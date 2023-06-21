Чому США посилюють перевірки анкет U4U та яке легальне майбутнє українських біженців? Думки експертів

"Міграційне право в США є надзвичайно складним. І те, що зробили для українців було безпрецедентним рішенням".

20-го червня Організація Об’єднаних Націй вшановує Всесвітній день біженців. За даними організації, станом на 14-те червня рекордні 110 мільйонів людей у всьому світі були вимушено виселені зі своїх домівок, через війни та переслідування.

"Війна Росії проти України, втеча людей з Афганістану і бойові дії в Судані сприяли зростанню загальної кількості біженців до безпрецедентного рівня", - заявили в Агентстві ООН у справах біженців.

Голос Америки спробував розібратися, як російська війна вплинула на міграційну ситуацію у США.

Безпрецедентно швидко створена програма

З лютого 2022 року до США в’їхало понад 270 тисяч українців. З них майже 130 тисяч були прийняті за програмою U4U (Єдність заради України).

Понад 200 тисяч американців виступили спонсорами українських громадян саме за цією програмою, - такі дані наводить Департамент внутрішньої безпеки, DHS, що керує цією програмою. Швидкість та відкритість, із якою створювали цю програму для українців, є безпрецедентними для США, стверджує представниця ради директорів Ukraine Immigration Task Force Ірина Мазур.

"Взагалі міграційне право, особливо законодавство щодо надання притулку, у США є надзвичайно складним. І те, що зробили для українців, тобто впровадження спеціальних програм, таких як допуск по паролю і допуск по програмі U4U, це було безпрецедентне рішення. Для інших громадян, інших країн такого ніколи не робили, і не робили з такою швидкістю. Тому сама програма U4U є унікальною. І після неї, власне, також моделювали аналогічні програми для громадян інших країн", - розповідає Мазур Українській службі Голосу Америки.

"Що чекає на українців коли закінчиться 2-х річний пароль, це досить спекулятивне питання. Тому що, відповіді на нього немає ніхто", - пояснює Ірина Мазур.

Майбутнє українців з гуманітарним паролем

Уряд США не надав українцям статус біженців. Натомість за цією програмою вони отримали спеціальний гуманітарний "пароль" терміном дії на 2 роки.

Статус біженця дозволяє особі через рік подаватися на "зелену картку". Гуманітарний "пароль", який мають українці, такої можливості не забезпечує.

Окрім того, вказаний нині термін перебування українців завершується просто у розпал політичних перегонів у США, коли міграційне питання зазвичай стоїть дуже гостро.

"Що чекає на українців коли закінчиться 2-річний пароль? Насправді це досить спекулятивне питання. Тому що відповіді на нього не має ніхто. З точки зору української держави, українська держава зацікавлена в поверненні своїх громадян. Тому що після закінчення війни державі потрібні будуть українці, котрі будуть відбудовувати цю державу. Але питання в тому, що для більшості українців цей статус закінчиться через рік, коли у США буде розпал політичної кампанії. Це буде президентська кампанія, це будуть вибори до Конгресу. І міграційне питання завжди має потужний політичний відтінок. Міграційним питанням загалом дуже часто спекулюють під час виборчих процесів", - пояснює Ірина Мазур.

7-го червня в Палаті Представників зареєстрували законопроект Ukrainian Adjustment Act, який в разі ухвалення передбачає дозвіл українцям з гуманітарним паролем залишитися у Сполучених Штатах на постійне проживання та отримати "Зелену картку" (дозвіл на постійне проживання). Авторами цього законопроекту виступили представники Конгресової групи з підтримки України.

"Наша країна стає кращою завдяки нашим українським емігрантам. І ми хочемо, щоб вони знали, що у них тут є дім. Їм тут раді. І що люди, які дотримуються закону та роблять внесок в економіку нашої країни та в інші сектори державних послуг, що вони мають можливість залишитися тут", - заявив у коментарі для Української служби Голосу Америки співавтор законопроекту, конгресмен-республіканець від штату Пенсильванія Браян Фітцпатрик.

