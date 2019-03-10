У Москві затримали щонайменше 28 учасників мітингу за свободу інтернету – ЗМІ

Російське видання ОВД-Инфо повідомляє про щонайменше 28 затриманих під час мітингу проти ізоляції рунету у Москві. За даними видання, серед затриманих є неповнолітні.

Активісти незареєстрованої у Росії Лібертаріанської партії заявляють, що затримані – їхні партійці, та публікують фото з поліцейського відділку.

За даними ініціативи «Белый счетчик», на мітинг через рамки пройшли 15,3 тисячі учасників.

Поліція Москви ситуацію наразі не коментувала.

Як анонсувалося, акції проти ізоляції російського сегменту інтернету влада узгодила у Москві, Хабаровську та Воронежі.

12 лютого 2019 Держдума Росії прийняла в першому читанні закон, який передбачає технічну можливість ізоляції російського сегмента інтернету. За прийняття документа проголосували 334 депутати, 47 висловилися проти. Передбачається, що на ізоляцію інтернету буде потрібно 20 мільярдів рублів.

Серед авторів – глава комітету Ради Федерації Андрій Клішас і депутат Держдуми Андрій Луговий. Автори пропонують створити технічну можливість російському сегменту мережі працювати автономно від решти інтернету. Вони стверджують, що це необхідно у зв'язку з небезпекою масштабних кібератак з боку країн Заходу, і рунет буде відключений від світової Мережі тільки у надзвичайних ситуаціях. Активісти побоюються, що прийняття закону рано чи пізно призведе до того, що він буде застосований на практиці.