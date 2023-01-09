Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда обговорить Україну з лідерами G7

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда планує обговорити питання України під час зустрічей з лідерами країн G7. Своє тижневе турне він розпочав із Франції у понеділок, 9 січня, йдеться на сторінці політика у Twitter . Цього тижня Кішіда планує також відвідати Італію, Велику Британію, Канаду та США, адже очікується, що лідери цих країн візьмуть участь у саміті G7 у Хіросімі 19-21 травня, де ситуація в Україні буде одним із ключових питань.

Представляючи Японію, яка перейняла головування у G7, Кішіда заявив, що сподівається поглибити особисті стосунки з іншими лідерами та обговорити «суворе середовище безпеки, включаючи вторгнення Росії в Україну», глобальну економіку та важливість захисту заснованого на правилах міжнародного порядку, повідомляє АР .

Своє тижневе турне Кішіда завершить поїздкою до Вашингтона. Це буде його перший візит до американської столиці від початку перебування на посаді прем'єра. У п'ятницю, 13 січня, він має зустрітися з президентом США Джо Байденом. «Я вважаю, що (переговори з Байденом, - ред.) стануть дорогоцінною нагодою підтвердити нашу тісну співпрацю в подальшому зміцненні японо-американського альянсу та наших спільних зусиль для досягнення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону. Це буде шанс продемонструвати міжнародній спільноті позицію Японії та США», - цитує АР слова Кішіди перед від’їздом.

Про демонстрацію міцності відносин між Токіо та Вашингтоном напередодні візиту Кішіди розповіли і в Білому домі. У заяві від 3 січня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр зазначила: «Лідери будуть відзначати безпрецедентну міцність американо-японського альянсу і визначать курс партнерства на наступний рік». Байден і Кішіда також обговорять регіональні та глобальні питання, такі як зброя масового ураження та програми балістичних ракет Північної Кореї, війна Росії проти України та підтримка миру та стабільності в Тайванській протоці, додається у заяві.

При цьому японське видання The Japan Times зазначає, що Кішіда, який представляє виборчий округ у місті Хіросіма, зруйнованому атомною бомбою в серпні 1945 року, висловив готовність представити своє бачення світу без ядерної зброї на зустрічі G7, з побоюваннями, що Росія може використовувати ядерну бомбу у війні проти України.

За данимим The Japan Times , також очікується, що на саміті в Хіросімі 19-21 травня лідери G7 обміняються думками про те, як подолати глобальне підвищення цін на продукти харчування та енергоносії, спричинене вторгненням Росії в Україну.

Після початку агресії Росії проти України Кішіда неодноразово заявляв: «Безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону нероздільні».

6 січня, напередодні візитів до країн G7 Фуміо Кішіда провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Він підтвердив, що Токіо повністю підтримує Україну в захисті від Росії. Також японський прем’єр заявив, що розгляне запрошення відвідати Київ залежно від «різних обставин».

«Я рішуче засудив агресію Росії, що триває, і заявив, що Японія зробить усе можливе, щоб надати допомогу, зокрема, щоб пережити зиму, щоб захистити життя українського народу», - сказав Кішіда журналістам, повідомила агенція Reuters .

Під час розмови з Кішідою Зеленський також привітав Японію з початком головування у G7. "Подякував його країні за потужні генератори й трансформатори, які допоможуть сотням тисяч українців залишатися в теплі та зі світлом. Запросив взяти участь у реалізації формули миру", - написав Зеленський у своєму Телеграм-каналі .

Крім того, на початку січня видання News Rebeat повідомило, що прем'єр-міністр Японії має намір запросити президента України взяти участь в онлайн-форматі у саміті G7. За даними видання, Японія як країна-голова "Групи семи" хоче створити умови для інтенсивних дискусій щодо війни Росії проти України. А виступ Зеленського познайомить лідерів "сімки" із поточною ситуацією.