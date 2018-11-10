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Україна

Тимошенко і "Батьківщина" мають найбільшу підтримку напередодні виборів - опитування IRI

Ukraine Yalta Annual Meeting

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Юлія Тимошенко на 7 відсотків випереджає найближчих конкурентів на майбутніх президентських виборах за рівнем підтримки серед населення, а її політична сила - на 8%. На це вказують результати опитування громадської думки оприлюдненні IRI (Міжнародний республіканський інститут), неприбутковою республіканською організацією, яка декларує цілі налагодження діалогу між суспільством та владою.

Як вказують результати опитування, якби президентські вибори призначені на 31 березня 2019-го року відбулися у суботу, Юлію Тимошенко підтримали би 17% респондентів, а її найближчих конкурентів Петра Порошенка та Юрія Зеленського - по 10%.

Окрім того партія "Батьківщина" могла би розраховувати на підтримку 17% респондентів, якби призначені на 27 жовтня 2019-го року вибори відбулися вже зараз. "Блок Петра Порошенка" міг би розраховувати на підтримку 9%.

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