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РФ хоче повторити “кримський референдум” в Херсосні, - Майкл Карпентер
"Ми ніколи не будемо миритися з такими фабрикаціями", - заявив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер, коментуючи намагання РФ повторити сфабриковані вибори у Херсоні, під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, 17-го березня. Про такі спроби зі сторони російських військ раніше повідомляли представники Херсонської обласної ради та місцеві депутати.
"Цього тижня виповнюється 8 років від сфабрикованого Москвою, так званого "референдуму" в окупованому Криму. І ми бачимо зараз, що та сама схема використовується знову. Заступник голови Херсонської обласної ради повідомив про намагання російських сил знову провести фіктивні вибори в регіоні. Ніхто ніколи не повірить у цю брехню".
Карпентер наголосив, що США мають підтримати Україну перед обличчям неспровокованої війни. За його словами союзники та партнери будуть дотримуватися свого курсу і зроблять все можливе, щоб покласти край.
"Як сказав президент Байден, це «боротьба, яка протиставляє апетити автократа бажанню людства бути вільним", - заявив Карпентер.
Нагадаємо, що 16-го березня 2014-го року в Криму, під контролем російських регулярних військ, відбувся так званий “референдум” про статус українського півострова. Після проведення цього референдуму Москва заявила про так зване "возєдання півострів із РФ".
Офіційний Київ ререндум не визнає і наголошує, що за українською Конституцією та українськими законами він не є нелегітимним, а в українському законодавстві не передбачене проведення «місцевих референдумів». Проти організаторів так званого референдуму в Криму порушено низку кримінальних справ за спробу повалення конституційного та державного ладу і сепаратизм.
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Як зберегти психологічне здоров'я під час війни - поради від американського психіатра
Окрім постійної загрози фізичних травм під час війни, багато українців переживають травми психологічні. Постійна тривога за своє життя і своїх близьких, екзистенційні вибори з якими раніше не зіштовхувались.
В інтерв’ю виданню Medical News Today Яміла Лезкано, ліцензований консультант з психічного здоров’я, професорка психології в Університеті Альбісу в Маямі, розповідає, що війна в Україні викликала сильні емоції: «Гнів, страх, занепокоєння, розгубленість і тривогу. Коли виникає невизначеність, люди уявляють собі найгірший сценарій, який може призвести до відчуття безпорадності та тривоги».
Айвігайл Лев, засновниця і директорка Центру когнітивно-біхевіоральної терапії у Сан-Франциско та Окленді, каже, що важливо бути чесним у розмовах щодо ситуації в Україні: «Ми не можемо захистити людей від того, що відбувається у світі, “притрушування цукром” ситуації не допоможе».
«Дайте їм знати, що ви будете підтримкою для них, щоб допомогти їм осмислити свої почуття», — радить Джо Ваккаро, психолог, виконавчий директор Newport Healthcare в окрузі Орандж, Каліфорнія.
Редакція “Голосу Америки” поговорила із доцентом кафедри психіатрії в Школі медицини Стенфордського університету і практикуючим психіатром доктором Девідом Шпігелем детальніше про те, як зберегти глузд і психологічне здоров'я в умовах постійної загрози.
-Доброго дня, доктор Шпігель. Ви психіатр з досвідом роботи з травмою, скажіть як зараз українцям, які перебувають в умовах постійної тривоги справлятись зі стресом?
-Як психіатр, який тривалий час вивчав стрес, є кілька речей, які, сподіваюся, можуть допомогти. І я б сказав перше - просто будьте терпимими до власних страждань. Не звинувачуйте себе в тому, що ви боїтеся, за проблеми зі сном, що відчуваєте дратівливість. Іноді існує тенденція людей, які зазнають стресу або нападу, звинувачувати себе, а не людей, які роблять це з ними. Ми воліємо відчувати себе винними, більш ніж безпорадними... Не переживайте через стрес і незручність і не звинувачуйте себе за це. Очевидно, що український народ тут є жертвою. Намагайтеся пам’ятати про це, коли ви схильні звинувачувати себе.
По-друге. Контролювати те, що ви можете контролювати, дуже важливо, тому намагайтеся. Контролюйте принаймні частину своєї фізичної реакції на травму. В давній історії основними причинами смерті були або агресивні тварини або агресивні люди і нам доводилося боротися або тікати. Тому ми так реагуємо на всі стресові фактори - підвищується частота серцевих скорочень, підвищується кров’яний тиск. Ми готові битися чи тікати. Якщо ви можете до певної міри контролювати фізичне збудження, то робіть те, що просто дає вам змогу відчувати себе дещо комфортніше і контролювати своє тіло, дайте собі кілька хвилин, щоб просто закрити очі та уявити, що ви десь в іншому місці в інший час. Це був щасливіший час. Ви все ще маєте ці спогади всередині тебе. Вони можуть дати вам перепочинок, навіть якщо вам доведеться боротися з поточною загрозою. Тож вам не доведеться мати справу з цим 24/7. Часом допомагає відправитися у своїй уяві до озера чи океану чи до якогось красивого місця і просто відчути себе добре на кілька хвилин. Є способи дихання, які можуть допомогти вам заспокоїтися. Отже, ви глибоко вдихніть, а потім повільно - повільно видихніть, - це те, що ми називаємо циклічним диханням. Це дозволяє трохи заспокоїти своє тіло, і це насправді трохи сповільнить ваше серцебиття.
