Тютюновий гігант під слідством за корупцію, виявлену журналістами

Уряд Великобританії розслідує звинувачення в хабарництві проти лондонського офісу British American Tobacco, компанії, яка є одним з лідерів тютюнового ринку в світі, а також має виробничі потужності в Україні, випускаючи національну марку — «Прилуки» на Прилуцькому тютюновому заводі.

Розслідування почалось через два роки після того, як програма британського телевізійного каналу BBC Панорама заявила, що ВАТ давало хабарі посадовцям та політикам у Східній Африці.

У своїй заяві, ВАТ повідомляє про намір співпрацювати зі слідством. Вона також найняла команду радників для проведення власного розслідування. "Як ми зазначали раніше, ми розслідуємо, з залученням зовнішніх юристів, звинувачення в порушеннях", йдеться в заяві ВАТ, повідомляє BBC.

ВАТ не підтвердило, чи стосується розслідування звинувачень, висунутих викривачем корупції Полом Гопкінсом, який 13 років працював в офісі компанії в Кенії. Він заявляв, що сплачував хабарі від імені компанії Службі зі збору доходів Кенії, щоб отримати доступ до інформації конкурента ВАТ в Кенії Mastermind. Гопкінс також заявляв, що ВАТ в Кенії заплатив хабар посадовцям в Руанді та на Коморських островах, щоб обмежити регулювання, що стосувались тютюну, пише The Guardian.

BBC знадобилось п’ять місяців на розслідування, було знайдено сотні таємних документів, у яких фігурують місцеві парламентарі та навіть співробітники конкуруючої компанії в Східній Африці, повідомляє ВВС.

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