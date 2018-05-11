Крайні праві в Україні безкарні - Amnesty International

Заступник директора міжнародної правозахисної організації Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв засудив терпимість влади України до використання насильства націоналістичними силами проти осіб та груп, чиї погляди та ідентичність їм не подобаються. Про це йдеться у повідомленні на сайті Amnesty International.

Той факт, що влада України толерує подібні інциденти - чимало з яких супроводжуються насильством і закінчуються пораненнями - і не карає винних, вказує на ганебну зневагу до права на самовиявлення та мирні зібрання

Заява стосується зриву представниками націоналістичних сил дискусії у київському закладі Underhub на теміу наступу на права ЛГБТ у Росії.

"З огляду на відсутність дій поліції у відповідь на подібні напади, не дивно, що члени українських крайніх правих груп повністю користаються зі своєї безкарності - і раз за разом нападають на осіб та групи, чиї погляди та ідентичність їм не подобаються".

"Той факт, що влада України толерує подібні інциденти - чимало з яких супроводжуються насильством і закінчуються пораненнями - і не карають винних, вказує на ганебну зневагу до права на самовиявлення та мирні зібрання", - заявив з даного приводу Кривошеєв.

Дискусія "Наступ на права ЛГБТ як форма цензури: досвід Росії" відбулась 10-го травня у Києві. Повідомляється, що присутність агресивно налаштованих осіб призвела до зриву події.

Як відзначила у Facebook одна з учасниць події, виконавчий директор "Міжнародної Амністії" в Україні, Оксана Покальчук, подію блокували представники організацій "Правий сектор", "Традиції та порядок" та ін.

За інформацією Amnesty International, протягом останніх кількох місяців відбулося щонайменше 30 нападів з боку членів радикальних угрупувань на жінок, ЛГБТІ-людей, активісток і активістів лівих поглядів та їхні заходи, а також на ромські родини

"Нас вкрай здивував і обурив той факт, що присутні у приміщенні працівники Печерьского райвідділу жодним чином не перешкоджали нападникам. Так само поводився власник закладу, який заявив, що нападники «нормальні хлопці», а ми маємо піти. Більше того, присутній на місці подій заступник начальника Печерського управління Головного управління Національної поліції у м.Києві Перекос Роман Олександрович вимагав від нас, щоб ми пішли з приміщення та допускав висловлювання, які не мають нічого спільного ані з його посадовими обов’язками, ані з професійною етикою", - розповіла Покальчук.

"Правий сектор" на своїй сторінці у Facebook також заявив, що його члени "завітали на захід".

"Найсмішнішим було те, що організатори даної лекції вважають наміри націоналістів жити в нормальній країні з традиційними цінностями проявами "руського міра", - повідомляється на сайті "Правого сектору".

Найсмішнішим було те, що організатори даної лекції вважають наміри націоналістів жити в нормальній країні з традиційними цінностями проявами "руського міра"

За інформацією Amnesty International, протягом останніх кількох місяців відбулося щонайменше 30 нападів з боку членів радикальних угрупувань на жінок, ЛГБТІ-людей, активісток і активістів лівих поглядів та їхні заходи, а також на ромські родини. У більшості випадків нападники діють відкрито в умовах майже цілковитої безкарності та часто хваляться своїми “досягненнями” в соцмережах.

Лише в одному випадку, після нападу на Фестиваль Рівності у Запоріжжі у вересні 2017 року, нападників затримали та переслідують у судовому порядку.

Раніше про безкарність груп, які використовують в Україні насильство проти меншин заявляв Метью Шааф, директор українського офісу "Дому Свободи", міжнародної правозахисної неурядової організації, яка займається дослідженням стану демократії, підтримкою політичних свобод і дотримання основних прав людини.

Представник "Дому Сводоби" також звернув увагу на випадки, коли в Україні не були покарані конкретні особи та організації за погрози застосування фізичного насильства щодо представників меншин та подальшого насильства щодо них.

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