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Україна має пояснити, чому вдалась до надзвичайних заходів в справі Бабченка

  • Голос Америки

"Ми з полегшенням дізнались, що Аркадій Бабченко живий", - йдеться в заяві Комітету захисту журналістів (CPJ), базованої у Нью-Йорку неприбуткової організації.

В Комітеті наполягають, що українська влада має пояснити свої дії.

"Українська влада має розкрити, чому були необхідні такі надзвичайні заходи з інсценування новин про вбивство російського журналіста", - йдеться в заяві.

В CPJ також підкреслили, що вони будуть вивчати цю безпрецедентну ситуацію і оприлюднять більше коментарів, після того, як отримають детальну інформацію.

Вчора, після новини про, буцімто, загибель Бабченка, CPJ видало потужну заяву з закликом до правоохоронних органів "ретельно розслідувати злочин".

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