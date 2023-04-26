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- Голос Америки
Заступник держсекретаря США відзначив увагу України до ядерної безпеки з приводу роковин аварії на ЧАЕС
До річниці аварії на Чорнобильській АЕС заступник держсекретаря США з енергетики Джеффрі Паєтт високо оцінив зусилля України у питанні ядерної безпеки.
Він також зазначив, що після війни атомна енергетика залишиться важливою частиною українських енергосистем.
"Україна має один із найбільших атомних арсеналів у всій Європі, і атомна енергетика залишиться важливою частиною енергетичної системи України під час повоєнної реконструкції, - зазначив заступник держсекретаря США. - Ми дуже цінуємо значну увагу України до ядерної безпеки. Ми віддані цьому й зосереджуємо увагу, щоб активно підтримувати МАГАТЕ, ми також підтримуємо наших українських партнерів, які намагаються впоратися з наслідками російських дій".
Джеффрі Паєтт наголосив, що США зацікавлені у партнерстві з Україною в цій галузі, зокрема, в питанні малих і модульних реакторів, що він назвав "важливою частиною майбутніх технологічних рішень".
Паєтт нагадав позицію уряду США про підтримку місії МАГАТЕ в Україні: "Незаконна окупація Росією Запорізької АЕС - це неймовірно небезпечні та безвідповідальні військові дії, які Росія веде на цьому майданчику. Ми рішуче підтримуємо зусилля Рафаеля Гроссі, генерального директора МАГАТЕ. Є одна людина, яка може припинити цю надзвичайну ситуацію, і це Володимир Путін, піднявши слухавку і припинивши військову операцію, яка там зараз триває", - сказав дипломат.
Джеффрі Паєтт, який раніше був послом США в Україні, поділився також емоційними спогадами про відвідування Чорнобильської зони в Україні.
"Для мене особисто візит у Чорнобиль був дуже емоційним. Бачити наслідки цієї трагедії, а також розмовляти зі звичайними мешканцями у Києві, кожен має свою історію про те, яким було життя у наступні тижні після аварії. Для США дуже важливо, що Україна є досвідченим та фаховим оператором цивільної атомної енергетики", - наголосив високопосадовець Державного департаменту США.
Раніше Голос Америки повідомляв, що у роковини Чорнобильської катастрофи 1986 року ООН та світові лідери нагадують про необхідність відповідального ставлення до ядерної енергії та про загрози, які Росія створює в Україні, використовуючи атомні електростанції для шантажу Києва та світової спільноти.
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- Голос Америки
Мінськ заробляє на крадіжках інтелектуальної власності – звіт. США додали Білорусь до списку "країн-піраток" за новий закон
США додали Білорусь до переліку країн, де захист прав інтелектуальної власності вимагає посиленої уваги. Це рішення Офіс торгового представника США ухвалив у відповідь на новий білоруський закон, що легалізував неліцензійне використання певних творів, захищених авторським правом, які походять з країн, які запровадили санкції проти Білорусі через її роль у підтримці війни Росії в Україні.
Торговельне представництво Сполучених Штатів оприлюднило звіт про стан захисту інтелектуальної власності та, відповідно, ринку підробок і піратства у країнах, що є торговими партнерками США у всьому світі.
До списку порушників авторського права було внесено і Болгарію, союзницю США по НАТО і учасницю Європейського Союзу, оскільки Софія, як мовиться у поясненні, недостатньо усунула недоліки в розслідуванні справ про онлайн-піратство.
У звіті перелічено 29 країн, внесених до списку спостереження або пріоритетного списку спостереження за недоліки та порушення прав інтелектуальної власності. У пріоритетному списку є сім країн –Китай, Чилі, Аргентина, Індія, Індонезія, Росія та Венесуела.
Щодо України, у звіті мовиться, що у 2021 році Україна була внесена до Списку пріоритетних спостережень. Але «ще до повномасштабного російського вторгнення, Україна суттєво співпрацювала зі Сполученими Штатами щодо давніх проблемних питань з режимом інтелектуальної власності України».
Проблеми, зокрема, включали організацію сплати роялті правовласникам, використання державними установами неліцензійного програмного забезпечення, і впровадження ефективних засобів боротьби з поширеним порушенням авторських прав в інтернеті.
