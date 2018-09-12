Міні-IKEA, яку отримає Україна, має і переваги, і недоліки для покупців - розбираємося

2019-го року у Києві відкриється перший в Україні магазин IKEA компанії. Про прихід компанії заявив ні багато ні мало особисто президент України. Деякі вже інтерпретують, як свідчення успіху боротьби з корупцією в Україні, викликаючи серйозне роздратування у популярних українських борців із корупцією. Ми ж вирішили розібратись, що магазин принесе власне українським покупцям, а чого очікувати не варто.

Відомо, що гучно анонсований магазин IKEA в Україні, як повідомляє сайт КМДА, не буде звичним для міжнародного формату компанії величезним окремим магазином-складом за межами міста (останнє дозволяє полегшити підвід-відвіз габаритних товарів, забезпечити центр власною великою парковкою тощо).

БЕЗ ТЮФТЕЛЬОК, АЛЕ З ЕКСПЕРТИМЕНТАЛЬНИМ ФОРМАТОМ

"Це буде магазин IKEA, менший за площею і розташований в центральній частині міста, з можливістю замовлення товарів онлайн", - повідомляє офіційний портал Києва.

Суть задуму у тому, щоб приходити до такого меншого магазину, як до шоу-руму - випробовувати речі, і зрештою замволяти речі онлайн і отримати через службу доставки

То що ж можна вмістити у менший за площею магазин у центральній частині міста? Як повідомляє CNN, менші магазини компанія почала відкривати у 2015-му році і вже відкрила їх понад 40 - деякі з ним мають в десять разів меншу площу ніж звичайна Ikea - у Великій Британії, Канаді, Норвегії, Італії, Японії та Китаї.

Однією зі знакових принад магазинів IKEA вважаються цілі інтер'єри окремих кімнат, вибудовані у готовому вигляді. Численні варіанти невеликих кухонь, спалень, віталень, офісів тощо у стандартних центрах IKEA можна помацати, похлопати шухлядами, "примірити" на себе і зрештою придбати та доправити до дому самостійно.

Те саме із безліччю ліжок, столів, ламп тощо. Все це потребує значних площ. Відтак, якщо у першого українського магазину IKEA в Україні таких площ не буде, то, очевидно, асортимент - головна принада компанії при порівняно дружніх цінах на окремі групи товарів - доступний власне у магазині негайно, буде меншим.

Загалом у світі акцент на менші площі та розвиток онлайн сегменту це відповідь на тиск, який компанія відчуває з боку Інтернет-гіганта AMAZON

Велика IKEA пропонує відвідувачам і власну їдальню з дружніми цінами - це майже необхідність, адже не зголодніти човгаючи по величезному торговельному центрі майже неможливо. Особливо часто згадують про фірмові тюфтельки від IKEA.

"Традиційна" гігантська IKEA має не лише переваги, але і недоліки, як для самої компанії, так і для покупців. Акцент на меншій площі та розвиток онлайн-сегменту у світі - це відповідь на тиск, який компанія відчуває з боку Інтернет-гіганта AMAZON.

"Для більшості наших споживачів найближчий великий магазин Ikea розміщений надто далеко, і ми розробляємо концепцію (менших магазинів), щоб бути ближчими до покупців", - так у компанії пояснювали концепцію міні-магазинів американському каналу CNN.

Видання Curbed так підсумувало головні відмінності мега- і міні- IKEA:

"У менших магазинах, зрозуміло, буде менше товарів (на жаль, не буде тюфтельок). Але суть задуму у тому, щоб приходити до такого меншого магазину, як до шоу-руму - випробовувати речі і зрештою замовляти речі онлайн та отримувати через службу доставки".

Чимало наших користувачі у Копенгагені говорили, що подорож до наших центрів займала багато часу, особливо якщо доводиться мандрувати із великими покупками і везти їх в автобусі, чи потязі

До речі, до категорії нових експериментів IKEA входить і використання віртуальної реальності - надання покупцю можливості без походу в магазин змоделювати, як певні меблі компанії виглядатимуть в її власному інтер'єрі. Це вже можна робити за допомогою програмки IKEA Place.

Українському читачу видніше, чи готовий він особисто замовляти речі онлайн. Інформації ж про власне асортимент товарів у майбутній українській IKEA немає, але можна припустити, що залежно від площі, акцент може бути зроблено не на широкому асортименті меблів, а на значній кількості невеликих корисних у побуті речей: шторах, лампах, торшерах, вазах, менших елементах інтер'єру та ін.

Якщо так, то принаймні батькам у Києві не треба буде переживати, що діти-підлітки стали учасниками популярного на заході "челленджу", в рамках якого треба непоміченим провести ніч у величезному центрі IKEA і викласти про це відеозвіт.

Мега- і міні- магазини IKEA у світі співіснують. Менший не значить гірший, але певні виклики міні-формат таки несе.

ДО IKEA НА ВЕЛО?

У датському Копенгагені, як пише українське видання НВ, працює міні-IKEA. Але що цікаво у тому ж місті знадобився і окремий великий магазин компанії.

"Чимало наших користувачі у Копенгагені говорили нам, що подорож до наших інших центрів займала багато часу, особливо якщо доводиться мандрувати із великими покупками і везти їх в автобусі чи потязі", - розповів представник компанії Berlingske Busines.

У Копенгагені компанії також доводиться шукати, як допомогти тамтешнім покупцям без власного авто (передбачувана вада - особливість міського формату - це відсутність достатньої парковки) доправити покупки до дому. Тому у майбутньому більшому центрі IKEA планується, серед іншого, надання вантажних велосипедів та вело-трейлерів "покупцям, які купують меблі, але не мають машини, щоб доправити їх до дому".

Населення Копенгагена, де більший магазин таки виявився потрібним, становить півмільйона. У Києві живуть майже три мільйони.

Чи стосуватимуться киян та Києва проблеми, з якими зіткнулись покупці міні-IKEA у Копенгагені, дізнаємося, коли стане відомо про асортимент та площу майбутнього міні-магазину. Поки можна хіба що поспекулювати, що у вагонах метро та автобусах, які підвозитимуть киян до "Либідської", може стати тісніше через немаленькі пакунки з логотипом IKEA.

НАСТУПНІ КРОКИ

Тоді ж українці самі зможуть відчути насолоду (сумнівну, на думку багатьох критиків IKEA) від самостійної збірки меблів від шведської компанії.

З приводу останнього вже встиг покепкувати у Twitter журналіст "Радіо Свобода" Крістофер Міллер.

"Президент України особисто святкує те, що у країні відкриється перший магазин IKEA. Б'юся об заклад, самому йому ніколи не доводилося власноруч розібратись в інструкціях зі збірки товарів цієї компанії", - вважає журналіст.

Перша IKEA в Україні ймовірно буде не останньою. Президент України Петро Порошенко, як повідомляє його офіційне Інтернет-представництво, вже чекає наступних кроків IKEA в Україні.

"Але я чекаю, коли буде наступний, другий, етап, коли IKEA ухвалить рішення щодо розміщення тут власного виробництва. Україна для цього має все – сировину, деревину, високопрофесійний персонал, унікальні торгівельні угоди з ЄС і багатьма іншими країнами і всі умови для виготовлення якісної конкурентоздатної продукції", - додав Петро Порошенко.

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