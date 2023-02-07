Двоє українців, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, врятовані - посол України

Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 7200 тисяч. Відомо про принаймні 5200 загиблих у Туреччині та 1800 - у Сирії. Понад 8 тисяч людей вдалось врятувати з-під завалів. Пошукові роботи тривають, й кількість знайдених загиблих постійно зростає.

Нові підземні поштовхи ще можливі

Епіцентр землетрусу магнітудою 7,8 бала знаходився у місті Газіантеп, неподалік кордону із Сирією. Підземні поштовхи були відчутні також у Лівані та Ізраїлі. Пізніше сталося ще принаймні 125 підземних поштовхів силою 4,0 бали або вище.

Як повідомляють американські фахівці, частота та магнітуда підземних поштовхів зменшуються в міру віддалення часу від початкового землетрусу. Проте можливі нові сильні підземні поштовхи до 5 балів ще можливі, і це створює ризик додаткових пошкоджень будівель, загрозу для рятувальників та місцевого населення.

2600 рятувальних служб із 45 країн світу

Влада Туреччини повідомила, що допомогу в 10 турецьких провінціях, які найбільше постраждали від землетрусу, надають понад 2600 медичних і рятувальних служб із 45 країн станом на вівторок.

"Наші 53 317 автомобілів, аварійно-рятувальний персонал і допоміжний персонал працюють у зруйнованій зоні, додаткові команди прибувають з інших регіонів Туреччини та з-за кордону. Це число зростає з кожною годиною", - заявив президент Реджеп Тайїп Ердоган у своїй промові.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у понеділок, що США підтримують гуманітарні організації, які вже знаходяться в Сирії й реагують на кризу. Він також повідомив, що американська допомога - вже в дорозі до Туреччини.

Співчуття Туреччині висловив у понеділок президент США Джо Байден: "Я глибоко засмучений загибеллю людей і руйнуваннями, спричиненими землетрусом у Туреччині та Сирії. Я доручив своїй команді продовжувати уважно стежити за ситуацією у координації з Туреччиною та надавати всю необхідну допомогу", - мовиться в заяві президента США.

Україна оголосила про намір відправити в Туреччину пошуково-рятувальний загін із 87 людей двома літаками (Ан-32 та Ан-26) та автомобільним транспортом. Про це йдеться в указі Кабінету міністрів України.

Президент Володимир Зеленський під час розмови із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом висловив співчуття постраждалим й повідомив про українську рятувальну допомогу.

Вірменія запропонувала допомогу Сирії та Туреччині, повідомляє видання NBC, як заявив глава МЗС країни Арарат Мірзоян, "попри складні відносини між Єреваном і Анкарою". Він не уточнив, чи прийняла Туреччина цю допомогу.

Греція, яка також має напружені відносини з сусідньою Туреччиною, відправила в Туреччину в понеділок команду рятувальників, гуманітарне обладнання та пообіцяла надати більше.

"Хочу підкреслити: мова не йде про геополітику. Не про визнання якогось режиму. Це про порятунок людей, які опинилися в жахливих умовах, які відчайдушно потребують нашої допомоги", - заявив прем'єр-міністр Греції Киріакос Міцотакіс у коментарі американському виданню CNN.

У понеділок до Туреччини прибула також рятувальна група з Ізраїлю у складі майже 150 людей, які допомагатимуть у рятувальних і медичних операціях, повідомили у Твіттері ізраїльські військові на сторінці "Армії оборони Ізраїлю".

Індія у вівторок відправила на допомогу Туреччині чотири військових літаки із допомогою, спеціалізовані пошуково-рятувальні групи із загонами собак, групу мобільного військового шпиталю, повідомляє видання Hindustan Times. Один військовий літак із допомогою відправили також у Сирію.

Єгипет запропонував допомогу Сирії, повідомив речник президента країни. А єгипетське МЗС заявило, що уряд надсилає термінову допомогу обом постраждалим країнам.

Зруйновані внаслідок землетрусу дороги перешкоджають доставити вчасно допомогу тим, хто її потребує, повідомила речниця Управління ООН з координації гуманітарних питань заявила. "Деякі дороги розбиті, деякі недоступні. Є проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, які потрібно вирішити. Ми не маємо чіткого уявлення, коли це відновиться", - сказала Мадеві Сун-Суон у коментарі виданню Reuters.

Зруйнована культурна спадщина

Організація ООН, що опікується питаннями освіти, науки та культурної спадщини, ЮНЕСКО обіцяє допомогу у відновленні пошкоджених культурних об’єктів Туреччини та Сирії.

"У Сирії ЮНЕСКО особливо стурбована ситуацією в стародавньому місті Алеппо, яке внесене до Списку всесвітньої спадщини і перебуває під загрозою. У цитаделі відмічені значні пошкодження. Західна вежа старої міської стіни зруйнувалася, а кілька будівель на ринках ослаблені", - повідомила організація ООН.

У Туреччині були обвалені кілька будівель у місті Діярбакир, де знаходиться об’єкт всесвітньої спадщини "Фортеця Діярбакир і культурний ландшафт садів Хевсель, важливий центр римського, сасанідського, візантійського, ісламського та османського періодів", - повідомляє ЮНЕСКО. Організацію наразі збирає команду експертів для аналізу та оцінки збитків з метою відновлення і стабілізації пошкоджених культурних об'єктів.

На знак солідарності з Туреччиною, біля штаб-квартири НАТО у вівторок приспустили прапори країн-членів альянсу. Фото оприлюднили на Твіттер-сторінці оборонного блоку. Туреччина є членом НАТО з 1952 року.

Під завалами виявили тіло медика "Лікарів без кордонів"

До допомоги Туреччині приєдналась низка благодійних та гуманітарних організацій, повідомляє видання The Washington Post.

Зокрема, Міжнародний Червоний Хрест і Червоний Півмісяць в обох країна - в Туреччині та Сирії - допомагають гарячою їжею та напоями, доставляють в лікарні постраждалих районів кров та плазму, їхні спеціалісти надають психосоціальну підтримку.

Турецька організація "Червоний Півмісяць" заявила, що мобілізувала 77 автомобілів громадського харчування, п’ять мобільних кухонь і майже 2 тисячі наметів.

В перевантажених медичних закладах на півночі Сирії працюють фахівці організації "Лікарі без кордонів". Організація також надіслала в постраждалі медичні набори для екстреної допомоги та життєво необхідні набори.

За даними The Washington Post, одного зі медиків "Лікарів без кордонів" знайшли мертвим під уламками свого зруйнованого будинку.

Співчуття постраждалим та родичам загиблих висловив Папа Римський Франциск. Він висловив сподівання, що підтримка міжнародної спільноти допоможе людям Туреччини та Сирії.

"Продовжую молитися за тих, хто втратив життя, а також за поранених, членів їх сімей і рятувальників. Нехай наша конкретна допомога підтримає їх у розпал цієї жахливої трагедії", - мовиться на Твіттер-сторінці глави Римсько-католицької церкви.