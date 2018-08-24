"Свобода вимагає жертв" - Україну вітають із Днем Незалежності

Україна отримує вітання з Днем Незалежності від дипломатів, експертів-міжнародників та інших. Вони віддають належне боротьбі, яку країна веде за збереження своєї самостійності.

"Свобода потребує жертв. США мають підтримувати Україну та протистояти агресії Росії", - твітує губернатор штату Огайо Джон Касіч, критик президента США Дональда Трампа, його конкурент в боротьбі за номінацію від Республіканської партії у 2016-му році.

"Мої думки з тими, хто захищає країни від російської агресії. Міжнародна спільнота має бути цілком віддана суверенітету та територіальній цілісності України", - пише колишній прем'єр-міністр Бельгії Гай Верхофстадт.

"Ваша незалежність та суверенітет важливі для свободи та безпеки усієї Європи", - твітує Карл Більдт колишній міністр закордонних справ Швеції.

Вітають Україну і військові НАТО та США.

"Вітання з Днем Незалежності нашим друзям та давнім партнерам в Україні", - твітують з представництва США при Північноатлантичному Альянсі.

Відзначили свято і у Сухопутних військах США у Європі.

Як відомо на честь Дня Незалежності у Києві пройшов урочистий військовий парад "Марш нової Армії", участь у якому взяли участь близько 250 одиниць військової техніки та сотні військових, включно з делегаціями міжнародних військових партнерів України.

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