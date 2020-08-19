Тихановська закликає Європу підтримати мирний перехід влади у Білорусі

Світлана Тихановська, яка стала голосом білоруської опозиції після того, як була опонентом президента Олександра Лукашенка на виборах, закликала Європу не визнавати його влади, а натомість сприяти мирному переходу повноважень до тимчасового білоруського органу, який має провести нові вибори.

Я закликаю вас підтримати пробудження Білорусі.

Заклик був оприлюднений у середу 19 серпня, коли керівники країн Європейського Союзу запланували обговорення стану справ у Білорусі на терміновій відеоконференції.

Напередодні цього відеосаміту лідери Німеччини та Франції, Анґела Меркель та Еммануель Макрон, а також президент Європейської ради Шарль Мішель телефонували російському президентові Володимиру Путіну і наголошували на потребі розв’язання білоруської кризи шляхом діалогу між представниками влади та опозиції в Білорусі.

«Шановні лідери Європи», - промовляє Світлана Тихановська англійською мовою у короткому зверненні, - «вже другий тиждень поспіль моя країна мирно бореться за свою конституційне право обирати собі керівників».

Тихановська підкреслює, що білоруські вибори 9 серпня, в результаті яких Олександр Лукашенко проголосив своє право і далі залишатися на посаді після 26 років правління, «не були ні справедливими, ні прозорими».

«Результати були сфальсифіковані. Люди, які вийшли на вулиці захистити свій голос у містах по усій Білорусі, були жорстко побиті, ув’язнені і катовані режимом, який розпачливо чіпляється за владу. Сотні зазнали поранень. Принаймні дві людини втратили життя», - каже Світлана Тихановська.

Тихановська наголошує, що події відбуваються «в середині Європи».

«Я закликаю вас не визнавати ці шахрайські вибори. Пан Лукашенко втратив усю легітимність в очах нашої країни і світу», - сказала вона.

Світлана Тихановська каже, що для мирної передачі влади започаткована Національна координаційна рада Білорусі (НКРБ), яка «очолить процес мирної передачі влади шляхом діалогу».

Вона також наголосила, що НКРБ «негайно оголосить нові справедливі і демократичні президентські вибори під міжнародним спостереженням».

«Я закликаю вас підтримати пробудження Білорусі. Я закликаю всі країни шанувати принципи міжнародних законів. Я закликаю поважати суверенітет Білорусі і вибір білоруського народу», - завершила вона.

Олександр Лукашенко у вівторок назвав створення координаційної ради спробою захоплення влади і заявив, що має способи для «охолодження тих гарячих голів».

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