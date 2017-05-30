Юнкер: «Місце України – в Європі!. Майбутнє України – з Європою!»

«Сьогоднішнє голосування Сенату Нідерландів є важливим сигналом від Нідерландів та всього Європейського Союзу до наших українських друзів: Місце України – в Європі. Майбутнє України – з Європою», - зазначив президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, вітаючи ратифікацію Сенатом Нідерландів Угоди про асоціацію України з ЄС.

Тепло привітали ратифікацію голова Комітету європейського парламенту з закордонних справ Девід Макалістер, голова комітету європейського парламенту з асоціації Україна-ЄС Даріуш Розаті та ряд інших депутатів Європарламенту: «Процес ратифікації став марафоном з багатьма неочікуваними і несправедливими перепонами, що не було гідне тих мужніх українців, які боролись за цю угоду на Майдані протягом зими 2013-2014 років – більше сотні з них це навіть коштувало життя».

«Європейський Союз повністю відданий нашому партнерству з народом України, яке перетворилось на одне з найбільш тісних та цінних. Угода про асоціацію вже сприяла зростанню торгівлі і допомогла консолідувати підтримку ряду реформ в Україні, створюючи нові можливості як для ЄС, так і для громадян України», - йдеться в заяві Юнкера.

Юнкер висловив сподівання на швидке остаточне завершення процесу - щонайпізніше до саміту ЄС-Україна в липні (13 липня в Києві - ГА)

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