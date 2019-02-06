Радник Трампа з нацбезпеки обговорив з Клімкіним безпеку та вибори в Україні

Ми обговорювали регіональну безпеку, втручання Росії, та очікування щодо вільних та законних виборів

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що обговорив питання регіональної безпеки з міністром закордонних справ України Павло Клімкіним під час зустрічі у вівторок.

"Мав продуктивну зустріч з міністром закордонних справ України Клімкіним. Ми обговорювали регіональну безпеку, втручання Росії, та очікування щодо вільних та законних виборів. Ми підтвердили нашу спільну відданість побудові заможньої України, неподіальної, вільної та мирної", - відзначив Болтон у своєму твіті.

Зустріч посадовців відбулась на тлі виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, який обмежував здатність країн створювати та розміщувати у Європі крилаті ракети наземного базування з радіусом дії від 500 до 5000 кілометрів.

У середу в ефірі "Голосу Америки" міністр закордонних справ України заявив, що порушення Договору з боку Росії змінили зміст контролю за озброєннями у світі, а Україна в таких умовах готова до виробництва власних крилатих ракет середньої дальності.

"Ми маємо використовувати все для того, щоб себе захистити", - заявив Клімкін у відповідь на питання, чи Україна буде розробляти та створювати озброєння, які раніше покривались Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

У нас є досвід, відповідний інтелект і необхідність захищати свою країну

"Поведінка Росії призвела до нової логіки гонки озброєнь", - сказав Клімкін, - "І в цій ситуації Україні потрібно буде відповідати на нові виклики, і ми маємо відповісти на них гідно, оскільки у нас є досвід, відповідний інтелект і необхідність захищати свою країну".

Клімкін також заявив, що Україна вже має потенціал ракетної зброї і вирішить, які ракети знадобляться у майбутньому.

На коментар звернув увагу експерт з ядерного роззброєння, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

"Міністр закордонних справ Клімкін відзначив, що Україна також була стороною Договору. Тепер коли Договір прямує у небуття, Україна вільна розробляти, випробовувати та ставити на бойове чергування балістичні та крилаті ракети наземного базування з радіусом дії від 500 до 5500 кілометрів. Цікаво, чи зважили на це у Кремлі?", - відзначив Пайфер.

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