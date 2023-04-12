Актуально
Росія програла енергетичну війну проти ЄС, України та світу - заступник держсекретаря США з енергетики
Українська енергетична мережа зруйнована на 40%, а обсяги руйнувань, яких Росія завдала енергетичній системі України, складає близько 10 мільярдів доларів. Про це заявив заступник державного секретаря США Джеффрі Пайєтт на брифінгу 11 квітня і закликав до спільного відновлення енергетичної інфраструктури.
“Ми маємо визнати, що сьогодні українська енергетична мережа зруйнована приблизно на 40%, тому нам потрібно разом працювати, щоб забезпечити Україну ресурсами, необхідними для відновлення цієї потужності, а також для створення екологічнішої, стійкішої та більш децентралізованої енергетики”, - зазначив Пайєтт.
Заступник міністра зовнішньополітичного відомства США віддав належне винахідливості українців, нагадавши, що попри потужні руйнування росіянами енергетичної мережі взимку Україна вже повернулась до експорту енергетики в Європу. Пайєтт привітав реформаторські наміри української енергетичної галузі.
“Я був глибоко вражений тим, що навіть попри всі ці збої український уряд, українські енергетичні компанії так чітко віддані побудові майбутньої енергетичної системи, яка відповідає найвищим європейським стандартам стійкості, узгоджується з європейськими стандартами регулювання та впровадження, і забезпечує потужність, яка знадобиться Україні для підтримки процесу реконструкції”, - сказав Джеффрі Пайєтт.
За його словами, спроби Росії використовувати енергетику як зброю провалились, позаяк ЄС зумів швидко диверсифікувати своє енергопостачання.
“На цьому етапі зрозуміло, що спроба Росії використати свої енергетичні ресурси як зброю проти Європи, України та світу - провалилася. Це помітно у різкому скороченні європейського споживання російського газу. Це помітно в успішному запровадженні обмеження цін країнами G7 на сиру нафту та нафтопродукти й тому, як це вплинуло на доходи Росії. І ви бачите відокремлення Європи від російських енергопостачань, переорієнтацію європейської енергетичної економіки на надійних глобальних партнерів, зокрема, США, а також критично важливих партнерів, як то в Північній Африці, у Каспійському регіоні та в інших місцях. Тому я вважаю, що цей етап енергетичної війни для Росії закінчився”, - зазначив заступник Держсекретаря США з питань енергоресурсів.
Росія своїми енергетичною війною підштовхнула Захід до переходу на відновлювальну енергетику, сказав Пайєтт.
“Використання Росією своїх ресурсів у вигляді зброї, за іронією долі, прискорило інвестиції в Європу у відновлювані джерела енергії і допомогло просунутись далі в нашій спільній відданості кліматичним цілям”, - наголосив Пайєтт.
Посадовець запевнив, що ЄС не стає залежним енергетично від США, адже диверсифікує своє енергопостачання від різних сторін.
“Я не бачу, щоб Європа замінила свою колишню залежність від російської нафти й газу залежністю від когось іншого. Те, що я бачу, це прискорене європейське зобов’язання щодо диверсифікації енергетики, - сказав Джеффрі Пайєтт. - Росію більше ніколи не розглядатимуть як надійного постачальника енергетики через те, що зробив Кремль”.
Всі новини дня
Київ сподівається у травні отримати погоджений текст резолюції щодо створення спецтрибуналу
Україна наполягає на створенні саме спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії. Про це у коментарі Голосу Америки у Нью-Йорку повідомила Леся Забуранна, народна депутатка та членкиня робочої групи щодо з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу для Росії.
Останнім часом низка ключових країн-партнерів, зокрема Сполучені Штати, висловили свою підтримку цьому питанню. Проте у країн-партнерів немає спільної позиції щодо того, яким саме має бути цей спеціальний механізм, що має притягнути до відповідальності найвище керівництво Росії за агресію проти України.
Відповідаючи на питання Голосу Америки про те, що низка країн наголошують на створенні так званого «гібридного трибуналу» (коли створюється судовий орган в рамках правової системи України) Забуранна визнала, що саме довкола цього питання зараз точаться найбільші дискусії. Україна наполягає на необхідності «створення не гібридної моделі, а спеціального міжнародного трибуналу».
За її словами, по-перше, відповідатиме Конституції України та не порушуватиме її. «І по-друге, це дозволить зняти імунітет так званої трійки [політичне та військове керівництво Росії] і притягнути їх до відповідальності. Окрім того, рішення цього трибуналу має бути визнаним усім світом. І саме ця модель дозволить нам досягти результату», - переконана нардепка.
Також вона наголосила, що трибунал має бути не внутрішнім питанням України, а відповіддю цивілізованого світу на агресію та «настання відповідальності».
Що того, коли питання формату майбутньої інституції буде фіналізоване, Забуранна повідомила: зараз над текстом майбутньої резолюції ООН, яка і дасть старт створенню трибуналу, працює координаційна група. Останнє засідання було у кінці березня, наступне буде 12 травня. «І це вже фінальна частина, де узгоджуються юридичні питання та тонкощі. Тому ми сподіваємося, що у травні ми вже отримаємо погоджену усіма учасниками коргрупи резолюцію», - додала вона.
На початку січня цього року Міністерство закордонних справ України закликало світову спільноту підтримати створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Впродовж кількох місяців до коаліції за створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України приєдналося більше 30 країн.
