Україна і Росія домовилися про транзит газу

Україна і Росія домовилися про умови транзиту газу на наступні п'ять років і врегулювання юридичних суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом". Про це на спеціальному брифінгу повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель. Новий газовий контракт розрахований на 5 років з правом пролонгації на таких самих умовах ще на 10 років. Угода передбачає транзит територією України щонайменше 65 млрд кубометрів газу в перший рік та по 40 млрд кубометрів у наступні 4 роки. Під час переговорів українська сторона наполягала на більш тривалому контракті і більших обсягах транзиту. Газпром навіть був готовий зовсім припинити транзит газу до ЄС через Україну і перейти на постачання за обхідними маршрутами.

За його словами, сторони також досягли домовленостей про борг за рішенням Стокгольмського арбітражу, за яким "Газпром" винен "Нафтогазу" близько 3 мільярдів доларів. Цю суму російська монополія може виплатити в грошовій формі ще до Нового року. Натомість українська сторона погодилася відкликати із арбітражу позови проти "Газпрому" щодо втрат від припинення транзиту. Українська компанія вимагає від російської монополії 12 мільярдів доларів.

Втім, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко наголошує, що ці домовленості мають стати основою контракту, який планують підписати до Нового року. За словами Вітренка, закупівлі газу в Росії не є предметом нинішніх домовленостей.

Домовленості "Нафтогазу" і "Газпрому" збіглися в часі із запровадженням Сполученими Шатами санкцій проти підрядників другої черги проекту Північний потік. Компанія, яка проводить укладання труб газогону по дну Балтійського моря вже заявила про призупинення робіт. Керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв схвально відгукнувся про запровадження американський санкцій та про реакцію на них підрядників спорудження Північного потоку-2.