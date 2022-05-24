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Українські журналісти, які працювали у Маріуполі, отримають премію Міжнародного центру журналістів
Міжнародний центр журналістів (ICFJ) назвав українських журналістів, що висвітлювали російське вторгнення в Маріуполі, переможцями міжнародної журналістської премії імені Джеймса Найта (Knight International Journalism Awards).
Премію отримала команда Associated Press, яка залишилась в Маріуполі і продовжила там працювати, не зважаючи на оточення міста та постійні бомбардування російськими силами, - візуальний журналіст Мстислав Чернов, фотожурналіст-фрілансер Євген Малолєтка та відеопродюсерка-фрілансер Василіса Степаненко. У Міжнародному центрі журналістів наголошують, що знакові фотографії цієї команди стали шокуючим свідченням руйнувань, які Росія заперечувала.
Ці журналісти висвітлювали історії, про які світ міг ніколи не дізнатисьпрезидент Міжнародного центру журналістів Шарон Мошаві
Іншими переможцями премії імені Джеймса Найта в Міжнародному центрі журналістів назвали телевізійну репортерку з Афганістану, яка висвітлювала проблематичне управління афганським урядом ресурсами для боротьби з пандемією, а також медійника, який викривав корупцію в Сальвадорі.
«Ці журналісти висвітлювали історії, про які світ міг ніколи не дізнатись, – про жахи в Маріуполі, замахи на життя російських опонентів, корупцію в Ел Салвадорі, порушення прав людини в Афганістані», - заявила президентка Міжнародного центру журналістів Шарон Мошаві. За її словами, журналісти ризикують життям, щоб «боротись із пропагандою і дезінформацією, які розповсюджують небезпечні та впливові люди».
Нагадаємо, що Севгіль Мусаєва, головна редакторка «Української правди», потрапила в список сотні найвпливовіших людей року за версією Time в категорії «Інноватори». «У найкривавішій війні в Європі у цьому столітті Україна бореться за своє майбутнє та право існувати. Севгіль Мусаєва, головна редакторка топового незалежного новинного сайту «Українська правда», переконується, що її видання висвітлює всі аспекти конфлікту», - пише колега Севгіль журналістка Емі Ферріс-Ротман. Вона зазначає, що під лідерством Мусаєвої журналісти УП висвітлюють широкий спектр тем – від російських воєнних злочинів до історій героїв-українців та списків яхт та літаків російських олігархів.
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Блінкен і Кулеба обговорили варіанти експорту українського зерна
Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили "дипломатичні зусилля із подолання наслідків неспровокованої і невиправданої війни Росії в Україні та способи притягнення Кремля до відповідальності". Про це повідомляє Державний департамент.
Зокрема, американський й український дипломати присвятили увагу проблемі голоду у світі, спричиненого повномасштабною російською агресією, й обговорили потенційні способи експорту українського зерна на міжнародні ринки.
"Поки Росія продовжує свої нищівні атаки на Донбасі, до України їде більше озброєння, включаючи важке", - Кулеба написав у Twitter і подякував США за непохитну підтримку України.
Крім того, відзначає Держдеп, Блінкен повідомив Кулебі деталі додаткового пакету допомоги Україні у 40 мільярдів доларів, підписаного президентом Джо Байденом 21 травня, що передбачає "подальше фінансування для безпекової, економічної та гуманітарної підтримки України та сусідніх країн, що зазнали впливу війни".
Раніше стало відомо, що 6 мільярдів з цієї суми буде спрямовано на зброю для України та навчання збройних сил, більше 8 мільярдів - на поповнення військових запасів США, які зменшились через надання зброї Україні, ще 4 мільярди - на зміцнення сил США в європейському регіоні, 8 мільярдів - на підтримку економіки України.
Як повідомляв Голос Америки, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія шантажує світ харчами. За оцінками ООН, війна Росії в Україні може призвести до мільйонів випадків голодної смерті у найбідніших країнах, а спричинена російською агресією світова продовольча криза може затягнутись на роки.
Українська влада повідомляє, що російські військовики крадуть і вивозять зерно з окупованих територій, при цьому блокуючи українські порти. Через це, як заявив міністр аграрної політики України Микола Сольський, гостре усвідомлення продовольчої кризи у світі почнеться у середині липня.
Москва стверджує, до загрози світового голоду веде не її війна в Україні, а накладені на Росію санкції Заходу.
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Війна в Україні показала, що не можна обмінювати безпеку на економічну вигоду - Столтенберг
Війна Росії в Україні засвідчила, наскільки "економічні відносини з авторитарними режимами можуть створювати вразливість", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час Світового економічного форуму в Давосі.
За його словами, йдеться про надмірну залежність від імпорту енергоносіїв, а також про ризки, створені експортом передових технологій, зокрема, штучного інтелекту. "Йдеться про Росію. Але й про Китай. Ще один авторитарний режим, який не поділяє наших цінностей. І це підриває міжнародний порядок, оснований на правилах".
"Масштабні санкції [проти Росії - ГА] нагадують нам про один із важливих уроків цього конфлікту: ми не повинні обмінювати довгострокові безпекові потреби на короткострокові економічні інтереси", - наголосив очільник Альянсу.
