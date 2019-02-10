У Росії відбувся «Марш материнського гніву», є затримані

У Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та інших містах Росії відбулася акція «Марш материнського гніву», учасники якої протестували проти політичних репресій. Поліція затримала деяких учасників протестів.

Приводом для акції стали кримінальні справи проти двох жінок-активісток, Анастасії Шевченко в Ростові-на-Дону і Лії Мілушкіної в Пскові.

У Москві «Марш материнського гніву» не був узгоджений, але кількасот учасників пройшли центром міста, скандуючи гасло «Свободу політв’язням». На початку акції на неї прибула група активістів прокремлівської групи SERB на чолі з її лідером Гошею Тарасевичем. Вони влаштували бійку з присутніми, після якої були затримані двоє учасників протесту. Після нового нападу на учасників ходи поліція затримала й Тарасевича.

У Петербурзі акція також не була узгоджена. На неї зібралося близько 200 людей. Поліцейські вимагали від учасників протесту розійтися, погрожуючи застосувати фізичну силу і знімаючи присутніх на камери. Учасники маршу змінили маршрут, ішли вулицями в тиші і без гасел. Проте силовики стали їх затримувати. Відомо про затримання щонайменше семи людей, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

У Єкатеринбурзі акція була узгоджена з владою і обійшлася без затримань.

31 січня, невдовзі після того, як Анастасія Шевченко була відправлена під домашній арешт, померла її 17-річна дочка, яка мала тяжку хворобу. «Померла в реанімації, в яку Анастасію довго не пускали, адже вона перебуває під домашнім арештом через свою громадянську позицію. Сьогодні переслідування жінок, матерів за те, що вони хочуть кращого майбутнього, кращої організації держави і суспільства в нашій країні – стало буденністю», – писали організатори акції у Facebook, вимагаючи звільнити жінок і всіх політв'язнів.