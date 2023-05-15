На виборах президента в Туреччині очікується другий тур

Попередні результати підрахунку голосів на президентських виборах в Туреччині свідчать, що у виборах буде другий тур. Президент Реджеп Таїп Ердоган у понеділок висловив упевненість у своїй перемозі, а його головний суперник Кемаль Киличдароглу заявив, що «абсолютно точно виграє другий тур».

Ердоган, який перебуває при владі 20 років і є лідером, який найдовше керує країною, продемонстрував кращі результати, ніж очікувалося, але не подолав 50% поріг, необхідний для перемоги на голосуванні в неділю.

Після підрахунку понад 99,4% виборчих скриньок Ердоган лідирував з 49,4% голосів, а Киличдароглу отримав 45%, повідомив журналістам голова Вищої виборчої ради Ахмет Єнер.

Частину бюлетенів з-за кордону ще не підраховано. Другий тур виборів, у разі необхідності, відбудеться 28 травня.

Понад 64 мільйони людей, включаючи виборців з-за кордону, мали право голосувати в неділю, і майже 89% проголосували, повідомляє Associated Press.

І Ердоган, і Киличдароглу стверджують, що ці вибори є найважливішими в історії країни.

Оскільки інфляція перевищує 40%, а люди зіткнулись із ростом повсякденних витрат, економіка вважалася найважливішою проблемою для багатьох виборців.

Ердоган створив потужну виконавчу владу, яка дозволяє йому керувати за допомогою указів.

Критики заявляють, що через централізацію, влада не змогла швидко відреагувати на землетруси в лютому, які забрали понад 50 000 життів. Ердоган це звинувачення заперечує.

Киличдароглу обіцяє повернути Туреччину до парламентської демократії.

Ердоган наполягає, що його виконавчі повноваження є життєво важливими, враховуючи, що країна перебуває близько до зон конфлікту.

У своїй останній передвиборчій промові в п'ятницю Ердоган звинуватив президента США Джо Байдена в спробі усунути його від влади шляхом виборів.

Вашингтон заявив, що не приймає жодної сторони на виборах.

Останніми роками відносини між Туреччиною та її традиційними західними союзниками загострилися через поглиблення зв’язків Анкари з Москвою та занепокоєння щодо демократії.

Киличдароглу обіцяє перезавантаження західних союзників Туреччини.

В статті використано матеріали Associated Press, Reuters і Agence France-Presse.