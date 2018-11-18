У Санкт-Петербурзі затримали учасника одиночного пікету проти репресій в Криму

Поліція Санкт-Петербурга затримала активіста Євгенія Тарасова, який проводив одиночний пікет на підтримку кримських татар, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Тарасов стояв на розі Невського проспекту та Садової вулиці, тримаючи у руках плакат про те, що кримські татари зазнають утисків в анексованому Криму.

Як повідомляє «ОВД-Інфо», очевидці інциденту кажуть, що формально активіста затримали за відмову показати паспорт.

Тарасов є учасником безстрокової акції на підтримку кримських татар під назвою «Стратегія-18». Автори назви вибрали цю цифру через те, що сталінська депортація кримських татар почалася 18 травня 1944 року. «Стратегія-18» щомісяця проходить в центрі Санкт-Петербурга з 18 листопада 2016 року.

Пізніше стало відомо, що поліція доставила в одне з відділень міста ще одного учасника безстрокової акції – Дмитра Дорохіна. Причина його затримання невідома.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

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