«Укроборонпром» створив спільне підприємство з американською «Delphi Corporation»

Державний концерн «Укроборонпром» і американська компанія Delphi Corporation підписали партнерську угоду. Партнери створюють підприємство «Електричні системи». Завод, що вироблятиме цивільну продукцію, діятиме на основі застарілих виробничих майданчиків української «оборонки».

Понад дві тисячі нових робочих місць і гідна зарплатня. У Вінниці, на старих виробничих площах оборонної галузі, стартує новий проект. Партнери – державний концерн «Укроборонпром» та американська компанія Delphi Corporation. Знаний в усьому світі виробник автомобільних запчастин привезе у Вінницю замовлення, технології, обладнання. І вже цього року колишня радянська «оборонка» почне випускати нову продукцію – електрокабелі для автомобілів Мерседес.

Говорить керівник європейського підрозділу Delphi Corporation Луїш Фіґуейредо:

«Ми працюємо з «Укроборонпромом» майже 10 років, співпраця йде дуже успішно, тож зараз ми вирішили, що настав час розширити наш бізнес в Україні».

Аташе з питань торгівлі США Мішель Р. Сміт каже:

«На прикладі компанії Delphi ми бачимо, що можна залучити більше американських бізнесів для роботи в Україні не тільки у цивільній, але й в оборонній сфері. Це принесе нові робочі місця. А також принесе нову корпоративну культуру в оборонну індустрію України».

Говорить Олександр Тищенко, в.о. директора ДП «Електричні системи» у Вінниці:

«Вони дають замовлення, вони дають технології, устаткування. Ми виконуємо роботу, навчаємось європейської культури виробництва».

Новостворене українсько-американське підприємство, кажуть партнери, це сигнал для інших інвесторів: в Україні можна працювати і бути успішним.

Роман Романов, гендиректор ДК «Укроборонпром»:

«Укроборонпром» це на сьогоднішній день 134 підприємства, 80 тисяч людей. Ми хочемо багато з цих підприємств перепрофілювати, переорієнтувати. І водночас даємо змогу нашим американським партнерам скористатися цим ресурсом. Ось сьогодні ми підписали угоду. І на восьми тисячах виробничих площ, які у нас є, і є персонал кваліфікований – уже у вересні сюди надійде устаткування від компанії «Делфі», уже цього року це підприємство запрацює»

Валерій Коровій, голова Вінницької ОДА, каже:

«Реалізація проекту, під який ми залучаємо компанію «Делфі» як одного з найбільших американських представників на ринку України, створює потужний стимул для залучення інвестицій і реалізації того великого потенціалу, який закладений в інфраструктурних проектах, побудованих свого часу для підприємств оборонної промисловості».

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