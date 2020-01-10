Україна просить надати слідчій комісії докази щодо авіакатастрофи в Ірані

Україна просить уряди інших держав надати слідчій комісії усі наявні докази щодо авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ в Ірані. З таким закликом до міжнародних партнерів звернувся Президент Володимир Зеленський.

Таким чином глава держави відреагував на заяви урядовців США, Канади та Великої Британії, які напередодні назвали ймовірною причиною падіння українського літака влучення у нього іранської ракети. Зеленський наголосив, що "версія про влучання ракети в літак не виключається, але станом на сьогодні не є підтвердженою".

Напередодні Володимир Зеленський виступив із закликом утриматися від оприлюднення неперевірених даних щодо розслідування. У сьогоднішньому зверненні він підкреслив, що говорити про встановлення справжньої причини катастрофи поки що передчасно.

«Наша мета – встановити беззаперечну істину. Ми вважаємо це обов’язком всієї міжнародної спільноти перед сім’ями загиблих і пам’яттю жертв катастрофи», – йдеться у заяві Зеленський.

Зеленський також повідомив про заплановану телефонну розмову із Державним секретарем США Майком Помпео, в якій він має намір обговорити справу розслідування авіакатастрофи.

Тим часом в Національному управлінні з безпеки на транспорті США (NTSB) підтвердили, що отримали офіційне запрошення від Ірану доєднатися до розслідування інциденту. Організація заявила, що у відповідь на запит делегувала свого акредитованого представника.

Водночас в управлінні підкреслюють, що утримуються від будь-яких коментарів щодо причини катастрофи. В NTSB зауважують провідну роль іранських слідчіх у цій справі, яким і слід адресувати запити щодо розслідування падіння літака української авіакомпанії МАУ.