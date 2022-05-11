Україна втратила майже 5 млн робочих місць, через війну

Ця стаття є перекладом матеріалу Центральної служби "Голосу Америки", яка вийшла англійською мовою.

Моніторингова група ООН в Україні заявила, що велика кількість порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини, які ймовірно вчиняють російські війська, можуть вважатися воєнними злочинами.

З часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну 76 днів тому, фахівці ООН задокументували сотні таких порушень. Утім, голова моніторингової місії ООН з питань дотриманням прав людини в Україні Матильда Багнер вважає, що зібрані наразі докази не показують масштабів звірств, скоєних за цей час.

За останніми даними, втрати серед цивільного населення в Україні становлять понад 7 тисяч людей. З них - близько 3 400 вбитих. На думку Багнер, насправді кількість смертей, ймовірно, є значно вищою.

Кожна смерть – це не просто статистика. - зазначила голова моніторингової місії ООН з прав людини. - Кожна смерть - це окрема людина, чиє життя було зруйновано, чиї мрії про майбутнє були стерті.

Росія донині заперечувала напади їхнього війська на мирних жителів України.

Минулого тижня члени моніторингової групи ООН відвідали 14 міст Київської та Чернігівської областей, які до кінця березня були окуповані російськими військами.

Багнер поділилась, як місцеві розповідали їм про родичів і друзів, яких розстріляли росіяни. В одному селі представники ООН зустріли 70-річного чоловіка, який 24 дні ховався в підвалі місцевої школи.

“Він зі сльозами на очах розповів, що він і ще 138 людей жили у кімнаті площею 76 квадратних метрів — наймолодшому з них було всього два місяці. Приміщення було настільки тісним, що йому доводилося спати стоячи, і тому він прив’язався до дерев’яних рейок, щоб не впасти”, – розповіла Матильда Багнер.

Багнер розповіла, що їхня група документувала факти зруйнованих шкіл, лікарень, житлових будинків у багатьох районах. За її словами, загалом в Україні за останні понад два місяці було пошкоджено принаймні 50 християнських, єврейських та мусульманських культових споруд.

За її словами, моніторингова група ООН отримує достовірну інформацію про незаконні вбивства, катування, звинувачення у зґвалтуванні, включно з груповими зґвалтуваннями, а також про зникнення безвісти.

«Ми задокументували деякі випадки, коли російські збройні сили затримували цивільних, переважно молодих чоловіків, і переправляли їх до Білорусі, а потім до Росії, де вони перебували в слідчих ізоляторах. Загалом, починаючи з 24 лютого, ми задокументували 204 випадки насильницьких зникнень… переважна більшість з них скоєна російськими збройними силами та пов’язаними з ними збройними формуваннями”, – заявила Матильда Багнер.

Моніторингова група ООН з дотримання гуманітарних прав та прав людини отримала повідомлення про катування, жорстоке поводження та утримання під вартою без комунікації військовополонених як з боку українських, так і російських збройних сил. Багнер зазначила, що такі факти є порушенням фундаментальних норм міжнародного гуманітарного права, і мають бути припинені.

Як очікується, звіт про свої висновки щодо ситуації в Україні моніторингова група ООН оприлюднить у червні цього року. Хоча зловживання виявили як українських, так і в російських збройних силах, Багнер наголосила, що масштаби порушень, вчинених Росією, значно вищі.