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- Голос Америки
У Всесвітній день біженців Блінкен подякував приймаючим громадам за щедрість. США прихистили понад 270 тис. українців у час війни
До Всесвітнього дня біженців, що відзначається щороку 20 червня, державний секретар США оприлюднив заяву, в якій віддав належне мужності й стійкості людей, які змушені втікати з власної країни. Ентоні Блінкен подякував приймаючим громадам за щедрість, а партнерам США - за підтримку та глобальну реакцію на потреби тих, кому необхідна допомога.
“Протягом нашої історії біженці зробили значний позитивний політичний, соціальний та економічний внесок у Сполучених Штатах та в громадах в усьому світі. Визнаючи цей внесок, США відновлюють і модернізують свою програму розселення біженців. Цього року ми з гордістю оголосили про Welcome Corps, нову приватну спонсорську програму, … яка дозволяє американцям спонсорувати біженців, що прибувають через Програму прийому біженців США”, - заявив Ентоні Блінкен.
За даними ООН, війна в Україні призвела до найбільш зростаючої кризи біженців з часів Другої світової війни. Після повномасштабного вторгнення за менше ніж рік з України виїхало 5,7 мільйона людей. До прикладу, сирійські біженці досягнули цієї цифри через 4 роки громадянської війни, - повідомляє видання Al Jazeera.
Більшість українців, які прибули до США, втікаючи від війни, не мають офіційного статусу біженця, натомість їм надають так звані “гуманітарні паролі”, які дозволяють тимчасово проживати у США з правом на працю та навчання.
За даними Департаменту внутрішньої безпеки, Сполучені Штати прийняли понад 270 тисяч українців від лютого 2022 року. Найбільше американців, які заповнили заявки на спонсорування українських громадян у США, проживають у штатах Нью-Йорк, Іллінойс та Каліфорнія.
За даними офісу Верховного комісара ООН з питань біженців, загалом у світі зараз налічується понад 35 мільйонів біженців. Більше половини з них прибули лише з трьох країн: Сирії (6,5 мільйона), України та Афганістану (по 5,7 мільйона).
Станом на травень цього року країнами, що прийняли найбільше українських біженців, стали Польща (понад півтора мільйона біженців), Німеччина (понад мільйон) та Чехія (більше півмільйона мігрантів з України).
ООН визнає біженцями людей, які змушені були залишити рідну країну, щоб уникнути переслідування, через загрозу їхньому життю, свободі чи фізичній недоторканності, щоб знайти безпеку в іншій країні.
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- Голос Америки
Байден та Моді у спільній заяві зобов'язались гуманітарно допомагати Україні
Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді після зустрічі в Білому домі в четвер, 22 червня, оприлюднили спільну заяву, в якій зобовязались “продовжувати надавати гуманітарну допомогу” Україні та наголосили на важливості поваги до міжнародного порядку.
“Президент Байден і прем’єр-міністр Моді висловили глибоку стурбованість конфліктом в Україні та жалкують через його жахливі й трагічні гуманітарні наслідки. Лідери підкреслили серйозний і зростаючий вплив війни на глобальну економічну систему, включно з продовольчою, паливно-енергетичною безпекою та критично важливими ланцюжками постачань. … Обидві країни також зобов’язуються продовжувати надавати гуманітарну допомогу народу України. Вони закликали поважати міжнародне право, принципи статуту ООН, територіальну цілісність і суверенітет”, - мовиться у спільній заяві лідерів країн, яку оприлюднив Білий дім.
Джо Байден та Нарендра Моді погодились на необхідності “докласти більше зусиль для пом'якшення наслідків війни, особливо в країнах, що розвиваються”.
Крім того, “обидві країни погодилися щодо важливості постконфліктної реконструкції України”, - мовиться в заяві.
"Ми також говорили про наші спільні зусилля щодо пом’якшення гуманітарних трагедій, спричинених жорстокою війною Росії в Україні, та про захист основних принципів суверенітету та територіальної цілісності, закріплених у Статуті ООН", - заявив президент Джо Байден.
"Від самого початку подій в Україні Індія робила наголос на вирішенні суперечки шляхом діалогу та дипломатії", - сказав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.
США та Індія у заяві підтвердили, що “потрібно поважати міжнародний порядок, заснований на правилах. Сторони підкреслили, що сучасний світовий порядок побудований на принципах Статуту ООН, міжнародного права, поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав”.
При цьому в заяві не згадується Росія, яку західні країни звинувачують у порушенні світового порядку через вторгнення в Україну.
Як повідомляв Голос Америки, Моді перебуває у США з першим державним візитом. Він заявив, що запрошення його “виявляє активність та життєствердність партнерства між демократіями”.
США прагнуть заручитись підтримкою Індії на тлі зростання напруги у відносинах з Китаєм. Крім того, Вашингтон намагається залучити Індію до підтримки України у війні проти Росії.
“Результат – це вигнати росіян з України”, - сенатори США. Відео
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем та сенатор-демократ Річард Блументаль закликають визнати ядерну загрозу проти України загрозою для усіх країн НАТО. Відповідну резолюцію законодавці презентували сьогодні у Конгресі.
