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Як війна в Україні стала "лабораторією" для інновацій і випробувань західної зброї - медіа
Війна Росії в Україні стала майданчиком із вдосконалення теперішньої зброї та винайдення нових дешевих й ефективних рішень на полі бою. Про це у статті пише CNN.
Американське видання наводить приклад мобільного додатку, розробленого українськими спеціалістами для точного спрямування ударів по російських воєнних цілях, як один із прикладів новітньої та ефективної розробки в умовах війни. "Їхня інновація неймовірно вражає", - заявив CNN Сет Джонс, директор з програми міжнародної безпеки американського аналітичного центру CSIS.
Крім того, як зазначає медіа, війна в Україні також надала Сполученим Штатам та їхнім союзникам рідкісну можливість вивчити, як працюють їхні власні системи зброї в умовах інтенсивного використання, і які боєприпаси використовують обидві сторони, щоб здобути перемоги в цій сучасній війні. Також американські офіцери та інші військові віддалено відстежують, наскільки успішно Росія використовувала дешеві іранські безпілотники, які вибухають при ударі, у знищенні української енергомережі.
Україна є "цілковитою лабораторією зброї у всіх сенсах, тому що жодне з цього обладнання ніколи не використовувалося у війні між двома індустріально розвиненими країнами, – заявило CNN джерело, знайоме із західною розвідкою. - Це тестування в реальних умовах війни".
Для армії США війна в Україні стала неймовірним джерелом даних про роботу власних систем озброєння, наданих Києву, пише видання. Зокрема, йдеться про виявлені недоліки систем Switchblade, HIMARS, M777. При цьому українці змогли вдосконалити й пристосувати чимало з наданих їм видів озброєння, а також здійснили тактичні інновації, як-то операції з використанням невеликих груп піхоти зі Stinger і Javelin проти російських танків.
Крім того, деякі американські виробники зброї розповідають, що успіх Росії у використанні дронів-камікадзе проти цивільної інфраструктури в Україні вплинув на те, як вони розробляють нові броньовані бойові машини для армії, додаючи більше броні для захисту від атак з неба. Також ведуться розмови про розроблення дешевих американських дронів-камікадзе.
Коли йдеться про засвоєні уроки щодо використання зброї у російській війні в Україні, "про це можна написати книгу", - сказав конгресмен-демократ Джим Гаймс, член Комітету з розвідки Палати представників.
Напередодні Голос Америки повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що Лондон надішле Україні 14 британських бойових танків Challenger 2. Німеччина заявляла, що західні танки, зокрема її танк Leopard 2 можна постачати в Україну лише за умови згоди між головними союзниками Києва, зокрема зі Сполученими Штатами.
Як кажуть оглядачі, західні країни намагаються надати Україні можливість для звільнення її території, але при цьому не хочуть провокувати Росію, що могло б призвести до того, що в конфлікт з Москвою міг би бути втягнутий весь альянс НАТО. У Західних столицях вважають, що постачання деяких видів зброї, зокрема західних танків, може спровокувати Москву для нападу на західні країни.
У статті використано матеріали Reuters
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Крадіжка росіянами предметів мистецтва в Україні є найбільшим пограбуванням з часів Другої світової - The New York Times
Російські війська вкрали в Україні десятки тисяч предметів мистецтва, у тому числі ті артефакти, вік яких сягає кількох тисяч років, пише видання The New York Times. За словами міжнародних експертів, це найбільша крадіжка предметів мистецтва з часів Другої світової війни, коли нацисти пограбували Європу. Крім того, пишуть автори статті, дії російських окупантів мають на меті позбавити Україну її культурної спадщини.
Так, зазначає видання, українські прокурори та керівники музеїв кажуть, що у Херсоні росіяни вкрали понад 15 тисяч предметів образотворчого мистецтва та унікальних артефактів. Українські офіційні особи кажуть, що російські війська пограбували або пошкодили понад 30 музеїв — у тому числі кілька в Херсоні, в Маріуполі та Мелітополі. Оскільки українські слідчі все ще каталогізують втрати, кількість викрадених речей, ймовірно, зростатиме, пишуть автори статті.