Столтенберг сказав, що міжнародна торгівля допомагає економікам країн, але додав: "Ми повинні визнати, що наш економічний вибір має наслідки для нашої безпеки. Свобода важливіша за вільну торгівлю. Захист наших цінностей важливіший за прибуток".
Тим часом, як пише Current Time, міністри закордонних справ країн Євросоюзу поки що не можуть домовитися про ембарго на російську нафту. Якщо це не вдасться зробити, Росія може заробити на експорті нафти і газу понад 320 мільярдів доларів у 2022 році – незважаючи на війну в Україні та західні санкції - це майже на третину більше, ніж торік.
Свою війну в Україні Росія називає "спецоперацією" й стверджує, що накладені на Кремль санкції стали "джерелом проблеми", що веде до загрози світового голоду, пише Reuters.
Раніше Голос Америки повідомляв, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія шантажує світ харчами.
У статті використано матеріали Reuters, Current Time.
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Блінкен: мета війни Путіна - руйнування української ідентичності, але цього зробити не вдасться
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що метою війни Путіна є руйнування української ідентичності, але цього йому зробити не вдасться. Про це держсекретар написав у пості в Twitter після відвідування Українського Інституту Америки у Нью-Йорку.
«Частково війна Путіна – це спроба знищити українську ідентичність. Я відвідав Український Інститут Америки, організацію, що зберігає та пропагує яскраву та живу культуру України, щоб підкреслити, що війні Путіна не вдасться знищити те, що робить цю країну та її людей настільки унікальними», - заявляє Ентоні Блінкен.
Війні Путіна не вдасться знищити те, що робить цю країну та її людей настільки унікальнимиЕнтоні Блінкен
За словами держсекретаря США, під час короткого візиту в Український Інститут Америки в нього була можливість «почути надзвичайну музику, а також побачити надзвичайне мистецтво», зокрема і колекцію писанок. «Ці писанки – це надія на майбутнє та відродження України, яка виходить із агресії, яку наразі вчиняє проти неї Росія. Українська ідентичність потужно проявляється через культуру і життєдайність цієї культури. Сила цієї ідентичності дає зрозуміти, що війна президента Путіна не матиме успіху. І ми з нетерпінням чекаємо дня, коли ці писанки привезуть в Україну як ще один символ її відродження», - заявив Ентоні Блінкен під час візиту до музею.
Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса під час зустрічі в Токіо привітали співпрацю своїх країн як наріжний камінь миру, безпеки та процвітання в Індо-Тихоокеанському регіоні. «Вони знову підтвердили свою рішучу підтримку суверенітету та незалежності України та пообіцяли притягнути Кремль до відповідальності за його агресивну війну в Україні», - йдеться в повідомленні Держдепартаменту.
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Росія «використовує голод» для отримання влади – голова Єврокомісії
Росія шантажує світ харчами, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 24 травня.
На її думку, Росія використовує постачання харчових продуктів як зброю. Ціни на зерно, кулінарну олію та інші продукти різко зросли на тлі російського вторгнення до України, яка є одним із найбільших світових експортерів пшениці.
«В окупованій Росією частині України армія Кремля конфіскує запаси зерна та техніку…, а російські військові кораблі в Чорному морі блокують українські судна, навантажені пшеницею та соняшниковим насінням», – сказала фон дер Ляєн під час виступу на конференції Всесвітнього економічного форуму (WEF) у швейцарському Давосі.
Вона додала, що Росія накопичує власне продовольство, використовуючи затримку його експорту «як різновид шантажу», аби спровокувати зростання глобальних цін або «обміняти пшеницю на політичну підтримку».
«Це означає використання голоду та зерна для отримання влади», – пісумувала вона.
Президентка Єврокомісії зазначила, що ці події можуть викликати в когось спогади про «темне минуле – часи радянських конфіскацій врожаю та нищівного голоду 1930-х років», маючи на увазі Голодомор, який вбив мільйони українців.
За словами фон дер Ляєн, шлях боротьби з кроками Росії, спрямованими на порушення ланцюгів постачання продовольства, лежить через глобальну співпрацю.
Росія, своєю чергою, звинувачує Захід у зростанні цін на продовольство та дефіциті, пов’язуючи їх із запровадженням антиросійських санкцій за вторгнення до України.
Уряд Німеччини звинуватив Росію в блокуванні можливої доставки близько 20 мільйонів тонн зерна з України, тоді як президент Польщі Анджей Дуда заявив, що дефіцит продовольства може спровокувати хвилю мігрантів з Північної Африки до Європи.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 21 травня Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, поступово краде його, вивозить і намагається продати.
Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ бути пильним і не купувати крадене росіянами зерно.
«Російські злодії крадуть українське зерно, вантажать його на кораблі, проходять через Босфор і намагаються продати його за кордон. Я закликаю всі держави бути пильними і відмовлятися від будь-яких подібних пропозицій. Не купуйте вкрадене. Не ставайте співучасниками російських злочинів. Крадіжка ніколи нікому не приносила удачі», - написав він у Твіттері.
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