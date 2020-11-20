США та Україна разом протидіють контрабанді ядерних матеріалів

У жовтні високопосадовці Національної адміністрації ядерної безпеки США (NNSA) та Державної прикордонної служби України підписали спільну заяву, яка підтверджує намір обох сторін продовжувати зусилля та посилити підтримку протидії контрабанді ядерних матеріалів. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства енергетики США.

Вірутально документ скріпили підписами заступник голови NNSA доктор Брент Парк та перший заступник Голови Державної прикордонної служби України Володимир Нікіфоренко.

За словами Парка, співпраця із ДПСУ значно покращила безпеку обох країн та зробила значний внесок у покращення глобальної безпеки.

Як заявив Нікіфоренко, співпраця NNSA є одним із пріоритетів ДПСУ.

Як відзначає сайт ДПС, з 2005-го року співпраця між відомствами України та Сполучених Штатів Америки включала:

Установки систем радіаційного контролю у близько 90 міжнародних пунктах пропуску через державний кордон, аеропортах і портах в межах України;

Оснащення системами радіаційного контролю внутрішніх контрольно-пропускних пунктів на межі з окупованими і контрольованими Росією територіями в АР Крим та окремих районів Донецької і Луганської областей;

Польове розгортання 14 мобільних систем радіаційного виявлення;

Забезпечення спеціалізованого навчання для офіцерів правоохоронних органів, що орієнтується на протидії контрабанді ядерних матеріалів;

Обслуговування систем і обладнання радіаційного контролю у належному стані.

Віртувальне підписання документу відбулося на полях Генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії 2020.

Дивіться також: Втрачені діти: як пережити травму і чому не варто втрачати надію навіть після 27 викиднів?