Інша справа – громада. Ми соціальні істоти, і велика сила українського народу – це їх зв’язок один з одним. І я впевнений, що ви помітили, що багато людей просто допомагають кому тільки можуть, і що вони намагаються допомогти один одному. І це час, коли зв’язок зі спільнотою часто може бути дійсно корисним у конкретний спосіб, але також і емоційно корисним. Щоб відчути, що ви є частиною чогось більшого, ніж просто ви. Так, очевидно, хочете зв’язатися зі своїми друзями та сім’єю, робити все, що можете, допомагати один одному, але можна також створювати спільноту людей, які роблять щось, щоб допомагати один одному, і це також може бути глибоким заспокоєнням
Також я б додав, що складання плану боротьби з усім, що відбувається, є хорошим способом боротьби зі стресом. Тобто ви не зняли стрес, але ви принаймні зрозуміли, що ви можете з цим зробити. І, на жаль, ви знаєте, що є речі, від яких ніхто з нас не може захиститися, але є інші речі, від яких можна.
- Які відчуття переважають у людей які зіштовхуються з війною.
Страх — це миттєва відповідь, відчуття, що навколо є якась небезпека, і це корисне почуття. Тому що, якщо є небезпека, то ви хочете зробити все можливе, щоб захистити себе від неї. Це не ірраціонально. Це корисно. Тривога — це більше страх перед майбутнім. І, на жаль, зараз також багато цього, тому що ніхто не знає, що станеться.
- Зараз багато хто говорить і оцінює психічний стан Володимира Путіна. Як психіатр чи можете ви якимось чином оцінити його стан?
- Ну, знаєте, ми психіатри, - нам заборонено ставить діагноз людям, яких ми не обстежили. Тому я не ставитиму діагнози. Але кажу таке, - сказати, що у нього психічне захворювання, є образою для психічно хворих людей, багато психічно хворих страждають самі. Вони шкодять собі більше, ніж комусь іншому. Вони страждають від жахливої тривоги або депресії або мають марення. Але у нього просто манія величі. Знаєте, він думає, що має право робити те, на що не має права жодна людина. Але це не захворювання, це свого роду просто психопатія. Це не діагноз.
Ви знаєте, і річ у тому, що йому вдалося взяти під контроль дуже велику країну і зберегти владу протягом двадцяти двох років, скасувавши закон про зміну влади. Він надто добре функціонує, на жаль, щоб його називати психічно хворим. Ви знаєте, він робить те, що сам хоче зробити. І тому я вважаю, що це несправедливо називати його хворим. Він просто жахлива людина.
- Чи вірить Путін у свій власний міф про нацистів в Україні ?
- Ні, я так не думаю. Я думаю він занадто цинічний для цього. Дивіться, пам’ятаєте, він всю свою кар’єру був у КДБ, так? Знаєте, вони мають справу з дезінформацією, і він дуже любить планувати змови, він занадто садистичний і стратегічний, щоб вірити в цю нісенітницю. Він просто говорить те, що він, на його думку, ставить його в найкраще положення, щоб отримати те, що він хоче. Я не маю, я не маю жодної емпатії до нього, я думаю, що він просто абсолютно цинічний бездушний тиран, і він просто хоче отримати того чого він хоче.
- Якщо до вас прийде клієнт, який є цинічним психопатом-тираном. Якби ви з ним попрацювали?
Коли вам доводиться намагатися працювати з ними, ви не можете зробити цього, куруючись розуміння. Зазвичай я працюю в психотерапії, намагаючись налагодити стосунки та почуття взаємної турботи. Вони розповідають про свої почуття і я говорю обговорюю їх. Але з такими людьми, як він, якщо ти намагаєшся бути добрим і налагодити людські стосунки, вони думають, що ти намагаєшся обійти їхній захисний механізм.
І тому вони зляться і більше погрожують. Вони розглядають людський зв’язок як загрозливу і небезпечну річ, тому що вони присипають пильність, і тоді ви до них доберетесь. І тому єдиний спосіб працювати з цими людьми — це встановити абсолютно чіткі межі. Ви повинні встановити межі та не удавати, що відбувається щось приємне... Ви не можете проявляти до них розуміння та співпереживання, тому що у них цього немає, вони не знають, що це таке, і вони цього бояться цього.
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Ллойд Остін: Росія вдається до "брутальних та дикунських" заходів в Україні
Очільний Пентагону Ллойд Остін назвав "дикунськими та брутальними" дії, які Росія застосовує проти цивільних в Україні.
"В плані прогресу Росії на півдні, я б сказав, що вони мають невеликі здобутки. Я також сказав би, що вони використовували брутальні та дикунські заходи в тому, що вони діють проти цивільного населення", - заявив Остін під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим.