- Голос Америки
США мали б вивести дипломатію на новий рівень і призначити спецпредставника для мирних переговорів – Майкл Макфол
Сполученим Штатам необхідно “розпочати дипломатичну потугу щодо України”, щоб допомогти Києву вести мирні переговори, відбудувати Україну та чинити економічний тиск на Росію з метою досягнення миру. США повинні загалом “брати більш активну участь у цій дипломатичній грі”. Свої рекомендації із посилення дипломатичного фронту США на сторінках газети Wall Street Journal висловив Майкл Макфол, професор Стенфордського університету, посол США в Росії (2012–2014) та співголова міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ (група Єрмака-Макфола).
- В першу чергу, Макфол рекомендує адміністрації Байдена призначити спеціального представника для мирних переговорів на китайський зразок.
“Прямо зараз нас переграють китайці, які призначили дипломата Лі Хуея представляти їх у цьому питанні”, – каже Макфол.
Водночас, за його словами, Китай насправді є заангажованою стороною, оскільки “має тісні зв’язки з чиновниками Кремля, що ставить під сумнів його нейтралітет як миротворця”.
Американський спецпредставник, пропонує Макфол, повинен не лише відстоювати позицію США у Європі, але й відвідати країни Африки, Азії, Латинської Америки та Близького Сходу, щоб пояснити, чому війна Росії є війною імперіалізму та колоніалізму, і як вона підриває міжнародну систему.
- По-друге, Байден повинен призначити нового посла або спеціального координатора з питань відновлення України. Такий посадовець, на думку Макфола, міг би зосередитися на спробах передачі арештованих активів російського Центробанку міжнародному фонду розвитку України. “Ця робота надто велика і занадто політична, щоб нею займалися існуючі агенції США”, - йдеться у публікації.
Молоді хлопці, які сьогодні залишають Росію, – це солдати, які завтра не будуть на полі бою в Україні.Майкл Макфол
- По-третє, Макфол наполягає на призначенні “де-факто посла до російської діаспори”. “Наші нинішні зусилля щодо допомоги росіянам, які емігрували, щоб уникнути підтримки війни Путіна, є недостатніми. Ми зацікавлені в національній безпеці, тож варто дати цим біженцям причини не повертатися додому. Молоді хлопці, які сьогодні залишають Росію, це солдати, які завтра не будуть на полі бою в Україні. З цією метою ми також повинні працювати над заохоченням більшої еміграції”.
Серед інших завдань, ця особа, за ідеєю Макфола, мала б допомагати “критикам Путіна, які живуть у вигнанні”, отримати робочі візи, розблокувати їхні банківські рахунки та підтримувати свою діяльність у ЗМІ чи громадянському суспільстві, “спрямовану на тих, хто все ще перебуває в Росії”.
Такі посади були створені в минулому для взаємодії з діаспорними громадами з Куби, Ірану та Венесуели, нагадує посол.
- Останнім пунктом у пропозиціях Макфола є призначення нового координатора санкцій та їх розширення для підтримки поточних і майбутніх українських контрнаступів.
Макфол відзначив американську допомогу Україні озброєнням, розвідувальними даними та навчанням, а також економічно. Та закликав “на той самий рівень вивести й американську дипломатію”.
- Голос Америки
Російські дипломати повторюють брехню. Соромно – посол США в ОБСЄ Карпентер
Російським дипломатам, які “змушені повторювати брехню” Москви “має бути соромно”. Таку заяву зробив 22 червня посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер. Він також припустив, що, можливо, саме через сором російський посол не присутній більшість днів на засіданнях ОБСЄ.
Серед неправдивих наративів Москви посол США в ОБСЄ, зокрема, назвав російські заяви про “боротьбу проти мілітаризованого нацистського режиму” та “західного сатанізму” в Україні.
“Як загарбницька війна Росії проти України провалюється, так і її війна проти правди. Брехня Росії ніколи не змінить фактів, і з плином часу світ бачить це все ясніше”, – зазначив Карпентер.
Натомість Росії, наголосив він, доведеться “жити вічно з цією правдою” – про порушення нею Статуту ООН та Гельсінського заключного акту.
Філософія Кремля така: “Що моє, то моє, а що твоє – моє”.Майкл Карпентер
Карпентер наголосив, що РФ продовжує атакувати Україну ракетами, так само продовжує “атакувати правду”, а її зброєю є “дезінформація та брехня” з метою “виправдати невиправдане”, у тому числі, власні воєнні злочини та злочини проти людства.
Дипломат озвучив низку взаємосуперечливих фальшивих тверджень Росії, що постійно змінюються “у справжньому оруеллівському стилі”.
Зокрема, вигадане Росією твердження, ніби війна проти України є необхідною відповіддю на “передбачувані загрози з боку США і НАТО”. Карпентер назвав це нісенітницею та додав, що Москва планує продовжити цей “фарс”, запланувавши на 10 вересня фіктивні вибори на окупованих територіях України.
"Усі держави-учасниці [ООН та ОБСЄ, - ред.], включно з тими, які межують з Росією, добре усвідомлюють, я запевняю вас, усі в цій залі чудово усвідомлюють, що філософія Кремля така: “Що моє, то моє, а що твоє – моє”. Ми спостерігаємо це постійно протягом останніх кількох років”, – сказав Карпентер.
Сім’я українських біженців стала головними героями фільму голлівудського продюсера «Переміщені». Відео
Одна із перших сімей біженців до США – Ковальчуки – стала головними героями документального фільму Displaced – "Переміщені".
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