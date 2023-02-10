До Туреччини прибула друга група рятувальників з України

До Туреччини у п’ятницю прибула друга група рятувальників з України. Понад 60 фахівців та 16 одиниць спецтехніки їхали автошляхами кілька діб до провінції Хатай, яка найбільше постраждала від землетрусу, і готові долучитися до пошуку людей. Про це Українській службі Голосу Америки розповів із місця подій прес-офіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

Українські рятувальники працюють у провінції Хатай, їхнє наметове містечко розташоване у місті Антак'я. Перша група рятувальників із обладнанням прибула туди літаками 8 лютого. "Ми працювали першою групою із 25 осіб. Зараз прибули ще близько 60 рятувальників зі спеціальною технікою, з наметами, з обладнанням. І це звичайно додасть нам сил, ми будемо швидше працювати однозначно. Зараз іде розвантаження, і люди, які приїхали, через 2 години вирушають у місто, щоб розбирати завали, шукати людей", - розповів Хорунжий.

За словами прес-офіцера, українські рятувальники працюють позмінно, по 6 годин, а найскладнішим під час роботи в Туреччині є психологічний аспект. Поки українські рятувальники не виявили живих людей під завалами. "Важко спостерігати за горем людей. І багато дуже руйнувань. Тільки за сьогодні ми обстежили близько 100 житлових будинків і розібрали загалом з початку роботи 57 завалів", - повідомив Хорунжий.

Водночас, за словами речника ДСНС, українські рятувальники, наразі перевіряють інформацію про ймовірний порятунок українки з 4-річним сином. За даними агенції ANADOLU, жінка з дитиною провели під завалами будинку в регіоні Хатай 36 годин, і зараз у задовільному стані. За останніми даними МЗС України, понад 20 українців із зони лиха не виходять на зв'язок.

Раніше двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай унаслідок землетрусу, було врятовано з-під руїн будинку. Про це на сторінці у Facebook 7 лютого повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

Станом на 10 лютого кількість загиблих унаслідок землетрусів, що сталися в Туреччині та Сирії, перевищила 23 700 осіб, повідомляє Reuters.

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