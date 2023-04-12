Росія програла енергетичну війну проти ЄС, України та світу - заступник держсекретаря США з енергетики 

Українська енергетична мережа зруйнована на 40%, а обсяги руйнувань, яких Росія завдала енергетичній системі України, складає близько 10 мільярдів доларів. Про це заявив заступник державного секретаря США Джеффрі Пайєтт на брифінгу 11 квітня і закликав до спільного відновлення енергетичної інфраструктури.

“Ми маємо визнати, що сьогодні українська енергетична мережа зруйнована приблизно на 40%, тому нам потрібно разом працювати, щоб забезпечити Україну ресурсами, необхідними для відновлення цієї потужності, а також для створення екологічнішої, стійкішої та більш децентралізованої енергетики”, - зазначив Пайєтт.

Заступник міністра зовнішньополітичного відомства США віддав належне винахідливості українців, нагадавши, що попри потужні руйнування росіянами енергетичної мережі взимку Україна вже повернулась до експорту енергетики в Європу. Пайєтт привітав реформаторські наміри української енергетичної галузі.

“Я був глибоко вражений тим, що навіть попри всі ці збої український уряд, українські енергетичні компанії так чітко віддані побудові майбутньої енергетичної системи, яка відповідає найвищим європейським стандартам стійкості, узгоджується з європейськими стандартами регулювання та впровадження, і забезпечує потужність, яка знадобиться Україні для підтримки процесу реконструкції”, - сказав Джеффрі Пайєтт.

За його словами, спроби Росії використовувати енергетику як зброю провалились, позаяк ЄС зумів швидко диверсифікувати своє енергопостачання.

“На цьому етапі зрозуміло, що спроба Росії використати свої енергетичні ресурси як зброю проти Європи, України та світу - провалилася. Це помітно у різкому скороченні європейського споживання російського газу. Це помітно в успішному запровадженні обмеження цін країнами G7 на сиру нафту та нафтопродукти й тому, як це вплинуло на доходи Росії. І ви бачите відокремлення Європи від російських енергопостачань, переорієнтацію європейської енергетичної економіки на надійних глобальних партнерів, зокрема, США, а також критично важливих партнерів, як то в Північній Африці, у Каспійському регіоні та в інших місцях. Тому я вважаю, що цей етап енергетичної війни для Росії закінчився”, - зазначив заступник Держсекретаря США з питань енергоресурсів.

Росія своїми енергетичною війною підштовхнула Захід до переходу на відновлювальну енергетику, сказав Пайєтт.

“Використання Росією своїх ресурсів у вигляді зброї, за іронією долі, прискорило інвестиції в Європу у відновлювані джерела енергії і допомогло просунутись далі в нашій спільній відданості кліматичним цілям”, - наголосив Пайєтт.

Посадовець запевнив, що ЄС не стає залежним енергетично від США, адже диверсифікує своє енергопостачання від різних сторін.

“Я не бачу, щоб Європа замінила свою колишню залежність від російської нафти й газу залежністю від когось іншого. Те, що я бачу, це прискорене європейське зобов’язання щодо диверсифікації енергетики, - сказав Джеффрі Пайєтт. - Росію більше ніколи не розглядатимуть як надійного постачальника енергетики через те, що зробив Кремль”.