Трамп звинуватив Твіттер в утисках свободи слова за позначення його допису застереженням про перевірку фактів

Президент США Дональд Трамп звинуватив Twitter у втручанні в президентську кампанію після того, як його допис був позначений застереженням про перевірку тверджень президента.

“Twitter повністю придушує свободу слова, і як президент я не дозволю, щоб це відбувалося”, - написав Трамп вночі з вівторка на середу.

Позначку у вигляді блакитного знаку оклику із посиланням на альтернативну інформацію Twitter ставить під дописами, які на думку компанії можуть містити оманливі твердження.

Позначку отримав допис президента Трампа, у якому він у вівторок написав, що використання поштових бюлетенів на виборах буде “шахрайством”, і що це призвело б до “сфальсифікованих виборів”.

Трамп у зв’язку з цим вказав на губернатора штату Каліфорнія, хоча голосування поштою використовують не лише там.

Питання ширшого використання голосування поштою у США постало зокрема у зв’язку з епідемією COVID-19 і бажанням багатьох американців уникати людних місць, таких як виборчі дільниці.

Посилання, яке Twitter причепив до допису президента, пропонує читачам “отримати факти про поштові бюлетені” і веде до сторінки зі статтями на цю тему, які зібрали працівники Twitter.

“Трамп безпідставно заявляє, що поштові бюлетені призведуть до фальсифікацій”, - проголошує перший заголовок підбірки, а далі йде підрозділ “що треба знати”, в якому заперечні три твердження у дописі президента.

Голова виборчого штабу Дональда Трампа Бред Парскел також скритикував Twitter, заявивши, що позначка і подані посилання на, як пише Парскел, “упереджені фальшиві новини - це димова завіса, щоб прикрити очевидну політичну тактику Twitter”.

Twitter підтвердив, що вперше позначив допис президента застереженням, виконуючи обіцянку компанії боротися з дезінформацією.

Спочатку Twitter оголосив, що зосередиться на протидії фальшивій або суперечливій інформації щодо COVID-19, а потім охоплюватиме й інші теми.

Twitter, а також Facebook та інші соціальні медіа віддавна опинилися під тиском закликів протидіяти дезінформації, поширюваній через інтернет.

Критики звинувачують велентів інтернету у тому, що вони фактично стали засобами масової інформації, але при цьому не хочуть брати на себе відповідальність за те, що через соціальні медіа поширюється відверто неправдива інформація і здійснюються спроби маніпулювання людьми.

За дописами Дональда Трампа у Twitter стежать понад 80 мільйонів підписників, і президент активно використовує цю мережу для поширення своїх ідей та оцінок.

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