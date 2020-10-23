Екс-посадовці США розійшлися в оцінках успішності політики адміністрації Трампа щодо України

Колишні високопосадовці Держдавного департаменту США різних років розійшлися в оцінках успішності політики адміністрації Трампа щодо України. Відповідні позиції пролунали у ході Спеціального Київського Безпекового Форуму, який відбувся сьогодні.

Так, як повідомляє сайт форуму, Кірон Скіннер, спеціальна радниця Державного секретаря США Майкла Помпео у 2018-19 роках, заявила, що адміністрація Трампа запровадила більше санкцій проти Росії, ніж адміністрація Барака Обами.

«Дехто говорить, що санкції не демонструють політику, але вони дають певну орієнтацію зовнішньої політики, і за часів адміністрації Трампа щодо Росії було більше санкцій, ніж за 8 років перебування в президентському офісі Барака Обами», – сказала Скіннер.

«Отже, ця адміністрація була більш жорсткою щодо Росії, попри риторику президента Трампа, і активно боролася з дезінформацією», – додала вона.

Натомість, відзначає сайт форуму, Стівен Сестанович, який був спеціальним радником Держсекретаря США у 1997-2001 роках, заявив, що адміністрація Трампа не приділяла достатньої уваги Україні.

«Не можна контролювати все озброєння, якщо немає комплексної програми, і це проявилося по відношенню до України. Трамп не дуже знається на стратегіях, він не стратег, він рухається покроково. Ми мали зобов’язання щодо озброєння України, але не було постійної, належної уваги до України. Не була успішною і стратегія в галузі демократії і порушення прав людини», - наводить слова Сестановича сайт форуму.

Напередодні у ході президентських дебатів між Дональдом Трампа та Джо Байденом Трамп заявив, що надсилав Україні протитанкову зброю у той час, як Джо Байден у бутність віце-президентом США надсилав "подушки та простині". Байден у своїй виборчій платформі заявляв, що продовжить надавати Україні летальну зброю.

Спеціальний Київський Безпековий Форум 2020 проводиться Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну». Сайт форму відзначає, що цьогорічний захід присвячений найгострішим проблемам миру і безпеки, які стоять перед Україною, Східною Європою та євроатлантичним простором.

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