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Український джаз звучить у Лос-Анджелесі й збирає гроші на ЗСУ
Волонтерський культурний проект Sound of Ukraine влаштував тематичну вечірку, на якій крутили рідкісні платівки українського джазу 70 років минулого століття. На події також провели аукціон-фандрайзер.
“Слава Україні! Героям слава!" - українське гасло звучить у хіпстерському районі Лос-Анджелеса, Еко Парк. Тут, в одному із місцевих закладів, проходить вечірка українського джазу 70-х років.
Рідкісна платівка 1976 року, на обкладинці якої - обличчя українського джазмена з Дніпра Олександра Шаповала - саксофоніста, керівника групи «Водограй». Його музика стала головним мотивом вечірки. Співорганізатор, засновник культурного проекту Sound of Ukraine Андрій Мосін, розповідає, що колектив Шаповала - приклад багатогранності української культури.
“Вона була записана у 76 році на донецькому джазовому фестивалі. І вона була загублена на 45 років, люди з “Шукай рекордс” знайшли запис на студії, й випустили її у 2020 році. Вона зовсім не звучить як щось з Донецька 1976 року. Це Шаповал, лідер гурту "Водограй" з Дніпра”, – розповідає Андрій Мосін, організатор вечірки.
Рідкісний альбом так вразив поціновувачів музики у 2020 році, що його тоді розкупили буквально за години. Андрій був одним із тих щасливчиків, хто зміг дістати платівку. І у 2023 він вирішив представити рідкісний запис у Лос-Анджелесі. Серед відвідувачів вечірки - чимало емігрантів з України. Серед них і музикант-репер Вова зі Львова.
“У зв'язку з тим, що українська культура була під окупацією нашого північного сусіда, багато її пластів є невідомими навіть для представників культури і мистецтва. Будучи тут, я маю можливість відвідувати тематичні вечірки з фандрейзерами на користь ЗСУ і на користь України, щоб таким чином робити свій внесок”- каже Вова зі Львова, український музикант, відвідувач вечірки.
Тематична вечірка є водночас і збором пожертв. Тут влаштували аукціон і продають платівки, футболки та книги. Кошти підуть на потреби України.
“Всі люди, яким ми пересилаємо допомогу - це люди, яких ми знаємо особисто, ми з ними в контакті особисто. Ми їм відправляємо те, що їм необхідно вже зараз, щоб вижити”,– додає Андрій Мосін, організатор вечірки.
Також відвідувачам показують документальні фільми про різні регіони України. Американці розповідають, що не уявляли раніше, як виглядала Україна, адже в новинах звикли лише бачити кадри зруйнованих міст.
“Я бачив деякі кадри Карпат, я був в Україні, був у Києві та Львові, але ці кадри на екрані неймовірні. І вони показали райони, яких я ніколи не бачив, красиві будівлі, об’єкти, яких я не бачив під час подорожі, гарний ландшафт і архітектуру”, – розповідає Скот Мартел, відвідувач вечірки.
Джаз вечірка - це не перша культурна подія Sound of Ukraine. Раніше активісти знайомили Лос-Анджелес із українським фанком 60-х. Волонтери обіцяють продовжувати дивувати музичну столицю світу українською нішовою музикою.
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Коли і як танки Abrams зможуть підсилити українське військо? Відео
Вже незабаром Сполучені Штати розпочнуть тренування українських військових на американських танках Абрамс. Вони відбудуться у Німеччині. Про це розповів міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками чергової зустрічі групи з оборони України у форматі Рамштайн.
Запрошення для України в НАТО: влітку чи «після війни»?
У лічені тижні, що залишаються до липневого саміту НАТО, Україна посилює заклики до членів альянсу для того, щоб отримати позитивну відповідь на свою заявку на членство. Київ наводить практичні та моральні аргументи на користь того, щоб у Вільнюсі її запросили до альянсу.
«Важко навіть сказати, чий внесок у європейську та євроатлантичну безпеку більший, ніж внесок наших воїнів, які своїм життям відстоюють свободу. Я вдячний усім партнерам, які підтримують нас у цьому. Україна зробила все, щоб забезпечити схвалення нашої заявки в НАТО», – заявив президент Володимир Зеленський під час візиту генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберґа до Києва у четвер.
Сам Столтенберґ напередодні зустрічі на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині, де союзники обговорювали плани допомоги Україні, також підтвердив, що «усі союзники по НАТО погодилися, що Україна стане членом», і що Україна заслужила своє місце в альянсі. Але як і раніше, він наголосив, що зараз питання членства – не на часі. «Зараз головна увага полягає в тому, щоб забезпечити перемогу України над Росією», – сказав Столтенберґ.
«Заслужене місце України – в євроатлантичній родині. Законне місце України є в НАТО. З часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим», – заявив Столтенберґ у Києві, де він побував вперше з часу повномасштабної російської агресії.
За те, щоб залишити питання членства «на після війни», виступають не лише Німеччина і Франція, які тримаються цієї позиції з Бухарестського саміту НАТО 2008 року, коли Україні та Грузії пообіцяли, що вони стануть членами НАТО, але не сказали, коли. Сполучені Штати, які за адміністрації тодішнього президента Джорджа Буша наполягали на тому, щоб Україна отримала план для членства, тепер за адміністрації президента Джо Байдена кажуть, що спершу Україна має виграти війну, а вже потім думати про вступ до НАТО.
Як повідомляв Голос Америки, на полях засідання групи «Рамштайн» у Німеччині, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повторив позицію своєї країни: «Всі у майбутньому бачать Україну союзником НАТО. Але я б сказав, що це досить далеко».
