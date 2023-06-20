У Всесвітній день біженців Блінкен подякував приймаючим громадам за щедрість. США прихистили понад 270 тис. українців у час війни 

До Всесвітнього дня біженців, що відзначається щороку 20 червня, державний секретар США оприлюднив заяву, в якій віддав належне мужності й стійкості людей, які змушені втікати з власної країни. Ентоні Блінкен подякував приймаючим громадам за щедрість, а партнерам США - за підтримку та глобальну реакцію на потреби тих, кому необхідна допомога.

“Протягом нашої історії біженці зробили значний позитивний політичний, соціальний та економічний внесок у Сполучених Штатах та в громадах в усьому світі. Визнаючи цей внесок, США відновлюють і модернізують свою програму розселення біженців. Цього року ми з гордістю оголосили про Welcome Corps, нову приватну спонсорську програму, … яка дозволяє американцям спонсорувати біженців, що прибувають через Програму прийому біженців США”, - заявив Ентоні Блінкен.

За даними ООН, війна в Україні призвела до найбільш зростаючої кризи біженців з часів Другої світової війни. Після повномасштабного вторгнення за менше ніж рік з України виїхало 5,7 мільйона людей. До прикладу, сирійські біженці досягнули цієї цифри через 4 роки громадянської війни, - повідомляє видання Al Jazeera.

Більшість українців, які прибули до США, втікаючи від війни, не мають офіційного статусу біженця, натомість їм надають так звані “гуманітарні паролі”, які дозволяють тимчасово проживати у США з правом на працю та навчання.

За даними Департаменту внутрішньої безпеки, Сполучені Штати прийняли понад 270 тисяч українців від лютого 2022 року. Найбільше американців, які заповнили заявки на спонсорування українських громадян у США, проживають у штатах Нью-Йорк, Іллінойс та Каліфорнія.

За даними офісу Верховного комісара ООН з питань біженців, загалом у світі зараз налічується понад 35 мільйонів біженців. Більше половини з них прибули лише з трьох країн: Сирії (6,5 мільйона), України та Афганістану (по 5,7 мільйона).

Станом на травень цього року країнами, що прийняли найбільше українських біженців, стали Польща (понад півтора мільйона біженців), Німеччина (понад мільйон) та Чехія (більше півмільйона мігрантів з України).

ООН визнає біженцями людей, які змушені були залишити рідну країну, щоб уникнути переслідування, через загрозу їхньому життю, свободі чи фізичній недоторканності, щоб знайти безпеку в іншій країні.