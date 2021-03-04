В Україні третя хвиля пандемії, можливий новий локдаун

В Україні почалася третя хвиля пандемії COVID-19. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції в Києві.

За словами очільника уряду, "Ми кожного дня бачимо збільшення кількості захворілих. Ці цифри і цю статистику неможливо приховати або якось інтерпретувати по-іншому. На жаль, треба констатувати, що почалася третя хвиля епідемії коронавірусу в Україні".

Як додав прем'єр, червоний та помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки вже запроваджені в багатьох областях.

"Коли більша частина областей будуть у червоних зонах, скоріш за все, доведеться повертатись до тої моделі локдауну, який запроваджувався і дію якого Україна вже проходила", - сказав Шмигаль.

Як він наголосив, урядові дуже не хотілося б знову вводити жорсткий карантин, адже суспільство, економіка, бізнеси виснажені. Але процес вакцинації лише розпочався, і він займе певний час - щонайменше два роки.

"Можливо, буде й четверта хвиля, можливо, й п'ята. Коронавірус нікуди не дівся", - зазначив очільник уряду.

В Україні крива захворювань, після певного спаду, знову пішла вгору. За добу 3 березня виявлено понад 10 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби, 194 пацієнти померли.

За даними МОЗ та РНБО, найбільше нових випадків реєструють у Києві та у західних областях - Житомирській, Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій.

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