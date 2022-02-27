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У 7 річницю смерті Бориса Нємцова США висловили повагу до росіян, що виступають проти війни в Україні

Протест у пам'ять про Бориса Нємцова у Москві 2019 року 

Державний департамент США у 7-му річницю вбивства Бориса Нємцова висловив повагу до росіян, які виступають проти війни в Україні. Відповідну заяву відомство оприлюднило на своєму веб-сайті у неділю, 27 лютого.

“Ми вбачаємо дух Бориса Нємцова в мужніх громадян Росії, які публічно засудили нинішнє вторгнення Кремля в Україну, включаючи петиції, підписані сотнями журналістів і керівників муніципалітетів, які засуджують вторгнення, а також тисячі мирних антивоєнних протестувальників, затриманих російською владою в останні дні. Оскільки Кремль намагається поширювати дезінформацію та придушувати інакомислення, ми глибоко поважаємо тих у Росії, хто наслідує приклад Бориса Нємцова і сміливо виступає за те, що правильно”, - заявив Державний департамент США.

Російського опозиціонера Бориса Нємцова вбили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту у Москві.

Серез останніх проектів, над якими працював Нємцов, була робота над доповіддю, що викриває військове втручання Росії в Україну. Після смерті опозиціонера президент Володимир Путін спростував цю інформацію.

Після того, як 24 лютого російські війська атакували Україну, у різних містах Росії відбулися протести проти воєнних дій. За даними російських правозахисників, за останні три дні силовики по всій Росії затримали понад три тисячі людей, що брали участь у протестах. Кремль офіційно не визнає вторгнення в Україну.

Стоп російській агресії в Україні. Акція протесту у Нью-Йорку. Відео
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Стоп російській агресії в Україні. Акція протесту у Нью-Йорку. Відео

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    Ярина Матвійчук

    Приєдналася до команди «Голосу Америки» у 2014 році. Перед тим працювала в американському журналі National Geographic та на «Радіо Свобода» ведучою та редактором програми «Ранкова Свобода». У Києві волонтерила на «Радіо Марія» та в кіностудії Cinema House Group, у Гавані доглядала за хворими українськими дітьми в рамках проекту «Україна – Куба». Своїм найбільшим хобі вважає 3-річну доньку Марійку та подорожі з родиною. Розповідає, що любить книжки і поважає добре почуття гумору. Рецептом свого життя називає «Похвалу глупоті» Е. Роттердамського. Мріє покататися на всіх видах транспорту та спробувати їжу різних народів світу.

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