важливими торговельними партнерами та дипломатичними союзниками.

Туреччина намагається бути посередником між Україною та Росією, зокрема, офіційна Анкара намагається організувати зустріч у Стамбулі президентів Зеленського та Путіна.

Глава МЗС Туреччини зазначив, що перспективи таких переговорів лишаються туманними.

“Якщо вони хочуть угоди, це неминуче”, — цитує Чавушоглу. - «Це може довго не відбуватися, але це може раптом статися”.

Президент України Володимир Зеленський у неділю також повідомив, що у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом обговорили "необхідність негайної евакуації цивільних з Маріуполя, зокрема з "Азовсталі", негайний обмін заблокованих військових".