Раніше офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан заявила в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода LIVE» заявила, що США наразі підтримують «гібридний трибунал». «Тому що це буде якраз міжнародний, інтернаціоналізований, але на основі юридичної системи України. Цей трибунал буде розташований не в Україні, а в іншій європейській країні. Таким чином ми можемо гарантувати, аби забезпечити його неупередженість і легітимність. Це те, чого ми всі прагнемо», - додала вона.
«Ми переможемо у цій війні», – Денис Шмигаль у США. Відео
«Ми переможемо у цій війні. Але щоб досягти цього швидше і з меншими втратами, Україна потребує інтенсивної військової допомоги: більше систем ППО, щоб мінімізувати ефект від російських авіаударів, більше важкої артилерії та боєприпасів», – премʼєр-міністр Денис Шмигаль
- Голос Америки
У ЄС відповіли на відео з імовірною стратою українських військових
ЄС обіцяє притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні, заявила в середу речниця ЄС Набіла Масралі.
"ЄС підтверджує своє тверде зобов'язання притягнути до відповідальності всіх виконавців і пособників воєнних злочинів, скоєних у зв'язку з агресивною війною Росії проти України", - цитує Массралі CNN.
Заява є відповіддю на два відео, опубліковані в мережі 11 квітня, на яких показано страту, ймовірно, українських військових. "Якщо це підтвердиться, це ще одне брутальне нагадування про нелюдську природу російської агресії, - сказала Маасралі. - Вбивство військовополонених є дуже серйозним порушенням Женевської конвенції й ще раз демонструє повне ігнорування Росією міжнародного права, зокрема, міжнародного гуманітарного права".
Відповідальні за страти українських військовополонених мають бути покарані, заявила генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, повідомляє Радіо Свобода. "Я нажахана поширеним соцмережами відео, на якому російські військові відрізають голову українському військовополоненому. Це нелюдяно і я засуджую це в найсуворіший спосіб. Винні повинні бути притягнуті до відповідальності", – заявила вона.
Раніше Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила, що "приголомшена надзвичайно жорстокими відео". "В останніх доповідях Місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, зокрема, скоєних проти військовополонених. Ці останні порушення, як і інші, мають бути належним чином розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності", – йдеться у заяві місії.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зажадав, аби питання про страту, ймовірно, українського полоненого російськими військовими було окремо розглянуто на майданчику Комітету ООН з прав людини. Служба безпеки України повідомила про початок розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни. Міноборони України звернулось до користувачів соцмереж та ЗМІ з проханням зупинити поширення цих відео.
- Голос Америки
Байден і Сунак за чаєм обговорили авторитарні режими і питання миру у Північній Ірландії
Угода про мир у Північній Ірландії, укладена 25 років тому за посередництва США, британсько-американські відносини та "економічний примус" з боку авторитарних режимів стали темами розмови президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, які зустрілися за чаєм.
"Я радий бути тут і відзначати 25-ту річницю Белфастської угоди/Угоди Страсної п’ятниці, яка принесла мир і процвітання Північній Ірландії. З нетерпінням чекаю спільної роботи, щоб розкрити величезний потенціал Північної Ірландії", - йдеться на сторінці Джо Байдена у Twitter.
За інформацією видання The Guardian, Байден і Сунак "погодилися, що маніпуляція глобальними ринками з боку авторитарних лідерів як ніколи демонструє потребу того, щоб партнери-однодумці працювали разом для підтримки економічного здоров’я та безпеки націй”.
Лідери наголосили, що торгові відносини між США та Великою Британією саме таку співпрацю і демонструють.
Як цитує президента Байдена CNN, питання миру у Північній Ірландії об'єднує США, оскільки "збереження Белфастської угоди є пріоритетом як для демократів, так і для республіканців у Сполучених Штатах". Угода 25 років тому була укладена для припинення кривавих конфліктів, що тривали десятиліттями. А Джо Байден ще з часів власного сенаторства займався питанням миру у Північній Ірландії.
Зараз місцевий орган самоврядування у Белфасті не працює вже кілька місяців. Це питання, а також питання щодо кордону між Великою Британією та ЄС ще підлягають вирішенню у майбутньому.
Як повідомляв Голос Америки, офіційні зустрічі з політиками, виступ в університеті та інші плани під візиту Джо Байден поєднає із відвідинами родинних місць, оскільки президент має ірландське коріння. Водночас Байден наголошує, що його поїздка не є відпусткою.
Джо Байден відвідає село Балліна (близько 10 тисяч мешканців), звідки його предок свого часу виїхав до Америки. Там вже готують "теплий ірландський прийом".
"У п'ятницю син Балліни виступить перед мешканцями цього маленького містечка. Але його слова прозвучать у всьому світі", - йдеться у репортажі Голосу Америки.
"Зберігайте мир, це головне", - казав Джо Байден напередодні візиту та під час нього, і також наголосив, що миру у раніше неспокійному регіоні сприятиме його економічне зростання.
Щодо України, то Північна Ірландія, яка дотримується нейтральності, допомагає українцям гуманітарно. Місцеві вже прийняли близько 80 тисяч українських втікачів від війни.
Зараз під час зустрічей ще не було публічних коментарів про війну Росії проти України, - коментує європейський кореспондент Української служби Голосу Америки Богдан Цюпин.
Форум