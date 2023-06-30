Американські законодавці просять підсилити український контрнаступ касетними бомбами зі США

Американські законодавці із Гельсінської групи просять президент США Джо Байдена передати Україні касетні боєприпаси, розроблені у Штатах і не використані за часів Холодної війни. Ця нищівна зброя заборонена до виробництва і використання окремою угодою, ратифікованою у понад 120 країнах світу, проте, згідно з повідомленнями українського уряду та неурядових організацій, її не раз застосовувала Росія проти України. США, Україна та Росія не є підписантами угоди про заборону використання касетних снарядів.

Представники обох партій, які звернулися до Байдена, вважають, що касетні боєприпаси можуть допомогти ЗСУ прорвати укріплені російські лінії, що стоять на перешкоді контрнаступу, повідомляє Foreign Policy . Відповідного листа підписали Джо Вілсон, Стів Коен і Вікторія Спартц.

За інформацією джерел видання NBC News , оголошення про надання таких боєприпасів може бути зроблено вже за кілька днів, на початку наступного місяця. Також видання цитує посадовців, згідно з повідомленнями яких, США розглядають надання Україні більш модерного варіанту боєголовок класу “земля-земля” – DPICM. Вибухаючи, вони розсіюють численні бомби меншого розміру на широких територіях (розміром кількох футбольних полів), завдаючи більш масштабних руйнувань та вражаючи навіть броньовані машини.

Обмеження щодо використання такої зброї були зумовлені масштабом уражень, яких завдають такі бомби, адже існує значний ризик шкоди для цивільних. Також нерозірвані бомби можуть вибухнути задовго після бою та поранити або вбити цивільних через місяці або й роки після використання.

За інформацією NBC News, термін придатності багатьох касетних снарядів в США незабаром закінчується. Тому двопартійна група членів Конгресу надіслала листа з проханням до Джо Байдена надати Україні “невикористаний величезний арсенал на службу українській перемозі та відновленню миру в Європі”.

Натомість конгресмен Джейсон Кроу, член Комітету Палати представників США зі Збройних сил у листі до міністра оборони США Ллойда Остіна просить публічного обговорення щодо надання такого типу зброї.

Президент США наразі публічно не коментував вірогідність постачання Україні касетних боєприпасів. В адміністрації, як повідомляв Голос Америки, існували розбіжності щодо того чи постачати касетні боєприпаси.

Минулого місяця правозахисна організація Human Rights Watch засвідчила, що Росія неодноразово використовувала касетні боєприпаси в Україні протягом війни, спричинивши сотні жертв серед цивільного населення та пошкоджених цивільних об’єктів, включаючи будинки, лікарні та школи.

За інформацію Foreign Policy, Україна вже отримувала DPICM від інших союзників по НАТО – минулої осені Туреччина надавала касетні артилерійські боєприпаси, розроблені США. Але Сполучені Штати, стверджує видання, мають набагато більший арсенал такої зброї. Законодавці, які підписали згаданого листа, вважають, що йдеться про близько 3 мільйонів таких снарядів. Їх можна вистрілювати зі 155-мм гаубиць, які США вже надали Україні раніше.