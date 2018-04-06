Україна - передова стримування агресії Росії проти Європи - сенатор Портман

"Це – передова стримування російської агресії проти Європи. Ми підтримуємо Україну в її боротьби проти дій Росії, які не мають виправдання" - наголосив сенатор США Роб Портман під час візиту на схід України.

Він висловив вдячність президенту США за надання летальної допомоги Україні, а також заявив, що сподівається, що передача цієї допомоги дуже скоро відбудеться.

А от однією з провідних тем зустрічей сенатора з урядовцями та представниками неурядових організацій в Києві стала боротьба з корупцією.

Сенатор відзначив, що український уряд робить більше задля подолання вкоріненої корупції, ніж будь-який інший уряд за 25 років з часів повернення Україні незалежності. Він наголосив, що прогрес не може зупинятись.

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