НАТО обговорює можливість надання Україні систем Patriot - Столтенберґ

В одному з найвідоміших музеїв світу у Мадриді відкрилась виставка евакуйованих під обстрілами з Києва картин українських авангардистів початку ХХ століття.

"Представлено український авангард, який став предтечою модернізму у західній Європі", – сказала в інтерв'ю іспанському виданню El Pais патронка Національного музею Тіссен-Борнеміса баронеса Франческа Тіссен-Борнеміса.

"Подорож під обстрілами півсотні картин українських художників до музею Тіссена в Мадриді", так у статті описує пригоду музейників під час війни культурна оглядачка El Pais.

Іспанське видання розповідає, що в середині листопада, коли картини українських модерністів готували для мадридської виставки, Київ уже зазнавав сильних атак Росії, тому мистецькі роботи супроводжував військовий конвой.

У заяві ініціативи Museums for Ukraine "Музеї для України", групи музеїв, які співпрацюють, щоб допомогти охороняти культурну спадщину України, мовиться, що роботи, позичені Національним художнім музеєм України та іншими музеями країни, "були таємно упаковані" у вантажівки та вивезені з Києва 15 листопада.

Дорогою на захід, що складала 3,5 тисячі кілометрів, шлях по українській землі до польського кордону, був особливо напружений, що "вантажівки мусили проходити через зони неочікуваного потужного ракетного обстрілу" в районі Львова, а потім ще кілька днів простояли на польському кордоні, додається у заяві.

"Ця виставка є найповнішим на сьогодні оглядом українського авангардного мистецтва у великому європейському музеї", – зауважують у "Музеях для України".

Як повідомляє американський телеканал CNN, Тіссен-Борнеміса заснувала ініціативу Museums for Ukraine невдовзі після вторгнення Росії в Україну.

Ми хотіли виступити як захисники цих надзвичайно унікальних і рідкісних творів, а також зробити це, відзначаючи цінність величезної спадщини України

Агентство Associated Press пише, що центральна концепція виставки полягала в тому, щоб протистояти наративу Росії про те, що України не існує, а її мистецтво насправді є російським, як його часто представляли на Заході раніше.

"Ми хотіли виступити як захисники цих надзвичайно унікальних і рідкісних творів, а також зробити це, відзначаючи цінність величезної спадщини України, яка була повністю забута та привласнена Росією протягом останніх десятиліть", – сказала Тіссен-Борнеміса.

За словами організаторів виставки "У центрі бурі. Модернізм в Україні 1900–1930-х років", українські музеї та приватні колекціонери віддали на виставку найцінніші картини – відомих на Заході Михайла Бойчука, Казимира Малевича та Еля Лисицького, а також менш знаних в Європі українських художників – Олександра Богомазова, Василя Єрмілова, Бориса Косарева та інших, чия творчість розвивалася "на складному соціально-політичному тлі розпаду імперій, Першої світової війни, революцій 1917 року з подальшим короткочасним здобуттям незалежності Українською Народною Республікою (1917–20) і створенням Радянської України".

Українські куратори виставки на сторінці мадридського музею пояснюють, що багато з представлених художників були репресовані у часи сталінських репресіїй проти української інтелігенції. Одна з українських кураторок виставки Катя Денисова каже, що сподівається, що українське авангардне мистецтво розкаже світу історію творення та опору українців.

"Це невід’ємна частина нашої спадщини, нашої культури в Україні. Це те, за що українці зараз борються", – розповіла Денисова Reuters.

Паралелі тим часом на початку ХХ-го століття, коли українці мусили виборювати своє право на існування, на думку Франчески Тіссен-Борнеміси, очевидні.

"Ця виставка має на меті відновити історію модернізму в Україні. Оскільки ми спостерігаємо, як історія повторюється, ця виставка є потужним нагадуванням про те, наскільки ми близькі до чергової катастрофи, – сказала вона Аssociated Press. - "З кожним днем стає все ясніше, що війна [президента Росії Володимира] Путіна проти України полягає не лише в крадіжці території, але й у контролі наративу нації та її культурної спадщини".

Виставка пробуде в Мадриді до 30 квітня, де вхід для громадян України буде безкоштовним, а потім відправиться до німецького Музею Людвіга в Кельні, де вона пробуде до вересня наступного року.

У статті використано матеріали Аssociated Press, Reuters, CNN, El Pais