Пограбування навряд чи є випадковою неналежною поведінкою кількох військовослужбовців, кажуть міжнародні експерти, або навіть бажанням отримати швидкий прибуток на чорному ринку. Натомість вони вважають, що крадіжки є широкомасштабним нападом на українську гордість, культуру та ідентичність.
«Це не те, що один солдат кладе срібну чашу у свій рюкзак, — каже Джеймс Реткліфф, головний радник The Art Loss Register - лондонської організації, яка займається пошуком викраденого мистецтва. - Це набагато, набагато більший масштаб».
У кожному випадку мародерства свідки - включно зі сторожами, охоронцями та іншими працівниками музею - повідомляли про централізовано контрольовану операцію під керівництвом експертів.
Зараз група українських юристів і мистецтвознавців збирає докази для майбутнього переслідування культурних злочинів, складають списки зниклих предметів, прочісують музейні записи та намагаються ідентифікувати потенційних свідків і місцевих колабораціоністів, які могли допомогти росіянам. Українці також співпрацюють із міжнародними мистецькими організаціями, такими як The Art Loss Register, щоб відстежити пограбоване.
«Кожен на ринку мистецтва насторожений, - каже Реткліфф. - Кожен аукціонний дім, який побачить предмети з України, почне ставити багато запитань».
За його словами, його організація вже зареєструвала понад 2 тисячі експонатів з України, які, як вважають, були вкрадені та знаходяться під загрозою, включаючи картини з Херсонського художнього музею та скіфське золото з Мелітополя.
Україна звинуватила росіян у порушенні міжнародних договорів, які забороняють розкрадання предметів мистецтва, таких як Конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року. Договір, створений після Другої світової війни, закликає підписантів «заборонити, запобігати та, якщо необхідно, припинити будь-яку форму крадіжки» культурних цінностей. Його підписали й Україна, і Росія.
Після того як Росія незаконно окупувала Крим, зазначає New York Times, Інтерпол заявив, що розшукує 52 картини українських художників, які були незаконно передані до художнього музею в Сімферополі.
США допомагають Україні відстежувати кількість зруйнованих росіянами бібліотек, музеїв та пам’яток. Ці докази можуть знадобитися в судах проти Росії, і завдяки їм є шанс довести, що атаки на українську культуру - ознака геноциду. Про це Голосу Америки заявили у правозахисній організації письменників та журналістів PEN America.
На початку грудня делегація авторів зі США побувала в Україні та представила звіт PEN America про втрати української культури через війну з Росією.
«Ми отримали цифри з різних джерел. Міністерство культури та інформаційної політики України відстежує ці руйнування від початку. Тож вони мають доволі повні дані. Також ЮНЕСКО відстежує це в рамках своєї роботи з охорони культурної спадщини. Крім того, є організації громадянського суспільства, деякі з них розташовані у США, які також використовують технології, як-от супутникові зображення, щоб відстежувати руйнування», - розповіла в інтерв'ю Голосу Америки перша директорка PEN America Лізль.
В матеріалі використані джерела The New York Times
Філатов: Шанси врятувати живих з-під завалів - мінімальні
Залишається мало шансів витягти більше вцілілих з-під уламків житлового будинку в Дніпрі після російського ракетного удару в суботу. Про це мер міста Борис Філатов заявив в інтерв'ю Reuters: "Думаю, шанси врятувати людей зараз мінімальні".
За даними ДСНС, станом на 13 дня за Києвом відомо про 23 загиблих, серед яких одна дитина. Травмовано 72 особи, з них 13 дітей. Врятовано 39 осіб, у тому числі 6-ро дітей. Отримано 43 повідомлення про безвісно зниклих осіб, повідомляє міськрада Дніпра.