Остін високо оцінив допомогу, яку Болгарія надає переміщеним особам з України а також рівень безпекової співпраці США та Болгарії.
Під час свого візиту до Європи, Остін відвідав Брюссель, Словаччину та Болгарію. Згідно з повідомленнями ЗМІ, в Словаччині та Болгарії очільник оборонного відомства США, зокрема, обговорив питання поставок до України військового устаткування, включно з протипповітряними системами С-300.
Під час в візиту Остіна до Словаччини, міністр оборони країни Ярослав Над заявив, що Словаччина готова надати Україні С-300, якщо матиме заміну для системи. "Ми готові зробити це негайно, щойно матимемо відповідну заміну", - сказав Над.
Коментуючи питання, Остін заявив, що "наразі не має оголошень. Потрібно продовжувати працювати над цим з нашими союзниками і це, звичайно, питання не лише США, а НАТО".
Напередодні візиту Остіна, президент Болгарії Румен Радев заявив, що країна не планує постачати зброю до України.
"Об'єднані на підтримку України" - делегація Сенату США поїхала до Німеччини та Польщі
Делегація з 10 сенаторів, які представляють як Демократичну, так і Республіканську партії США, перебувають з візитом у Німеччині та Польщі;
"Ця потужна делегація представників обох партій доводить, що Сенат об'єнаний на підтримку України, - мовиться в спільній заяві законодавців, виданій перед візитом і опублікованій на сайті сенаторки Джекі Розен. - В Польщі та Німеччині ми матимемо нагоду, у спілкуванні з високопоставленими військовими, більше дізнатись про відповідь США та НАТО. Ми повернемось із кращим розумінням того, як Конгрес може і повинен продовжувати підтримувати український народ та союзників по НАТО, напряму побачимо гуманітарний вплив путінської військової агресії".
В Берліні делегація на зустрічі з Держсекретарем зовнішньої служби Німеччини обговорила "безпекове партнерство а також об'єднану, потужну відповідь на незаконну війну Путіна проти України", написала у Twitter сенаторка Джоні Ернст.
Наступного тижня візит до Європи планує провести президент США Джо Байден. Байден зокрема зустрінеться з лідерами країн НАТО. Візит стане нагодою надалі координувати стратегію тиску на Росію та підтримки України, повідомили в Держдепі США.
- Голос Америки
Російські війська в розпачі вдаються до обстрілів, ракет нового покоління
Російські військові чиновники заявили в суботу, що вони вперше випустили гіперзвукові ракети по Україні. За їхніми словами, вони поцілили підземний збройний склад в західному регіоні, пише англомовна служба Голоси Америки.
«Кінжал» – це комплекс створений на базі модернізованого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К. За словами російських військових, він здатний вражати цілі на відстані понад 2 тисячі кілометрів, при цьому долаючи системи протиповітряної та протиракетної оборони. Оголошуючи розробку цих ракет у 2019 році, президент Росії Володимир Путін назвав їх «непереможними».
"Авіаційний ракетний комплекс "Кінжал" з гіперзвуковими аеробалістичними ракетами знищив великий підземний склад з ракетами та авіаційними боєприпасами в селі Делятин, Івано-Франківської області", - повідомив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, під час брифінгу цієї суботу. Заяви РФ досі не підтверджені незалежними джерелами.
"Справді ворог завдав удару по наших складах зберігання, які вже були вказані. Тип ракети буде ще встановлено. У нас є пошкодження, є руйнація. Є детонація боєприпасів. Постраждалі уточнюються”, - заявив речник Командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат у коментарі для видання Українська Правда.
Водночас, українські військові кажуть, що використання ракет "Кінжал" ще більше підкреслює, що Росія не змогла досягти стратегічних цілей на полі бою за допомогою звичайних наземних сил. За їхніми словами, Москва посилює, як невибіркові бомбардування цивільної інфраструктури, так і використання високоточних ударів, щоб спробувати тероризувати Україну та зламати її бажання чинити опір.
У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили цієї суботи, що за минулу добу Росія завдала по всій Україні 14 ракетних ударів і 40 повітряних нальотів, переважно по цивільних об’єктах. Українські сили також підтвердили заяви РФ про те, що їхні солдати увійшли в центр оточеного Маріуполя.
Вашингтонський аналітичний центр, Institute of the Study of War, який відстежує ситуацію на полі бою, вважає, що окрім територіального просування навколо Маріуполя, російські війська так і не досягли значних результатів на землі. За словами аналітиків, підрозділи вторгнення, ймовірно, охоплені проблемами, як із бойовим духом так і із нестачею необхідного продовольства та іншого воєнного постачання.
Водночас, Західні оборонні чиновники та незалежні військові стратеги висловлюють занепокоєння щодо ймовірного маневру на полі бою, до якого можуть вдатись росіяни. Маневр “охоплення” може бути спрямований на місто Дніпро, направивши сили на південний захід від Харкова та на північний схід від Кривого Рогу. Якщо їм вдасться здійснити такий маневр, це створить пастку для значної частини українських сухопутних військ, які стримують російський напад в Донецьку та Луганську.
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