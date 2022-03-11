В ООН заявили, що кількість біженців з України вже сягнула 2,5 мільйона

США, країни “Великої сімки” та Євросоюз закликатимуть до скасування для Росії статусу “країни найбільшого сприяння”. Про це у п'ятницю оголосив, серед іншого, президент США Джо Байден.

За його словами, такий крок дозволить притягнути президента Росії Путіна до “ще більшої відповідальності за його агресію проти України”.

«В час, коли Путін продовжує свій нещадний напад, Сполучені Штати, союзники та партнери продовжують спільно працювати, щоб посилити економічний тиск на Путіна та ще більше ізолювати Росію на світовій арені”, - сказав президент США.

За його словами, кожна країна впроваджуватиме скасування цього статусу, виходячи із власних національних інтересів.

“Кожна з наших країн вживатиме заходів, щоб відмовити у статусі “країни найбільшого сприяння” для Росії. Позначення статусу найбільшого сприяння означає, що дві країни домовляються торгувати одна з одною на найкращих умовах – низькі тарифи, мало перепон у торгівлі та максимально можливий імпорт”, – заявив Байден.

Президент США: “У Сполучених Штатах ми це називаємо постійними нормальними торговими відносинами (PNTR). Скасування PNTR для Росії ускладнить Росії ведення бізнесу зі Сполученими Штатами. А запровадження цього в унісон з іншими країнами, які складають половину світової економіки, стане ще одним нищівним ударом по економіці Росії, яка вже дуже страждає від наших санкцій”.

Це рішення, якщо буде затверджене Конгресом, дозволить США (та іншим країнам) вводити мита на широкий спектр російських товарів. "Путін - це агресор. Він не може вести війну, загрожувати самій основі міжнародного миру і стабільності, а потім просити про фінансову допомогу”, - сказав президент Байден у своїй промові у п'ятницю.

Скасування статусу "постійних нормальних торговельних відносин" для Росії передбачає схвалення Конгресом США. Раніше законодавці з обох палатах Конгресу висловлювали підтримку такому кроку. Очікується, що Конгрес ініціює відповідний законопроект вже незабаром.

На сайті Білого дому також повідомили, що США, їхні союзники та партнери будуть відмовляти Росії у пільгах на позики в багатосторонніх фінансових установах, таких як МВФ та Світовий Банк. США також заборонять експорт предметів розкоші до будь-якої особи, що знаходиться в Росії.

“Це передбачає, що американські фізичні та юридичні особи не будуть постачати предмети розкоші, як то високоякісні годинники, розкішні транспортні засоби, елітний одяг, високоякісний алкоголь, ювелірні вироби та інші товари, які часто купує російська еліта”, - мовиться на сайті Адміністрації президента США.

Байден також оголосив, що США забороняють імпорт деяких товарів з Росії, зокрема морепродуктів, горілки та діамантів.

Крім того, за його словами, країни “Великої сімки” додадуть нові імена до списку олігархів, що перебувають під санкціями.

Білий дім розпорядився, щоб Міністерство фінансів США вжило заходів, аби запобігти ухилянню від санкцій, зокрема через віртуальну валюту.

Під час своєї промови, президент Байден повідомив, що спілкувався у п'ятницю із президентом України Володимиром Зеленським і “сказав йому, як завжди я кажу, коли з ним розмовляю, що Сполучені Штати - з Україною в час, коли вони борються, щоб захистити свою країну”.