14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Українські військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22, пише Радіо Свобода. У результаті обвалився цілий під'їзд 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей. Влада припускає, що військові РФ цілилися у ТЕС, а влучили у будинок.
Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, рятувальники розібрали майже половину завалів. "Нам вдалось розібрати близько 45%. Все йде повільно, бо мінімізована робота важкої техніки, все доводиться робити вручну", – сказав на місці події заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.
Всього до робіт залучили понад пів тисячі людей та 140 одиниць техніки. За даними заступника мера, рятувальні роботи мають завершити приблизно до 3:00 години ночі 16 січня.
"Росія продовжує розпачливий напад на міста та населення України. Саме тому ми надали пріоритет підтримці українських фахівців ППО та продовжуємо співпрацювати разом, щоб забезпечити тим, що потрібно Україні на полі бою та по всій країні", - написала напередодні у Twitter посолка США в Україні Бріджит Брінк.
Президент України Володимир Зеленський написав: "Вічна пам’ять всім, чиє життя забрав російський терор. Світ має зупинити це зло. Триває розчищення завалів у Дніпрі. Всі служби працюють. Ми воюємо за кожну людину, за кожне життя".
У статті використано матеріали Reuters
«Росія отримує дрони від Ірану, а Україні допомагає 50 держав» – Бен Годжес
Колишній командувач Збройних сил США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес вважає, що російським військовим бракує узгодженості, а нові бойові машини та танки з-за кордону можуть змінити хід війни. Про це він розповів грузинській службі Радіо Свобода. Він також пояснив, чому помилився у своїх оцінках щодо дати деокупації Криму.
– Бахмут та Соледар перебувають під постійною атакою російських військових, або якщо точніше, під атакою найманців приватної військової компанії «Вагнер». Чому Бахмут на сході України такий важливий? Що голова «ПВК Вагнер» Євген Пригожин хоче досягти у Бахмуті?
– Мені зайняло трохи часу, щоб зрозуміти, для чого Росія приділяє так багато уваги Бахмуту, особливо сили на чолі з Пригожиним. Думаю, тут є символічний аспект, це майже марнославство для нього. Він, очевидно, не дбає про те, скільки людей загине. На цей момент вони [«вагнерівці»] перебувають там вже 5 місяців, але досі не змогли взяти Бахмут. (Росія 13 січня оголосила, що контролює місто Соледар, що неподалік Бахмуту, Україна заявляє про бої за це місто – ред.) Натомість продовжують відправляти туди непідготовлених людей, яких нещодавно мобілізували.
Нещодавно з’ясувалося, що в регіоні є соляні та гіпсові шахти. І Пригожин навіть говорив про забезпечення там ресурсів. Але не знаю, чи буде приємно родинам тисяч загиблих знати, що справжньою метою Пригожина було не стратегічно важливе перехрестя, а гіпсові шахти.
Думаю, вся ситуація навколо Бахмуту показує відсутність узгодженості російської операції. Я не думаю, що Пригожин отримує накази від [генерала Сергія] Суровікіна, точно не отримує накази від генерала [Валерія] Герасимова. То хто відповідальний? Вони не мають узгодженого плану. Вони, на щастя, досі не зрозуміли і не покращили усі інституційні недоліки, які виявилися в лютому та березні.
– Чи може бути таке, що Росія використовує знайому їй тактику – кидати в бій велику кількість бійців, щоб рано чи пізно це дало результат?
– Росіяни завжди припускали, що виграють кількістю, тобто це їхній шлях ведення воєн століттями, що вони зрештою отримають перевагу над українськими військовими. Однак, очевидно, вони не здатні зробити це, тому що українці більш професійні та кваліфіковані; бачимо, що точність може перемогти масу, якщо маєш достатньо точності і застосовуєш її у правильних місцях. І Україна послідовно дбала про логістику – транспортні мережі, зберігання боєприпасів – за допомогою різних засобів.