З іншого боку, країни НАТО з числа Центральної та Східної Європи, наполягають, що Україні потрібно запропонувати членство щонайшвидше. А першим кроком до цього на саміті у Вільнюсі має бути надання їй детальної «дорожньої карти» для вступу.
Противники цієї ідеї кажуть, що 31 член альянсу має вирішити, чи їхня спільна безпека стане міцнішою чи слабшою після вступу України, і після того, як на неї пошириться Стаття 5 Статуту НАТО, тобто положення про колективну безпеку, коли напад на одного з членів альянсу вважається нападом на весь альянс.
Як каже німецький оглядач Андреас Клут, який висвітлює європейську політику для агентства Bloomberg, розповідає, що на відміну від Македонії чи інших нещодавно прийнятих членів НАТО, щодо яких це питання не поставало, щодо України воно є – країна перебуває у стані війни, і то не з ким-небудь, а з державною, для стримування якої НАТО і було створене.
«Фінляндія робить НАТО сильнішою, як і Швеція, коли вона приєднається. Україна – ні», – каже Клут у своїй колонці.
Також, за словами німецького оглядача, Київ зараз є вільний самостійно вирішувати, як йому вести війну з Росією і які цілі ставити. Якщо він стане частиною альянсу, то від рішення Києва може залежати весь альянс.
«НАТО могло б «увійти наосліп» у Третю світову війну, залежно від вибору Києва. Щоб уникнути цього, Захід мав би втручатися в рішення України», – вважає оглядач, який додає, що НАТО на цьому етапі має підтримувати Київ і не залишати Москві сумніву, що напад на будь-кого з союзників призведе до поразки Росії.
Інші оглядачі пропонують подивитися на нинішню ситуацію з точки зору далекосяжної перспективи. Головна редакторка видання Strategic Europe дослідницької групи Carnegie Europe Джуді Демпсі вважає, що рішення, яке буде ухвалене під час саміту у питанні України, «матиме фундаментальний і тривалий вплив на Україну та регіон». На її думку, мета президента Росії Володимира Путіна – зупинити шлях до модернізації, він вже зробив це для своєї країни, і хоче зробити так для України.
«Без комплексного пакету заходів безпеки та гарантій безпеки, запропонованих Заходом, Україна не зможе завершити свою трансформацію до сучасності. Країна, яка прагне побудувати демократію, потребує безпеки, щоб підтримувати та захищати такий величезний та амбітний проект», – каже Демпсі у своїй статті.
За її словами, більшість країн НАТО це розуміють. Тим не менше, не всі з них хочуть запропонувати Україні План дій щодо членства для приєднання до НАТО.
Наприклад, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого називають прихильником проросійських поглядів на Заході, знайшов лиш одне слово, щоб прокоментувати заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що місце України - в альянсі.
«Що?!», – написав він на своїй сторінці у Twitter.
Угорщина була останньою країною з європейських членів альянсу, яка проголосувала на нещодавній вступ Фінляндії, хоча і не мала проти вступу цієї країни вагомих аргументів, на відміну від Туреччини, яка також була проти, і яка досі стримує вступ Швеції.
Піднімаючи ставки, президент України Володимир Зеленський заявив, що приїде на літній саміт НАТО у Вільнюсі лише у тому випадку, якщо йому відкриють конкретний шлях до членства в НАТО. Київ подав заявку на вступ до альянсу у вересні, але в НАТО зрозуміли цю заявку більше як політичний крок, практична складова якого відкладена до мирного майбутнього.
«Рамштайн-11»: важливі рішення та заяви партнерів України. Відео
У п’ятницю у Німеччині засідали міністри оборони з понад 50-ти країн світу у складі Контактної групи з оборонної підтримки України на американській базі “Рамштайн”. Під час засідання обговорювалась допомога в розбудові бойової бронетанкової міці України.
- Голос Америки
"Дуже ефективні в бою". США прискорили терміни доставки важких танків в Україну
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США прискорили терміни доставки важких танків в Україну.
“Ми також прискорили наші плани постачань M1 Abrams, щоб забезпечити Україну більшою кількістю бронетехніки в найближчі місяці. І танки М1, які українці використовуватимуть для тренувань, прибудуть до Німеччини найближчими тижнями. Це величезний прогрес, і я впевнений, що це обладнання та супроводжуюче його навчання, дозволять українським силам продовжувати досягати успіху на полі бою", - сказав глава Пентагону Ллойд Остін.
Наприкінці травня у Німеччину, на полігон Графенвер, прибуде 31 танк американського виробництва M1Abrams для навчання українських військових. Тренування українців почнуться через кілька тижнів після цього і триватимуть 10 тижнів, повідомляють у Пентагоні.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі назвав американські танки "найкращими у світі", він переконаний, що вони зможуть змінити ситуацію на полі бою.
"Я упереджений, але вважаю, що танк M1 — найкращий танк у світі. Є й інші танки, які досить хороші. Наприклад, Leopard, їх також постачають. Але я справді вважаю, що танк M1, коли його доставлять, вплине на ситуацію. … Коли його доставлять і він досягне своєї оперативної спроможності, він буде дуже ефективним на полі бою", - заявив американський генерал.
У п’ятницю у Німеччині засідали міністри оборони з понад 50-ти країн світу у складі Контактної групи з оборонної підтримки України на американській базі “Рамштайн”.
Остін зауважив, що під час засідання обговорювалась допомога в розбудові бойової бронетанкової міці України.
«Лише за кілька місяців Контактна група поставила понад 230 танків, понад 1550 броньованих машин та інше обладнання та боєприпаси для підтримки понад дев’яти нових бронетанкових бригад», – сказав міністр оборони США у п’яницю.
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