Однак, як мовиться в урядовому звіті, через російське вторгнення огляд стану справ з дотриманням прав інтелектуальної власності в Україні вирішили призупинити.
Питання захисту прав інтелектуальної власності експерти називають важливим елементом у перемовинах про торгівлю між Україною та США. Серед низки амбітних заяв раніше звучало й оголошення про українську пропозицію США створити зону вільної торгівлі, - повідомляв Голос Америки.
Мінськ «отримуватиме пряму фінансову вигоду» від легалізації піратства – звіт
Щодо Білорусі, то у січні 20223 року уряд в Мінську ухвалив закон, який дозволяє використовувати без згоди правовласників продукти засобів масової інформації, чи інтелектуальну власність, наприклад, комп’ютерне програмне забезпечення, які походять з «недружніх» іноземних держав.
Крім того, Білорусь може утримувати роялті від такого неліцензійного використання творів та перераховувати їх до загального бюджету країни. Автори звіту наголошують: це "означає, що режим Лукашенка отримуватиме пряму фінансову вигоду від такого несанкціонованого використання".
Як американці опікуються собаками Чорнобиля і проводять дослідження, що може допомогти лікувати рак та освоювати космос
Тридцять сім років тому сталася аварія на Чорнобильській АЕС. Минулої весни атомна станція була на межі нової катастрофи, коли її окупували росіяни. Із 2017 року людям і тваринам в зоні відчуження допомагають волонтери зі США. Вони відновили роботу відразу після звільнення станції від росіян. Американці годують і стерилізують чорнобильських собак, а цьогоріч завдяки тваринам із зони відчуження проводять важливе дослідження, яке, як стверджують науковці, має допомогти в лікуванні раку та освоєнні космосу.
Команда американських волонтерів щороку, за винятком часів пандемії ковіду, проводить у Чорнобильській зоні стерилізацію та вакцинацію собак. У процесі підготовки до медичних процедур собак купають, і для багатьох чорнобильських цуциків таке купання - перше в житті.
Групу волонтерів для догляду за чорнобильськими собаками зібрав американський пожежник і фахівець із небезпечних матеріалів Ерік Камбаріан, який вперше приїхав на ЧАЕС 10 років тому, щоб провести тренінг для працівників станції. "Коли я вперше прибув до Чорнобиля у 2013 році, я їхав потягом, від якого довелося йти близько кілометра до атомної станції. Собаки приєдналися до нас протягом прогулянки. І у всіх, хто відвідував ті місця, була тепла згадка про собак Чорнобиля. Їх ставало все більше. Тож у 2017 році ми привезли туди міжнародну групу ветеринарів і технологів, та стерилізували і вакцинували багато-багато собак", - пригадує Ерік.
Одного з собак Ерік забрав додому у США, тепер пес із Чорнобильської зони живе в його будинку в Іллінойсі. Собаку назвали Правиком, на честь пожежника, який працював на ЧАЕС під час аварії.
Волонтери зі США з Clean Futures Fund під керівництвом Камбаріана загалом провакцинували та стерилізували понад 750 тварин. Завдяки цьому кількість безпритульних собак у Чорнобильській зоні зменшилася, і тепер, за даними фонду, їх близько 250. Після окупації ЧАЕС росіянами у волонтерів додалося роботи, адже тварини були залишені напризволяще. "Людей у зоні майже не залишилось. І всі їдальні, які раніше працювали, де люди харчувалися і віддавали решту собакам, у момент окупації перестали працювати і собак перестали підгодовувати. Тварини були в дуже-дуже поганому стані і почалася програма підгодівлі собак", - розповів Андрій Сімон, науковий співробітник Малої академії наук України, який співпрацює з Clean Futures Fund як логістичний менеджер. Він розвозить корм, закуплений американськими волонтерами.
"Зараз ми витрачаємо близько 800 кілограмів корму для собак на тиждень. Наш координатор із логістики раз у тиждень їздить із Києва до Чорнобиля і привозить вантажівку їжі. Корм роздають працівникам електростанції, які доглядають і годують зграю собак, а також в різні райони, на різні підприємства в Чорнобильській зоні відчуження, де теж є зграї собак", - повідомила ветлікарка Clean Futures Fund Дженніфер Бетц.