– Минулого тижня західні країни анонсували, що відправлять Україні більш розвинену зброю, включаючи бойові машини піхоти Bradley зі США, бойову машину піхоти Marder із Німеччини та легші бойові машини піхоти з Франції. Чого бракувало Україні без них і що Київ очікує зараз від цього?
– Звісно, я б хотів, щоб рішення надати Bradley, Marder, AMX-10RC та інші системи були прийняті раніше. Хороші новини – ці рішення є. І те, що я почув минулого тижня, представляє собою основу для бронетанкової бригади. В основному, є самохідна артилерія від Чехії, AMX-10RC від Франції, які є чудовим транспортом з великою мобільністю та великою гарматою на ньому; Marder, які є хорошою системою; Bradley, які є найкращою бойовою машиною піхоти у світі.
Якщо це отримати і, можливо, відправити український танковий батальйон з інженерами, це буде летальне військове формування, яке може стати залізним кулаком, що допоможе проникнути в нескінченні лінії російських окопів, якщо їх належним чином підтрмати. Це те, що я бачу. Я не рахую машини, я дивлюсь на можливості. І вони [українці] витратять наступні пару місяців на отримання обладнання, навчання на ньому, практику та нарощування логістики. І коли український Генштаб буде готовий, то вони це застосують як силу.
– Деякі західні експерти з безпеки, з якими я говорив, були більш скептичні. Вони вітають новину, але кажуть, що тут не вистачає можливостей для удару; Україні потрібні належні танки, як M1 Abrams і подібні системи озброєння. Чи ви погоджуєтеся з цією оцінкою? Якщо так, чи вірите, що такий пакет зброї також готується?
– Звичайно, це було би краще, якби українці також мали Abrams або Leopard. Є відчуття ніби це може статися, але я не знаю... Але я би не припускав, що те, що ми бачили минулого тижня, це у вакуумі.
Є багато речей, які українці робдлять для нарощування спроможностей для наступної фази контрнаступу, вирішальним етапом якого, я думаю, стане звільнення Криму.
– Я повернуся до питання Криму, але спершу хочу спитати про танки. Здається, декілька країн, включаючи Польщу та Велику Британію, близькі до того, щоб надати Україні танки. Наскільки це буде знаково для України і як це може змінити хід війни?
– Це важливо з точки зору реальних можливостей, якщо припустити, що вони [українці] отримають технічне обслуговування, разом із боєприпасами та можливістю тренуватися так, щоб це був реальний потенціал.
Але що більш важливо: це сигналізує, що західні держави роблять наступний крок, що вони все менше і менше стурбовані, що Росія може якось загострювати ситуацію, тому що це малоймовірно. І поки ці рішення ухвалюють із запізненням, але я думаю, що не пізно змінити ситуацію. Звісно, це не закінчиться, коли Україна звільнить Крим, їм доведеться захищати себе ще довгий час.
– Ви сказали, що не звертаєте багато уваги на кількість техніки, яку надають, але це все ще досить сильна відмінність, якщо дивитись на те, що дають і що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний просить. Він просив 700 броньованих машин та 300 танків. Наскільки Україна близька, щоб отримати це?
– Я не знаю. Відбувається багато речей, які не потрапляють в медіа. Росія отримує дрони від Ірану і зимову форму від Північної Кореї. Це все. Україні допомагає 50 держав. Чи робимо ми це так швидко, як потрібно? Ні. Чи робимо ми достатньо? Ні. Чи очікувати ще щось? Сподіваюсь. Німці передають Marder і батарею Patriot. І вони говорять про Leopard. Це має бентежити Росію.
– Раніше ви прогнозували, що до кінця 2022 року українські військові можуть відтіснити російські сили на позиції до 24 лютого. Це передбачення не збулося, чому?
– Очевидно, що я був надто оптимістичним, тому що не передбачив, що ми передамо ATACMS (Army Tactical Missile Systems). Я думав, що ми це зробимо. Це був недолік.