Інший співавтор цього документу, конгресмен-демократ від штату Іллінойс Майк Квіґлі наголошує, що полегшення документації для українців допоможе й іншим емігрантам в США.

"Цей законопроект надсилає сигнал про те, ким ми є. Також це має стати прикладом для решти світу, для країн, які намагаються досягти того ж, що й ми. Я думаю, ми також повинні пришвидшити отримання дозволів на роботу. Щоб це відбувалося значно швидше, ніж зараз. У нас є біженці з Афганістану, з Північної Африки, з багатьох інших зон бойових дій. Також у нас є біженці, які тікають від політичної та економічної кризи в Центральній Америці. Коли я зустрічаю цих людей, що вони мені говорять? І це не тільки наші друзі з України, вони всі кажуть: "Я хочу працювати. Я хочу зробити свій внесок", - розповідає Голосу Америки конгресмен Квіґлі.

Шанси на продовження статусу українців

Однак, юридичні експерти до цього законопроекту ставляться скептично.

"Це поки що лише законопроект, який має дуже сумнівну перспективу. Метою цього законопроекту є (цитую) "допомогти українським біженцям". Насправді ж, із законодавчої точки зору, це формулювання є достатньо смішним. Тому що американські законодавці мали б знати, що українцям, які прибули, не надали статусу біженців. Тому, очевидно, першим питанням буде коректування цього законопроекту, щоб документ відображав правильні юридичні дефініції. Як, хто сюди зможе приїхати, залишитися, і хто кваліфікується", - пояснює Ірина Мазур.

Скептично ставляться до українських переселенців у США і окремі законодавці, зауважуючи що підтримують Україну, але враховують і власну міграційну кризу, в якій перебуває Америка.

"Ви знайдете багато місць у Європі, де ринок праці потребує робочої сили. Я думаю, що варто почати із цих країн. Тому що ми маємо серйозні міграційні проблеми в Сполучених Штатах, сьогодні та зараз. І їхнє вирішення не є ефективним. Я не проти того, щоб українці також приїжджали сюди, до Сполучених Штатів. Я думаю, що вони хороші люди, вони мають намір дотримуватися закону, і я думаю, що вони можуть стати хорошими громадянами. Але я також сподіваюся, що вони зможуть повернутись на батьківщину, де вони будуть потрібні для процесу відновлення. І повернутися буде значно легше з Європи, ніж зі Сполучених Штатів", - розповідає Голосу Америки конгресмен-республіканець Річ Маккормік.

Потрапити у США стало складніше

Водночас процес потрапляння українців у США останнім часом значно ускладнився. Якщо після лютого 2022-го року приймали буквально усіх, то за останні півтора року американський уряд зіштовхнувся зі зловживаннями та посилив процедури перевірок.

"Як і в кожній іншій програмі, завжди були зловживання, як з боку спонсорів, так і з боку бенефіціарів. Тому міграційна служба, а також прикордонна служба, набагато прискіпливіше зараз дивляться на те, хто подає документи, хто сюди в’їжджає. Особливо, чи кваліфікуються ті українці, які не перебували фізично в США. Окрема увага приділяється неповнолітнім дітям, які приїжджають без супроводу батьків", - розповідає імміграційна адвокатка Ірина Мазур.

"Тобто зараз, на кордоні, особливо в американському прикордонному пункті в Європі, деякі українці мають надзвичайно прискіпливі співбесіди. Їх питають, куди вони їдуть? Для чого вони їдуть? Хто їх спонсорує? Де вони були на початку війни, і так далі. У порівнянні з тим, як це відбувалося рік тому, зараз правила значно жорсткіші", - пояснює Ірина Мазур.

Наразі юридичне майбутнє українців, які прибули у США після повномасштабного вторгнення, залишається невизначеним, підсумувала юристка.