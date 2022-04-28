У Пентагоні прокоментували кількість та стан російських сил в Україні

Відповідно до даних Міністерства оборони США, в Україні знаходяться 92 російські батальйони. Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.

«Вони мають втрати та потерпають від кількості постраждалих», - заявив високопосадовець Міноборони США, як повідомляє Селдін. Втім, за словами високопосадовця, 92 батальйони – тактичні групи залишаються «функціональними».

Ми очікуємо, що їх [російських сил] прогрес буде сповільнено через бруд та погодні умови

Як повідомляється, Росія працює над покращенням матеріально-технічного забезпечення та підтримки. Втім, в Міноборони не вважають, що російські сили вирішили ці проблеми: «Ми не робимо оцінки що вони вирішили свої проблеми, - наводить слова високопосадовця Міноборони США Джефф Селдін. Ми бачимо принаймні одну причину, чому вони не досягають великого прогресу... Вони все що бояться відірватись від маршрутів постачання».

Кореспондент "Голосу Америки" також твітує слова високопосадовця Міноборони США: «Ми очікуємо, що їх [російських сил] прогрес буде сповільнено через бруд та погодні умови».

Тим часом, за інформацією Джеффа Селдіна, в розпорядження Збройних сил України вже прибуло більше 60% обіцяних США гаубиць M777. Також, за межами України проходить навчання українських військових із обслуговування бронетранспортера M113 та систем радарів.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден запропонував Конгресу США прийняти новий пакет допомоги, що передбачає виділення $33 млрд на підтримку України. Про це Джо Байден заявив під час виступу в четвер у Білому домі, присвяченому ситуації в Україні. З пакету допомоги на $33 млрд більша частина коштів - $20 млрд має піти на озброєння, $8,5 мільярда на економічну допомогу та ще близько $3 мільярдів на гуманітарну допомогу, а також допомогу продовольчою підтримкою. Зокрема, президент Джо Байден згадав про потенційне збільшення поставок артилерійських та протитанкових систем.