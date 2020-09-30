Україна оновила рекорд захворювань на COVID-19

В Україні оновився рекорд кількості виявлених за добу випадків захворювання на COVID-19. Вперше ця цифра перевершила 4 тисячі випадків. За даними МОЗ, напередодні в країні зафіксували 4027 нових випадків захворювання.

Тривогу в очільника МОЗ Максима Степанова викликає постійне збільшення випадків госпіталізації пацієнтів з COVID-19. За даними міністерства, в медзакладах країни заповнено вже понад половина з майже 30 тисяч лікарняних ліжок, обладнаних для прийому хворих на коронавірус.

Лідерами за кількістю нових хворих у МОЗ називають Харківську, Донецьку та Дніпропетровську області. У Києві декілька шкіл та садочків закрили на карантин після виявлення там випадків захворювання.

Верховна рада України була змушена змінити розклад і відмінити пленарні засідання після того, як близько десяти депутатів повідомили про інфікування COVID-19.

Напередодні про позитивний тест на COVID-19 повідомив екс-президент України лідер парламентської фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

Попри збільшення випадків захворювання, МЗС вирішив не продовжувати заборону на в'їзд до України іноземних громадян. Проте, іноземці та особи без громадянства зможуть перетинати державний кордон на в’їзд в Україну за умови наявності страхового поліса, який покриватиме витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19.

Дивіться також: Як президентські теледебати можуть вплинути на хід виборів? Відео