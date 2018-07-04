"Від дверей до дверей": як український емігрант балотується до Конгресу Меріленду

У США у розпалі сезон праймеріз – попередніх внутрішньопартійних змагань за право представляти свою партію на загальних виборах восени – у Конгрес, на посаду губернатора, у місцеві органи влади тощо. 26 червня на праймеріз до законодавчого органу штату Меріленд переміг і виходець з України Кіріл Резнік.

Уродженець Києва, американець Резнік балотується на третій термін до Палати делегатів Конгресу штату Меріленд, місцевого парламенту. Щоб заручитись підтримкою виборців, він застосовує поширену тактику – так званого стукання у двері.

Кандидати ходять по домівках виборців, спілкуються, роздають листівки й таблички зі своїми іменами.

Виборець Шерон Кренфорд - політично активна, вона вітає таку ініціативу й залюбки спілкується із кандидатами: "Коли кандидат стукає у мої двері, просить мене віддати свій голос, ця особиста взаємодія дуже важлива. Я можу запитати про їхні погляди, плани, і вони відповідають. Це чудово, це демократія в дії".

Резнік - член Демократичної партії. Йому 43, його родина емігрувала до США, коли йому було 4 роки. Каже, пішов у політику, зокрема, через те, що батьки в Радянському Союзі не мали права голосу й, після еміграції, заохочували бути політично активними своїх дітей.

Делегатом 39-го округу штату Меріленд Кіріл Резнік уперше став у 2007 році, однак щоб залишитись у цьому кріслі іще на чотири роки, він, не лише мусить перемогти на загальних виборах, але спочатку має виграти праймеріз.

"У моєму окрузі – близько ста двадцяти п’яти тисяч мешканців. З них 57 тисяч – зареєстровані виборці. Решта – діти, емігранти без громадянства США й ті, хто просто не голосує. У рік, коли немає виборів президента, на попередні вибори прийдуть близько 9 тисяч людей. І ми намагаємось сфокусуватись на 9-11 тисячах мешканців. За останні 9 місяців моя команда обійшла близько 9 тисяч осель", - каже Резнік.

У США діє двопартійна система – у владі й в опозиції почергово можуть перебувати демократи та республіканці. Праймеріз, тобто попередні вибори, дозволяють визначитись із кандидатами всередині кожної з двох партій. Саме вони змагатимуться потім за виборчі посади на загальному голосуванні.

Це один із принципів американської демократії – представників партії на виборах не призначають її керівники, а обирають самі люди – члени партії. Голосування проходить так само, як і на загальних виборах. Однак, при вході на виборчу дільницю, на виборців можуть чекати представники кампаній.

Система праймеріз особливо важлива на місцевому рівні самоврядування, адже на карту поставлені сотні виборних посад – від шерифа чи прокурора до сенатора й губернатора, розповідає колега Резніка, кандидат у делегати до Конгресу Меріленду Шейн Робінсон: "Брати участь у праймеріз дуже важливо: ви обираєте політиків, які будуть висуватись на загальних виборах".

"Якщо ви не задіяні у процесі обрання цих людей, ви втрачаєте право голосу у тому як працюватиме громада, уряд, які будуть податки, школи, транспорт, громадська безпека".

Роль праймеріз ще більша у тих округах, де домінує одна чи інша партія. Парламент штату Меріленд - на 80 відсотків демократи і перемога на праймеріз Демократичної партії – майже гарантує перемогу на загальних виборах.

У Кіріла Резніка на цих праймеріз ще 6 конкурентів, вони змагаються за 3 посади. Усі – члени Демократичної партії, мають схожі цінності, але дещо відмінні програми.

Резнік вірить, що зможе перемогти, якщо в особистому спілкуванні з громадою донесе переваги своєї програми. Тож зустрічі з виборцями для нього - важливий інструмент.

Резнік каже: "Я не збираю достатньо грошей на мою кампанію, мій округ зовсім невеликий, і немає сенсу платити багато за телерекламу. Я можу відправляти листівки, стукати у двері, дзвонити. Але це через певний час дратує людей. А такі зустрічі дають можливість спілкуватися із тими, хто хоче почути політика, дізнатись їхню позицію. Також, найімовірніше, вони – активні виборці, й також заохочують своїх друзів і сусідів голосувати за тих чи інших політиків".

Саме найактивніші виборці, які беруть участь у праймеріз, мають найбільше можливостей вплинути на кандидатів та їхні програми.

Шейн Робінсон уточнює: "Якщо ви - зареєстрований виборець і берете участь у виборах, це публічна інформація. Ніхто не знає, за кого ви голосували, але у базі даних є інформація, чи ви голосуєте на праймеріз. І якщо ви активно берете в них участь, я подзвоню вам, постукаю у двері і спитаю вашої думки. Я відправлю вам інформацію, ви матимете набагато більше уваги від людей, які балотуються".

Відбуваються праймеріз за півроку до загального голосування, яке проводиться у перший вівторок листопада.

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