Українські журналісти, які працювали у Маріуполі, отримають премію Міжнародного центру журналістів

Міжнародний центр журналістів (ICFJ) назвав українських журналістів, що висвітлювали російське вторгнення в Маріуполі, переможцями міжнародної журналістської премії імені Джеймса Найта (Knight International Journalism Awards).

Премію отримала команда Associated Press, яка залишилась в Маріуполі і продовжила там працювати, не зважаючи на оточення міста та постійні бомбардування російськими силами, - візуальний журналіст Мстислав Чернов, фотожурналіст-фрілансер Євген Малолєтка та відеопродюсерка-фрілансер Василіса Степаненко. У Міжнародному центрі журналістів наголошують, що знакові фотографії цієї команди стали шокуючим свідченням руйнувань, які Росія заперечувала.

Ці журналісти висвітлювали історії, про які світ міг ніколи не дізнатись

Іншими переможцями премії імені Джеймса Найта в Міжнародному центрі журналістів назвали телевізійну репортерку з Афганістану, яка висвітлювала проблематичне управління афганським урядом ресурсами для боротьби з пандемією, а також медійника, який викривав корупцію в Сальвадорі.

«Ці журналісти висвітлювали історії, про які світ міг ніколи не дізнатись, – про жахи в Маріуполі, замахи на життя російських опонентів, корупцію в Ел Салвадорі, порушення прав людини в Афганістані», - заявила президентка Міжнародного центру журналістів Шарон Мошаві. За її словами, журналісти ризикують життям, щоб «боротись із пропагандою і дезінформацією, які розповсюджують небезпечні та впливові люди».

Нагадаємо, що Севгіль Мусаєва, головна редакторка «Української правди», потрапила в список сотні найвпливовіших людей року за версією Time в категорії «Інноватори». «У найкривавішій війні в Європі у цьому столітті Україна бореться за своє майбутнє та право існувати. Севгіль Мусаєва, головна редакторка топового незалежного новинного сайту «Українська правда», переконується, що її видання висвітлює всі аспекти конфлікту», - пише колега Севгіль журналістка Емі Ферріс-Ротман. Вона зазначає, що під лідерством Мусаєвої журналісти УП висвітлюють широкий спектр тем – від російських воєнних злочинів до історій героїв-українців та списків яхт та літаків російських олігархів.

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