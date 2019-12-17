Лондон відводить собі менше року після Брекзиту на укладення угоди про торгівлю з ЄС

Оновлений британський уряд, сформований після виборів 12 грудня, планує законодавчу заборону продовження перехідного періоду у відносинах з Європейським Союзом у процесі Брекзиту.

Консерватори здобули більшість у парламенті, що дозволить уряду Бориса Джонсона ратифікувати угоду з Брюсселем про припинення членства в ЄС, і країна має вийти з організації 31 січня.

Потім упродовж перехідного періоду до кінця 2020 року Британія й далі буде користуватися чинним правилами вільної торгівлі з Євросоюзом.

Британський уряд повинен укласти нову угоду про торгівлю з ЄС, інакше торговельні відносини автоматично будуть переведені на правила Світової організації торгівлі, які означатимуть появу митних та інших бар'єрів.

Важливим завданням для Лондона буде також укладення угоди про торгівлю зі Сполученими Штатами.

У Брюсселі, зокрема очільник Євросоюзу на переговорах з Британією Мішель Барньє, висловлював сумніви, що угоду про вільну торгівлю можна буде укласти у короткі терміни.

Але Борис Джонсон натомість хоче зменшити часовий простір для переговорів, пропонуючи, щоб парламент схвалив положення, яке забороняє продовження перехідного періоду.

Такий крок Лондона може означати приготування до напружених переговорів і намагання британців поставивши Брюссель перед фактом часових рамок.

Британські опоненти так званого “жорсткого Брекзиту" раніше застерігали, що загроза безперешкодній торгівлі з Європою може стати болісним ударом для економіки Великої Британії.

Новий склад британського парламенту почав роботу цього тижня, а офіційне відкриття сесійної роботи відбудеться у четвер з промовою королеви Єлизавети другої, яка виголосить урядову програму, написану кабінетом Бориса Джонсона.

Закон про вихід з Євросоюзу має бути частиною промови королеви.

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