Американські фахівці також проводять дослідження, зокрема спостерігають за рівнем радіації. "В одного цуценяти, яке жило в місцевості, що мала справді високу кількість радіації, вона увібралася в його череп. Цуценята ростуть швидкими темпами. Вони поглинають цей матеріал. І це лише показує, що це небезпечна річ, і що вона має довготривалий ефект", - розповіла Дженніфер Бетц.
За її словами, чорнобильські собаки мають також особливу поведінку, вони живуть зграями. "У цій одній зоні вам трапиться група з 30 собак, а потім через 400 або 200 метрів буде інша зграя, і ці зграї не змішуються. А якщо вони наближаються одна до одної, то б'ються, сперечаються і відступають. Спостерігати, як вони встановили свою ієрархію та сформували невеликі зграї в межах певної території, надзвичайно унікально", - каже Бетц.
Разом із групою волонтерів до зони відчуження приїжджав доктор біологічних наук з Університету Південної Кароліни Тімоті Муссо. Він стверджує, що чимало тих собак є прямими нащадками тварин, яких залишили їхні власники під час аварії у 1986 році. "Це було для нас великим відкриттям. Крім того, це означає, що ми можемо уважно подивитися на їхні ДНК і спробувати визначити, як змінилися ці ДНК за останні 37 років", - розповів Муссо.
Під час візиту у 2022 році, після звільнення ЧАЕС від росіян, команда американських волонтерів і науковців взяла зразки для досліджень ДНК чорнобильських собак. Як каже Тімоті Муссо, зараз він вивчає їх разом із колегами з університету Південної Кароліни, і результати можуть бути важливими для людства. "Усе, що ми дізнаємося про вплив радіації на цих тварин, і зокрема про Чорнобиль, може бути застосоване для космічних досліджень, у космосі багато радіації, а також для іншого, більш актуального питання - лікування раку та інших захворювань, адже сучасна медицина використовує багато типів радіоактивних процедур", - розповів Муссо.
Вчені, які вивчають Чорнобильську зону, кажуть - вона буде цікавою для досліджень, а також небезпечною ще протягом століть. Місцеві тварини продовжують розносити радіацію, яка на забруднених ділянках не зникає.
- Голос Америки
ЗСУ отримають необхідну зброю вчасно для контрнаступу - генерал США Крістофер Каволі
Збройні сили України отримають необхідну зброю вчасно для майбутнього контрнаступу проти російських військ, заявив у середу в Конгресі головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, повідомляє агентство Reuters.
На слуханнях у Комітеті Палати представників зі збройних сил генерал навів приклад того, що понад 98 відсотків обіцяної Києву бойової техніки вже поставлено: "Я дуже впевнений, що ми доставили необхідне їм обладнання, і ми також продовжимо роботу, щоб підтримувати їхні операції".
Як повідомляв раніше Голос Америки, міністр оборони США Ллойд Остін минулого тижня в Німеччині нагадав, що США надали Україні понад 35 мільярдів доларів безпекової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії, включно з останнім пакетом на 325 мільйонів доларів, оголошеним минулого тижня, до якого увійшли боєприпаси для HIMARS, додаткові 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські бронебійні снаряди.
"Лише за кілька місяців Контактна група поставила понад 230 танків, понад 1550 броньованих машин та інше обладнання та боєприпаси для підтримки понад дев’яти нових бронетанкових бригад", – сказав міністр оборони. Остін також заявив, що США прискорили терміни доставлення важких танків в Україну.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі назвав американські танки "найкращими у світі", він переконаний, що вони зможуть змінити ситуацію на полі бою.
Україна тим часом здійснює тиск на союзників, щоб вони надали їй зброю великої дальності та реактивні літаки, щоб підтримати її контрнаступ, який очікується у найближчі тижні. Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю японському виданню заявив, що Україна потребує додаткової військової підтримки з боку партнерів, без якої вона не може розпочати контрнаступ та звільнити тимчасово окуповані території. Він підкреслив, що ситуація на сході України "погана" через "брак боєприпасів".
В матеріалі використані джерела Reuters
- Голос Америки
У Колорадо відкрили перший український ресторан. Відео
У Колорадо відкрила перший український ресторан із широким меню традиційної кухні в сучасному стилі під назвою «Молотов». Власник – американець українського походженння. У його закладі вже з перших тижнів відкриття проходять зустрічі українськоі громади.
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