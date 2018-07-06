США готові і надалі підтримувати реформування сектору оборони в Україні - Держдеп

Реформування сектору оборони в Україні є шляхом до посилення обороноздатності України. Про це йдеться у заяві речниці Державного департаменту США Гедер Науерт.

"США вітають новий закон України про національну безпеку, ухвалений Радою 21-го червня та підписаний президентом Порошенком 5-го липня. Закон відповідає західним принципам та пропонує рамку для збільшення можливостей взаємодії Збройних сил України та НАТО. Повна імплементація закону, включно зі створенням наглядового комітету Ради щодо сектору безпеки та новим законом про Службу безпеки України, ще більше поглиблять інтеграцію України до Заходу. США готові продовжувати підтримувати реформи сектору оборони та безпеки України задля посилення здатності України защихати свою територіальну цілісність", - йдеться у заяві.

Президент України 5-го липня підписав Закон про національну безпеку України, який передбачає реформу сектора нацбезпеки і оборони відповідно до вимог НАТО.

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