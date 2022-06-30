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“Росію треба виштовхнути з усієї України” каже Британія і додає військової допомоги на £1 млрд
Велика Британія оголосила про надання Україні чергової частини військової допомоги на 1 мільярд фунтів ($1,2 млрд.)
В офіційному повідомленні сказано, що в межах цього набору йдеться про “складні системи протиповітряної оборони, безпілотні літальні апарати, новітні бойові електронні засоби, а також життєвоважливе спорядження для українських солдатів”.
“Це перший крок до того, щоб Україна могла перейти з героїчної оборони від незаконного російського вторгнення до початку наступальних операцій проти російських сил на суходолі, щоб відновити український суверенітет”, - сказано в урядовій заяві.
Очільниця британського міністерства закордонних справ Ліз Трас сказала британському радіо 30 червня, що “зрештою росіян необхідно вибити з усієї території (України)”.
Британське оголошення з'явилося після того, як на саміті НАТО у Мадриді генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ повторив, що західні союзники обіцяють “непохитну” і довготермінову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від російської агресії.
В ці дні стало відомо також про плани чергових партій важких озброєнь для України, зокрема ракетних систем залпового вогню та гаубиць з Норвегії, Нідерландів, Німеччини, а також з Італії.
Саміт НАТО схвалив засадничий документ, в якому Росія названа “прямою загрозою” для країн альянсу, та проголосив готовність прийняти нових членів: Фінляндію та Швецію.
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