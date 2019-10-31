Україна хоче приєднатися до Програми розширених можливостей НАТО

Україна висловлює готовність до більш тісної співпраці з НАТО та прагне прискорити підготовку до членства в цій безпековій організації. Таку заяву президент Володимир Зеленський зробив після засідання Комісії Україна – НАТО в Києві.

Очільник української держави також підкреслив налаштованість на подальше впровадження системних реформ в оборонному секторі і сказав, що можливість приєднання до Плану дій щодо членства в Альянсі залишається серед пріоритетів України.

«Ми готові ще тісніше співпрацювати з Альянсом і прискорювати підготовку до членства в НАТО. Не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО, ми готові вже сьогодні, практичною роботою доводити – Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом. Сподіваємося, що наш прогрес у втіленні принципів, норм і стандартів НАТО, а також новий формат нашої взаємодії з Альянсом буде визнано у подальших політичних рішеннях союзників», - цитує Зеленського прес-служба глави держави.

За словами Зеленського, Україна розраховує на прискорення процесу досягнення українськими Збройними силами сумісності з силами НАТО і пропонує співпрацю в новому форматі.

«Пропонуємо предметно розглянути приєднання України до Програми розширення можливостей НАТО. Певен, що Україна готова до переходу на цей новий рівень співпраці», – підкреслив Зеленський.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вкотре запевнив, що країни-члени Альянсу підтримують територіальну цілісність України та ніколи не визнають спробу незаконної анексії Криму Росією. Столтенберґ назвав Україну одним із найближчих партнерів військового блоку. Він також запевнив у подальшій підтримці Альянсу.

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