І також я не передбачав кількості сил, якими Росія готова пожертвувати в Бахмуті та навколо нього. Важливо те, як Україна адаптувалася до того, що Росія робить з мобілізованими військами. А чи постачає Захід Україні те, що їм потрібно, щоб вони могли продовжувати атакувати російську логістику та командування і управління?
Ось так, я думаю, вони звільнять Крим. Є тільки дві дороги, які ведуть до Криму: Керченський міст і сухопутний шлях. Один був сильно пошкоджений, інший вже постраждав
Думаю, що вони [Україна] звільнять Крим. Є тільки дві дороги, які ведуть до Криму: Керченський міст і сухопутний шлях. Один був сильно пошкоджений, інший вже постраждав. Це те, що має відбутися протягом наступних кількох місяців. Ми повинні надати Україні можливість це зробити.
Якщо ми обмежимо те, що даємо з точки зору діапазону - як GMLRS, яка є ракетою HIMARS (високомобільна артилерійська ракетна система), що летить на 90 кілометрів - якщо ми не зробимо більше, то, по суті, створимо прихисток для Росії. Росія безкарно стріляє з Криму, з Росії та Білорусі. І це призводить до вбивства невинних українських мирних жителів. Тож, ми повинні надати їм [Україні] системи озброєння більшої дальності та ATACMS, які могли б вразити кожну річ на Кримському півострові.
– Отже, шанси успішного майбутнього українського контрнаступу залежать від подальшої підтримки Заходу?
– Так, абсолютно. Це величезна умова - Захід повинен продовжувати підтримувати Україну, принаймні на рівні того, що вже пообіцяв зробити.
– І якщо це станеться, як Україна діятиме далі?
– Що ж, їм [Україні] і надалі доведеться блокувати російські зусилля навколо Бахмуту. Доведеться стежити за Білоруссю на північному кордоні та на північ від Харкова. Я можу помилятися, але маловірогідно, що росіяни можуть здійснити звідти значну атаку. Вони можуть розмістити там якісь війська, але у них немає можливості знову піти в бік Києва. Однак Генштабу України доведеться стежити за цим.
Тим часом, думаю, що вони [українські військові] збираються нарощувати свої бронетанкові сили, щоб мати великий бронетанковий потенціал, який міг би стати вирішальним елементом у звільненні Криму. Але перед цим їм доведеться витратити пару місяців, далі цілити у Керченський міст та порушити транспортну мережу, яка проходить через Маріуполь і Мелітополь в Крим.
Тож, багато роботи, щоб створити умови. Думаю, це не буде великою атакою через Перекопський перешийок (cмуга землі, яка з'єднує Крим та материкову Україну – ред.). Їм доведеться створювати умови зо допомогою вогню на відстані, спеціальних сил, але зрештою доведеться мати когось там на місці. [у Криму]. Але думаю, що Генштаб досить розумний; вони вразили мене тим, наскільки добре зробили все можливе, аби мінімізувати жертви та бути ретельними й методичними.
Їнтерв'ю було відредаговано для ясності та плинності.
Помер Вахтанг Кікабідзе. "Був великим другом України"
У віці 84 років пішов із життя відомий грузинський актор і заслужений артист України, естрадний співак й кінорежисер Вахтанг Кікабідзе, пише Радіо Свобода з посиланням на грузинське видання Mtavari Arkhi.
Минулого року відомі грузинські співаки, актори, спортсмени, політики та інші публічні особи записали звернення на підтримку України з огляду на агресію з боку Росії. Ролик, у якому говорять Вахтанг Кікабідзе, Ніно Катамадзе, четвертий президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі, оприлюднений 16 лютого 2022 року.
"Вахтанг був великим другом України. Світла пам'ять світлій людині", - написав у Twitter керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Після російської війни у Грузії у серпні 2008 року актор перестав приїжджати до Росії, пише BBC.
31 жовтня 2020 року Кікабідзе став депутатом парламенту Грузії від виборчого блоку "Єдиний національний рух - Об'єднана опозиція "Сила в єдності" Михайла Саакашвілі, перебував у парламентському комітеті з культури.
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