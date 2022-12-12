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- Голос Америки
Заступник генсека ООН Мартін Гріффітс прибув до України
Заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, Координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс прибув до України з чотириденним візитом, під час якого посадовець, зокрема відвідає Херсон, Миколаїв а також Київ.
Гріффітс побачить місця проживання внутрішньо переміщених осіб, пункти обігріву, а в Києві проведе зустрічі з українськими посадовцями та дипломатами різних країн, повідомили в ООН.
В ООН вказують - за 9 місяців з початку війни в Україні, майже 18 мільйонів людей – приблизно 40% населення країни – потребують гуманітарної допомоги. ООН і гуманітарні організації, серед яких більшість – українські національні неурядові організації, надали критично необхідну допомогу понад 13,5 млн людей з 24 лютого.
"Нещодавні обстріли енергетичної інфраструктури залишають мільйони людей без засобів для опалення будинків, чистої води чи електроенергії, в той час як настає морозна зима", - йдеться в повідомленні.
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ЄС обговорює Росію, санкції проти Ірану, поповнення фонду оборонної допомоги Україні
БРЮССЕЛЬ, 12 грудня (Reuters) – Міністри закордонних справ Європейського Союзу спробують узгодити подальші санкції проти Росії та Ірану та додаткові 2 мільярди євро (2,11 мільярда доларів) на поставки зброї Україні на зустрічі в Брюсселі в понеділок.
Однак залишалося незрозумілим, чи блокуватиме Угорщина деякі рішення, вдаючись до того, що дипломати засудили як «дипломатію шантажу» через суперечку щодо заблокованих коштів ЄС для Будапешта.
“Це тип дипломатії шантажу, якого ми не хотіли б бачити, але так є», - сказав журналістам дипломат ЄС високого рангу.
Міністри закордонних справ мають розглянути нові санкції проти Ірану та організацій через порушення прав людини під час придушення Тегераном протестувальників і постачання Росії безпілотників.
"Ми збираємося схвалити дуже жорсткий пакет санкцій", - заявив напередодні зустрічі верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель. ЄС «вживе всіх можливих заходів для підтримки молодих жінок і мирних демонстрантів».
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що санкції стосуватимуться, зокрема, Революційної гвардії Ірану.
«Цим пакетом санкцій ми націлені, зокрема, на тих, хто відповідальний за страти, насильство проти невинних людей. Це особливо Корпус вартових революції», — сказала вона журналістам у Брюсселі.
Бербок виступив після того, як Тегеран стратив другого чоловіка, причетного до антиурядових протестів після закликів Революційної гвардії до іранської юстиції діяти швидко та рішуче.
Міністри закордонних справ ЄС також обговорять дев'ятий пакет санкцій проти Росії, який передбачає включення ще майже 200 фізичних та юридичних осіб до санкційного списку ЄС, але Боррель підкреслив, що на цьому етапі ще немає згоди щодо цього. Він сподівався, що це станеться пізніше в понеділок або у вівторок.
Міністри також прагнуть збільшити на 2 мільярди євро фонд, який країни-члени використовували для фінансування закупівлі зброї для Києва, але який був значною мірою вичерпаний протягом майже 10 місяців війни в Україні.
Очікується, що міністри домовляться про цивільну місію в Молдові, яка може просити допомоги в кіберзахисті, боротьбі з корупцією або зміцненні верховенства права.
Очікується, що міністри закордонних справ також прокладуть шлях для трирічної військової місії в Нігері, спочатку з 50-100 військовослужбовців, а пізніше до 300, щоб допомогти країні покращити матеріально-технічне забезпечення та інфраструктуру.
Вважається, що Нігер є однією з найбідніших країн у світі під загрозою можливого поширення насильства з сусіднього Малі, де ісламістські бойовики зміцнюються після виведення французьких та інших європейських сил.
Перед зустріччю міністри поговорять зі своїми колегами зі Східного партнерства – Вірменією, Азербайджаном, Грузією, Молдовою та Україною – країнами, які ЄС намагається підтримати перед обличчям війни Росії в Україні.
- Голос Америки
Зеленський представив Байдену ініціативу проведення Глобального саміту миру
Президент США Джо Байден в телефонній розмові з українським президентом Володимиром Зеленським підтвердив відданість США безпековій, економічній та гуманітарній допомозі України а також притягненню Росії до відповідальності за воєнні злочини і звірства, запровадженню витрат для Росії через агресію. Про це повідомили в Білому домі за результатами розмови президентів, що відбулась в неділю.
Зеленський подякував Байдену за "безпрецедентну" допомогу США і окреслив бачення української сторони щодо подальшої роботи в реалізації кроків, які дадуть змогу припинити війну. Президент України також виступив з ініціативою скликання Глобального саміту миру, повідомили в Офісі президента України. Байден, вказують у Білому домі, відзначив відкритість Зеленського до справедливого миру на основі принципів, викладених в Статуті ООН.
Новий пакет оборонної допомоги США Україні, оголошений минулого тижня, має обсяг 275 млн дол і надає пріоритетного значення протиповітряній обороні та боротьбі з дронами. США також 29 листопада оголосили про виділення 53 млн дол на підтримку енергетичної інфраструктури.
З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого, яке Москва називає «спеціальною військовою операцією», Сполучені Штати надіслали Києву безпекову допомогу на суму близько 19,1 мільярда доларів.
Цього місяця законодавці США проголосували за те, щоб наступного року надати Україні щонайменше 800 мільйонів доларів безпекової допомоги.
ЄС закликає до деескалації в Косові, США відправляють до Приштини послів після останніх сутичок
Європейський Союз 12 грудня закликав Косово й Сербію до зниження напруги в регіоні, передає балканська служба Радіо Свобода.
Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель висловив впевненість, що обидві сторони «хочуть деескалації», і закликав їх до цього.
«Вони повинні повернутися до діалогу, вони повинні подолати цю схильність до вуличних боїв», – заявив він.
Спеціальний посол Сполучених Штатів на Західних Балканах Габріель Ескобар і радник Державного департаменту Дерек Чоллет, як очікується, приїдуть до столиці Косова Приштині 12 грудня. Там вони проведуть переговори з косовськими лідерами, щоб вивчити шляхи зниження напруженості в регіоні.
EULEX – місія Європейського Союзу, якій доручено патрулювати північне Косово – повідомила, що в суботу ввечері в одну з її броньованих машин була кинута світлошумова граната, але ніхто не постраждав. Боррель сказав, що це неприйнятно.
Посольства США в Приштині та Белграді заявили у спільній заяві, що Сполучені Штати «висловлюють глибоку стурбованість поточною ситуацією на півночі Косова».
Вже другий день 11 грудня вантажівки та інші великовантажні автомобілі перекривають кілька основних доріг, що ведуть до двох пунктів пропуску на кордоні з Сербією. Обидва переходи були закриті для руху.
Ситуація на півночі Косова загострилася після затримання колишнього сербського поліцейського Деяна Пантіча. Влада Косова звинуватила його в застосуванні насильства проти посадовців, які займалися підготовкою виборів до місцевих органів влади на півночі Косова.
Багато косовських сербів протестують проти проведення цих виборів, призначених після того, як близько 600 сербських представників залишили органи влади Косова на знак протесту проти рішення уряду про невизнання сербських автомобільних номерів.
Президент Сербії Александр Вучич звернувся до контингенту НАТО, розміщеного в Косові, із закликом схвалити введення туди сербських військових та поліцейських. Вучич каже, що таке право Сербія має відповідно до резолюції Ради безпеки ООН від 1999 року щодо врегулювання косовського конфлікту. Відповіді НАТО поки що немає. 11 грудня Вучич скликав екстрене засідання Ради національної безпеки.
Косово проголосило незалежність у 2008 році, а Сербія вважає регіон своєю територією. Незалежність Косова визнає половина держав-членів ООН, включно зі США та більшістю країн ЄС та НАТО. Водночас Україна та Росія не визнають незалежність Косова.
США не заохочують "операції" України на території Росії, але допомагають українцям "відвоювати свою землю" - Кірбі
США не заохочують і не допомагають Україні здійснювати "операції" на території Росії, натомість Вашингтон намагається переконатись, що українці можуть захищати свої території та "відвоювати свою землю". Про це Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі, заявив у неділю в інтерв'ю американському телеканалу ABC.
"Від самого початку ми говорили про те, щоб стежити [за ситуацією] і пам'ятати про ризики ескалації цієї війни, тому що це не тільки не добре для українського народу, це не добре для наших інтересів, не добре для російського народу", - сказав Кірбі.
У відповідь на запитання ведучої про те, якими можуть бути подальші плани президента РФ Володимира Путіна, Кірбі сказав, що Білий дім "судить за вчинками", які свідчать, що він продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, щоб "поставити українців на коліна".
Раніше на прохання прокоментувати можливі атаки українських безпілотників по російських воєнних аеропортах Кірбі заявляв: "Ми надаємо їм інформацію, щоб допомогти їм захиститися. Ми, звичайно, надаємо їм ресурси та матеріальну зброю, щоб захистити себе. Але вони самі ухвалюють рішення. [...] Коли ми даємо їм систему озброєння, вона належить їм, і те, де вони її використовують, як вони її використовують, скільки боєприпасів вони використовують [...] - це рішення України, і ми це поважаємо".
Минулого тижня стало відомо про пожежі на аеродромах у російських Саратовській, Рязанській областях та Курську. У Кремлі це пояснили атаками українських безпілотників. У Міноборони України вибухи офіційно не коментували. Деякі військові експерти припускають, що аеродроми дійсно могли атакувати дрони ЗСУ.
Водночас, днями із посиланням на неназване джерело британське видання The Sunday Times написало, що Пентагон більше не наполягає на тому, щоб Україна утримувалась від ударів по воєнних цілях на території Росії. Медіа повідомляє, що американське військове керівництво змінило свою позицію з цього питання після масованих атак РФ по містах та цивільній інфраструктурі України та через зменшення занепокоєнь щодо ймовірної ескалації війни, включаючи можливий конфлікт між Росією та НАТО або можливість використання ядерної зброї.
Як пише газета, це дало "зелене світло" для ударів українськими дронами по воєнній інфраструктурі на території РФ. Раніше, вказує The Sunday Times, Захід надавав Києву зброю на умовах використання її винятково на території України, включаючи території, окуповані Росією після 2014 року.
Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських офіційних осіб повідомляло, що США таємно модифікували новітні ракетні пускові установки HIMARS, які передали Україні, щоб їх не можна було використовувати для обстрілу Росії ракетами великої дальності, зокрема, ATACMS.
Міжнародне право дозволяє українським силам завдавати ударів по законним цілям навіть на території Росії, особливо по цілях, з яких російські сили атакують українську цивільну інфраструктуру, зазначає американський Інститут дослідження війни.
У п'ятницю Голос Америки повідомляв, що Білий дім оголосив про новий пакет безпекової допомоги Україні у 275 мільйонів доларів, а Палата представників Конгресу США затвердила проект оборонного бюджету на наступний рік, що передбачає 800 мільйонів доларів на підтримку Києва, а також регулярні перевірки допомоги Україні з боку інспекторів Пентагону, Державного департаменту США та Агентства міжнародного розвитку.
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